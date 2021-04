Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Bergen er våren endelig i gang. Bryggen er fredag kveld stappfull av bergensere som endelig får smake årets første utepils.

– Vi skal sitte her så lenge som mulig og nyte solen til den går ned. Det fine været løfter virkelig humøret, sier studenten Nora Giæver.

Natt til fredag 16.april ble de strenge nasjonale tiltakene lettet i store deler av landet.

Første steg på veien tilbake til en mer normal hverdag er tatt, og i dag starter første trinn i gjenåpningsplanen til regjeringen.

ETTERLENGTET: – Det har vært kjipt og stusslig. Det er deilig at det har kommet sol og tiltakene har løsnet opp, sier studenten Maja Breistøl (midten). Hun står i kø sammen med Åse Tuset (t.v) og Nora Giavær (t.h.). Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Etterlengtet

Giavær har tatt turen sammen med venninnene Åsa Tuset og Maja Breistøl.

– Dette er etterlengtet og nødvendig, sier Breistøl.

Også i Arendal koste flere seg i solen.

LOV MED ØL: Fredag ble det også lov å servere alkohol igjen. Foto: Leif Dalen / NRK

I Molde ble det endelig mulig å ta seg en dukkert innendørs.

ÅPENT IGJEN: Moldebadet kunne endelig åpne dørene igjen fredag. Foto: Roar Strøm / NRK

Kunne samle 100 personer til bønn

Muslimene har denne uken startet markeringen av ramadan.

I Bergen moské samlet 100 personer seg til fredagsbønn i moskeen, som normalt kan romme 500 personer.

Det gleder imam Muhammed Azeem, som sørget for at alle holdt én meter avstand.

– Vi er veldig glad for at vi har fått mulighet til å samle oss i moskeen under ramadan. Vi håper at situasjonen blir enda bedre fram mot sommeren, sier han.

SAMLET 100: Muhammed Azeem i Bergen moské sier mange muslimer har savnet å gå i moskeen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Det er over ett år siden så mange har samlet seg i moskeen, ifølge imamen.

– Folk vil gjerne delta og lese koranen sammen med en gruppe, slik vi er vant til. Det er spesielt viktig med tett kontakt med koranen under ramadan, sier han.

Tør ikke fylle kranene i Trondheim

Men, det at ting kan endre seg på kort tid, gjør at ikke alle tar feiringen av første trinn i gjenåpningen helt ut.

I Trondheim er det restauranter som ikke tør å fylle ølkranene, i tilfelle det blir stenging igjen.

Smittesituasjonen varierer mye fra område til område. Oslo har allerede bestemt å beholde lokale tiltak i to uker.

Også i Steinkjer, Stavanger, Sandnes, samt noen områder på Østlandet, må de leve med lokale og regionale tiltak i noe dager.

I Bergen er det fredag ingen planer om lokale tiltak, selv smittetallene har vært jevnt noe høye siden påsken. Byrådet kalte inn til pressekonferanse fredag, der de varslet at det kan komme tiltak rettet mot barn og unge over helgen.

KØ: I Bergen var køen lang til utestedene fredag. Foto: Valentina Baisotti / NRK