Onsdag hadde byrådsleder Raymond Johansen en tydelig beskjed på pressekonferansen om koronatiltak i Oslo:

– Rådene vi har fått er tydelige. Det er ikke forsvarlig å åpne Oslo nå, sa Johansen.

Byrådet har valgt å holde på dagens tiltak i to uker til.

Det betyr at blant annet regelen om to meters avstand, skjenkestopp, forbud mot mer enn to gjester, stengte butikker og forbud mot innendørs fritidsaktiviteter beholdes i hovedstaden til 29. april.

Skolene åpner igjen

Det åpnes litt for barn og unge. Fra 19. april kan barn og unge i Oslo igjen møte på skolene, som går til såkalt forsterket rødt nivå.

Det blir også mulig for barn til og med ungdomsskolealder å drive med én fritidsaktivitet utendørs.

Vil ikke åpne og stenge igjen

De som håpet på at de kunne ta seg en utepils, gå på kino eller spise på restaurant må fortsatt vente.

– Det er å gjøre næringslivet en bjørnetjeneste å åpne opp nå, og så måtte stenge ned igjen senere. Den tilbakemeldingen har vi også fått for eksempel fra utelivet, sier Johansen.

Han sa at det styrende prinsippet for byrådet er at når det først åpnes opp, bør det være for godt.

Byrådsleder Raymond Johansen om hvilke koronatiltak som skal gjelde fremover i Oslo.

Denne uka begynte muslimenes fastemåned ramadan, som varer til 12. mai. Johansen kunne ikke love noe særlig åpning før id-feiringen, men sa at byrådet håper å kunne åpne for flere på besøk enn to.

– Denne vurderingen kommer neste uke, sa Johansen.

Mange innlagt på sykehus

Johansen viser til høye smittetall og mange innlagt på sykehusene som hovedårsak til at byrådet ikke vil åpne mer nå.

– Det er 150 pasienter på Oslo universitetssykehus og på Ahus som er innlagt med covid-19, det er nært det høyeste antallet innlagte vi har hatt under hele pandemien, sier Johansen onsdag.

– Oslo må vaksineres

For å åpne Norge, må Oslo åpnes. Derfor må Oslo få flere vaksiner, sier helsebyråd Robert Steen.

Oslo kommune har inngått avtale med Apotekerforeningen, som gjør det mulig å få satt 120.000 vaksiner i uka.

Helsebyråd Robert Steen sier Norge ikke kan åpnes før Oslo åpnes. Derfor må Oslo prioriteres for vaksiner, mener byrådet. Foto: Vidar Ruud

– Oslo er klare, det eneste som mangler er vaksiner, sier Steen.

Samtidig kom byrådsleder Johansen med en bønn til regjeringen. Han advarte mot å åpne for mer arbeidsinnvandring, slik næringsminister Iselin Nybø har varslet.

– Det siste vi trenger er økt importsmitte. Strenge regler for arbeidsinnvandring er en nødvendig forutsetning for å klare å åpne Oslo.

Forventer flere i karantene

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier de har fått råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) å holde skolene i Oslo åpne.

Dermed kan barn og unge igjen gå fysisk på skolen over hele byen, men med skolene på såkalt forsterket rødt nivå.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier byrådet er glade for at de nå åpner skolene igjen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Det betyr blant annet at de kjører ut store mengder munnbind, og det oppfordres til å bruke munnbind i klassen. Samtidig bes foreldre bruke munnbind ved henting av barn i barnehage.

Kohortstørrelsene må holdes nede for å begrense antall nærkontakter. Men en åpning betyr likevel at flere vil måtte gå i karantene framover, sier Thorkildsen.

– Når vi nå åpner skolene vil det føre til mer karantene. Men vår vurdering er at det er viktigere å få åpnet skolene enn å vente på enda lavere smittenivå.

Vil åpne igjen

Selv om Johansen var helt tydelig på at Oslo ikke kan åpne opp nå, sa han at byrådet samtidig er i gang med å planlegge gjenåpning.

Målet er å gradvis åpne opp - der de mest inngripende tiltakene vil fjernes først.

– Som regelen om maks to besøkende. Denne vurderingen kommer neste uke, sa Johansen.

Reglene om å bruke munnbind og holde avstand regner byrådet som lite inngripende, og det er trolig de siste som vil fjernes.