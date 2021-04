Regjeringen letter på tiltakene – tillater skjenking igjen i deler av landet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lettelsene i de nasjonale tiltakene innebærer at det fra og med fredag 16. april blir tillatt å ta en øl eller et glass vin til maten i deler av landet.

– Det blir tillatt med skjenking frem til klokken 22 med krav om matservering, sier Erna Solberg.

Hun understreker imidlertid at alle må sjekke hvilke regler som gjelder lokalt der du bor. At det lettes på tiltakene nasjonalt, betyr ikke at tiltakene lettes for alle.

– Det vil ikke få betydning i de områdene der smitten har vært høyest, sier Solberg.

Ifølge statsministeren vil dette være de nasjonale tiltakene fra og med fredag 16. april:

Sosial kontakt:

Anbefalt avstand reduseres fra to til én meter.

Folk bør fortsatt begrense sosial kontakt. Regjeringen oppfordrer folk til å møtes utendørs og ikke ha flere enn fem gjester hjemme. Er alle gjestene fra samme husstand, kan man ha flere gjester, men det må være mulig å holde tilstrekkelig avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. I tillegg kan de ha besøk av, eller gå på besøk til, én til to faste venner.

Uteliv:

Det blir tillatt med skjenking frem til klokken 22 med krav om matservering.

Private sammenkomster og arrangementer:

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

På private sammenkomster utenfor eget hjem, for eksempel i leide eller lånte lokaler, er det tillatt med ti personer innendørs. Utendørs er det tillatt med inntil 20 personer.

Offentlige arrangementer kan samle inntil 100 personer innendørs når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

På offentlige arrangementer som foregår innendørs, men som ikke har faste, tilviste plasser, er det mulig å samle maks ti personer.

Det gjøres unntak for idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år, der alle er fra samme kommune. På de arrangementene kan man samle inntil 50 personer.

Utendørs kan inntil 200 personer samles på offentlige arrangementer.

Dersom alle sitter på faste, tilviste plasser, og det er to meters avstand mellom kohortene, vil det være mulig å samle 600 personer fordelt på tre kohorter, for eksempel på en fotballstadion.

Idretts- og fritidsaktiviteter:

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.

Voksne kan drive med organisert idrett innendørs i grupper på inntil ti personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Utendørs kan voksne drive organisert idrett, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.

Reiser:

Regjeringen fraråder unødvendige innenlandsreiser. Det understrekes at det er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Regjeringen opprettholder også rådet om å unngå reiser til utlandet med mindre reisen er strengt nødvendig.

Det blir også lettelser i innreisebestemmelser for utenlandsk arbeidskraft for personell som er viktige for å hindre driftsstans.

Det skal også fortsatt være hjemmekontor for alle som har mulighet.

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge Du trenger javascript for å se video.

Fortsatt strenge tiltak i Oslo og Viken

– Selv om det kommer lettelser, må kommunene opprettholde en god beredskap. Det er viktig å følge med lokalt hvilke regler som gjelder der, sier Solberg.

Hun sier at smittetallene er lavere nå enn i ukene før påske, og at tiltakene som ble innført før påsken, derfor synes å ha hatt god effekt.

Derfor har regjeringen nå besluttet å lette på de nasjonale tiltakene. Men det finnes lokale anbefalinger og tiltak som er strengere enn de nasjonale i områder med høyt smittetrykk.

Solberg bekrefter at folk som bor i Oslo og Viken fortsatt må leve under strengere begrensninger enn andre deler av landet.

– Vi må leve med lokale tiltak lenge. I Oslo er det lokale forskrifter som avgjør når det kan komme lettelser der. Men vi må se langt lavere smittetall før det kan bli aktuelt å åpne i Oslo igjen, sier Solberg.

– Det er opp til lokalpolitikerne i Oslo å vurdere akkurat når de kan åpne litt. Det er fortsatt høyt smittetrykk, og det er grunnen til at vi forlenget tiltakene for områdene rundt Oslo og i Viken med to uker.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at han på en pressekonferanse onsdag klokken 11 skal orientere om koronatiltakene i Oslo.

Massevaksineringen kan bli 8–12 uker forsinket

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det etter planen skal komme rundt 1 million vaksiner fra Johnson & Johnson til Norge i juni.

Selskapet har imidlertid selv varslet at de vil utsette utrullingen av vaksinen sin i Europa, i påvente av undersøkelser om blodpropptilfeller.

FORSINKELSER? Vaksineringen av alle over 18 år kan bli kraftig forsinket etter at Johnson & Johnson har utsatt utrullingen av sin vaksine til Europa. Foto: Torstein Bøe / NTB

Dersom verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir tatt i bruk i Norge, kan vaksineringen av alle over 18 år bli forsinket i inntil tolv uker.

– Det vil kunne få innvirkning på vaksinetempoet om de ikke kommer. Dersom både AstraZeneca og Johnson & Johnson uteblir, vil vaksineringen kunne være ferdig 8–12 uker senere, forutsatt at andre vaksiner leveres som avtalt, sier Vold.

Også Erna Solberg ser mørkt på nyheten om at Johnson & Johnson valgte å utsette Europa-utrullingen.

– Det er en dårlig nyhet for oss. For i juni skulle vi ha vaksinert veldig mange med denne vaksinen. Da hadde vi fått et stort volum som ville ha sørget for at mange hadde vært ferdig vaksinert inn i sommerferien, sier Solberg.

«Viktig å få ned smitten i Oslo og Viken»

Tidligere i ettermiddag ble det klart at Helsedirektoratet hadde anbefalt å starte gjenåpningen av Norge i april.

Trinn 1 av gjenåpningsplanen innebærer reversering til de nasjonale tiltakene som gjaldt før påskeferien, heter det i oppdragsteksten.

Samtidig anbefalte direktoratet at ordningen med regionale og lokale tiltak i områder av landet med høyt smittepress videreføres, også mens trinn 1 iverksettes.

Det kom frem av et oppdrag datert 11. april.

I oppdragsteksten skriver Helsedirektoratet at gjenåpningen av landet avhenger av situasjonen i områdene med høyest smittetrykk.

«Det er således viktig å få ned smitten i Oslo og Viken», skriver Helsedirektoratet. Oslo og store deler av Viken har lenge vært hardt rammet av koronapandemien, og av strenge lokale tiltak.

Gjenåpning avhenger av situasjon på Østlandet

Selv om Helsedirektoratet åpnet for at trinn 1 av gjenåpningsplanen kan gjennomføres, understrekes det i teksten at smitten må ned i områder med høyt smittetrykk, før man kan vurdere å lempe videre på nasjonale tiltak.

Helsedirektoratet skriver at «mener det er nødvendig å videreføre nasjonale tiltak fremover, men at det nå er mulig å avvikle tiltakene som ble innført før påskeferien».

Trinn 1 av myndighetenes gjenåpningsplan innebærer blant annet at skjenkeforbudet oppheves nasjonalt, at man kan ha inntil fem gjester hjemme, og at avstandsanbefalingen går tilbake til en meter.

Dette er trinn 1 i gjenåpningsplanen Ekspandér faktaboks I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for: Inntil 5 gjester i private hjem.

Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

I dokumentet heter det at tiltakene som ble innført før påske virker som om de har hatt god effekt, og at påskeferien ikke har ført med seg mange utbrudd rundt i landet.

Helsedirektoratet skriver også at antallet vaksinerte i Norge foreløpig er for lavt til at det har betydning for omfanget av nasjonale tiltak.

Etter høye smittetall i store deler av 2021, er smitten nå synkende i flere deler av landet.

Det siste døgnet er det registrert 648 nye koronatilfeller i Norge. Det er 227 flere enn søndag og 75 flere enn mandag i forrige uke.

I hovedstaden er det registrert 180 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er 39 under snittet de sju foregående dagene.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 226 smittede per dag.