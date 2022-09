Full strid om sjukepleiarar er løysinga på fastlegekrisa

Tone Wilhelmsen Trøen, Høgre

– Sjukepleiarar er ein del av løysinga for å sikre fastlegeordninga framover, men ikkje heile løysinga. Det er ingen tvil om eller usemje om at det er gunstig at fagfolk jobbar meir i team, også for pasientane. I handlingsplanen for fastlegeordninga frå 2020 er partane, altså legane, kommunane og staten, samde om at teamarbeid er ei av løysingane. Arbeidskvardagen til fastlegane er for belastande, og den nye regjeringa må no sikre at meir teamarbeid, reduksjon av papirarbeid og betre digitale løysingar kjem på plass. Likevel er den viktigaste faktoren for å stabilisere og redde fastlegeordninga no at staten aukar tilskotet til ordninga slik at fastlegane får færre pasientar på listene sine. Det vil gjere arbeidskvardagen leveleg og vil sørgje at vi beheld fastlegar og rekrutterer nye.

Cecilie Myrseth, Ap

– Det er heilt openbert at bruk av andre helsepersonell under leiing må vurderast for å redde ordninga. Derfor har Arbeidarpartiet vore tydeleg på at det trengst strukturelle grep i tillegg til økonomi. Berre pengar er ikkje nok. Vi må levere pengar i budsjettet for i år men vi må også ta strukturelle grep, noko vi er i gang med, i dialog med partane.

Marian Hussein, SV

– Fastlegekrisa er så stor og kompleks at ho må møtast med mange, ulike tiltak. Å bruke andre helsepersonell til nokre av oppgåvene er noko som openbert må vurderast, både sjukepleiarar og anna helsepersonell. Dei siste 20 åra har det stadig komme nye oppgåver, som oppfølging av heimebuande eldre som ein konsekvens av samhandlingsreforma. Her har sjukepleiarar ei naturleg rolle. Betre bruk av tida av fastlegane er kanskje noko av det viktigaste som bør komme ut av den gjennomgangen som skal gjere no. Eg er bekymra for at det ikkje er tydelegare i mandatet til utvalet.

Aydar Seher, Raudt

– 230.000 menneske står utan fastlege. Det blir ikkje løyst ved at sjukepleiarar tek over enkelte oppgåver frå legane. Oppgåvene som er forventa at skal bli handtert i kommunehelsetenesta har auka dramatisk med samhandlingsreforma. Primærhelseteama kan bidra til å ta unna noko av dette, men dei det løyser på ingen måte fastlegekrisa. Vi har også ein dramatisk mangel på sjukepleiarar i kommunehelsetenesta. Ei stor satsing på sjukepleiarar på legekontor kan vere med på å forskyve problemet i kommunane. Vi må alltid diskutere korleis helsetenestene skal organiserast for best mogleg hjelp, og kva yrkesgrupper som kan bidra til det. Men viss vi skal behalde ryggrada i helsevesenet vårt, må alle ha ein fastlege. Det er ikkje legane som manglar, men rammene som pressar dei bort frå å bli fastlege

Bård Hoksrud, Frp

– Det er viktig å avlaste arbeidd til fastlegane, og der andre kan ta oppgåver bør det delegerast. Fastlegane bør bruke mindre tid på papirarbeid og byråkrati, slik at dei kan bruke tida på å pasientbehandling. Samtidig må vi ikkje gløyme at vi allereie manglar rundt 7000 sjukepleiarar, og SSB spår at mangelen vil vere på opp mot 30 000 i 2035. Det aller viktigaste vi gjer er å betre arbeidsvilkåra til fastlegane med auka basistilskot og sørgjer for auka rekruttering.

Olaug Bollestad, KrF

– Det er mange ulike grupper av helsepersonell vi manglar fleire stader i landet, og fastlegekrisa er ein som blir godt samtidig merka som den påverkar dei pasientane som treng kontinuerleg oppfølging mest. Eg trur noko av løysinga ligg i tverrfaglege team, som primærhelseteama var, men vi treng også at fleire blir helsepersonell og at det offentlege helsevesenet er ein attraktiv arbeidsgivar. Mangelen på fastlegar gir auka trykk på sjukehuset, som igjen har konsekvensar andre stader i helsevesenet. Eg forventar at regjeringa kjem med sterke tiltak for å bidra til løysingar på fastlegekrisa i budsjettet om ein månad. Vi veit kva som trengst for å byrje å sikre fastlegeordninga, og det er ikkje tid til å vente på endå eit utval.