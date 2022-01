Staten vil ikkje reversere omstridd turnuskrav

* Det er 82,6 % norske statsborgerne (n = 23 674) av de 28 659 yrkesaktive legene under 70 år i Norge per 20. april 2020.Av disse norske statsborgerne er 66,8 % utdannet i Norge ifølge våre data, 15 791 av 23 674, mens 7 883 eller 33,2 % er utdannet i utlandet.



* Av de 28 659 yrkesaktive legene under 70 år i Norge er 17,3 % utenlandske statsborgerne (n = 4 985)av disse er 5,9 % utdannet i Norge (som blant disse kommer på femteplass med 295 av 4 985) og 94,1 % utdannet i utlandet, 4 690 av 4 985.



* Samlet sett er det dermed, uavhengig av statsborgerskap, 56,5 % (n = 16 190) av de 28 659 yrkesaktive legene under 70 år i Norge, som er utdannet i Norgemens 43,5 % (n = 12 469) er utdannet i utlandet, flest i Polen, 21,5 % av de utenlansk utdannede (n = 2 686), dernest Tyskland, Ungarn, Danmark, Sverige, Slovakia, Tsjekkia, Irland, Russlad, Serbia, Nederland, Romania, Storbritannia, Litauen og Latvia, i denne rekkefølgen.

Kilde: Legeforeningen