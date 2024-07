– Jeg både gleder og gruer meg, sier Guro Karlsen.

Hun er sykepleier på Sørlandet sykehus i Kristiansand, men snart flytter hun og samboeren til den lille kommunen Karlsøy i Troms.

Ved å binde seg til minimum to år, får hun et rekrutteringsstipend på 80.000 kroner. Hun går også opp i lønn sammenligna med det hun tjener på sykehuset sørpå.

I tillegg er Karlsøy med i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som gir lavere skatt.

I Nord-Troms og Finnmark er forresten barnehagene blitt gratis, og det ser ut til å bidra positivt til befolkningstallene.

I hele tiltakssonen øker folketallet. Bosetting av flyktninger spiller også en stor rolle

I Karlsøy skal Guro Karlsen jobbe på korttidsavdelingen på sykehjemmet i kommunen.

– Det blir nok en stor overgang. Men jeg tror det blir sunt for meg å roe litt ned, og få enda bedre pasientkontakt, sier hun.

Attraktivt for de unge

For første gang på flere år har Karlsøy kommune flere kvalifiserte søkere på sykepleierstillinger.

– Høsten 2023 hadde vi ingen søkere til to utlysninger på sykepleierstillinger. I februar fikk vi fire kvalifiserte søkere.

Det forteller Aina Isaksen, personal- og organisasjonssjef i Karlsøy kommune.

Kommunen tilbyr ekstra lønn, stønad til flytting og stipend til etterutdanning til sykepleiere som tar seg jobb i kommunen.

I tillegg til rekrutteringsstipend, starter sykepleiere, barnehagelærere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere med ti års ansiennitet når de blir ansatt.

– Det gjør det mer attraktivt for unge, nyutdanna å komme hit og være her. Vi har hatt økt søkermasse til sykepleierstillinger spesielt, sier Isaksen.

Guro Karlsen skal jobbe som sykepleier i Karlsøy. Samboeren har fått lærerjobb. Foto: Pål Hansen / NRK

Også andre yrkesgrupper kan lokkes til kommunen med gunstige betingelser, dersom det etter flere utlysninger ikke har kommet kvalifiserte søkere.

– I fjor sommer lyste vi ut ingeniørstillinger og fikk 22 søkere. Normalt får vi én til tre søkere, forteller personal- og organisasjonssjefen i Karlsøy.

Også i Vesterålen har sykepleiermangelen vært stor. Les her hvordan Stokmarknes sykehus klarte å rekruttere 14 nye ansatte.

Aina Isaksen er personal- og organisasjonssjef i Karlsøy kommune. Foto: Pål Hansen

– Gledelig

Det er politikerne i Karlsøy som har vedtatt en tiltakspakke for rekruttering av viktig arbeidskraft. Varaordfører Parabaran Rajalingam (SV) er fornøyd med effekten de nå ser.

– Politikere i små kommuner må tilby sykepleiere gode vilkår og et godt arbeidsmiljø for å sikre bemanninga i helsesektoren. Det er gledelig å se at det fungerer.

Varaordfører Parabaran Rajalingam er fornøyd med at Karlsøy nå ser ut til å bli mer attraktiv å søke seg til. Foto: Pål Hansen / NRK

Leder ved Karlsøy sykehjem, Marit Sørensen, mener det å ansette faste sykepleiere i eldreomsorgen gir et bedre tilbud til pasienter. Kommunen sparer også penger, mener hun.

– Nå har vi kontinuitet og stabil drift. Når vi mangler folk, er vi på jakt hele tida etter kvalifisert personale.

Tiltak for rekruttering i Karlsøy * Rekrutteringsstipend på inntil kr. 80.000,- mot 2 års bindingstid tilbys sykepleiere og vernepleiere. Andre yrkesgrupper kan tilbys rekrutteringsstipend ut fra særskilt vurdering av rekrutteringsutfordringer. Rekrutteringsstipend utbetales etter fullført prøvetid. * Alle sykepleiere har rett til 100% stilling * Sykepleiere gis permisjon med lønn og dekning av studieavgifter for videreutdanning som er godkjent av arbeidsgiver. *Det gis tilbud om 1 års gratis SFO fra oppstart. * Karlsøy kommune dekker flytteutgifter med 50% av den totale utgiften, maksimalt kr. 30.000 mot bindingstid på 1 år. Se eget reglement. *Sykepleiere, vernepleiere og barnehagelærere gis garantilønn + 20.000. Spesialsykepleiere gis garantilønn + 30.000. *Tilgjengelig boplass for studenter i praksis, ferievikarer og kortvarige behov ved oppstart i jobb. *For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 2 år tilbys stabiliseringsstipend, eller stipend til videreutdanning på inntil kr. 60.000 mot bindingstid på 2 år. *For yrkesgrupper med særlige rekrutteringsutfordringer kan det etter 4 år tilbys en ekstra ferieuke årlig etter konkret og individuell vurdering. (Kilde: Karlsoykommune.no)

Må ty til ufaglærte

Ifølge en kartlegging Sykepleierforbundet har gjort bemannes 20 prosent av sykepleiervaktene i Troms-kommunene av ansatte som ikke er utdannet sykepleier.

I enkelte kommuner kan én sykepleier risikere å være den eneste fagutdanna på jobb, og ha ansvar både for pasienter på sykehjem og pleietrengende som bor hjemme.

Nestleder i Sykepleierforbundet i Troms, Mari-Ann Benonisen, sier arbeidsbelastninga er særlig stor under ferieavvikling om sommeren.

– Det vi hører er at sykepleierne ofte kan være alene sykepleier i en hel kommune. Da har de ansvar både for institusjon og hjemmebasert omsorg.

Fordeler i Nord-Troms og Finnmark Karlsøy ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Da får du flere fordeler: * Null arbeidsgiveravgift * Nedskrivning på studielån på inntil 30.000 kr hvert år. Er du lærer får du nedskrevet ytterligere 20.000 kr hvert år. * Gratis barnehage * Fritak på el-avgift * Reduksjon i personbeskatningen- det betyr at du betaler 18,5% i stedet for 22% som resten av landet

Nært Tromsø

Flere kommuner i nord har satt i gang målretta tiltak for å få flere søkere på utlyste stillinger.

– Kommunene skjønner problemet og ser problemet, men vi må ta på alvor at vi har stor mangel på sykepleiere i stort sett alle kommuner, sier Benonisen.

Én av grunnene til at Karlsøy kommune klarer å rekruttere sykepleiere, er nærheten til en stor by som Tromsø., mener hun.

– I tillegg ligger Karlsøy i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, og har dermed flere muligheter.

Karlsøy kommune består av en rekke øyer. Her er bebyggelse på Karlsøya, som var kommunesenter i gamle dager. Nå er det Hansnes som er kommunens administrative midtpunkt Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Guro Karlsen bekrefter at nærheten til nabokommunen Tromsø ble avgjørende for samboerparet når de vurderte hvilken Nord-Troms-kommune de skulle flytte til.

Valget sto mellom Lyngen og Karlsøy.

– At Karlsøy er nærmere Tromsø, var én grunn til at vi valgte det, sier hun.

Hun gleder seg til å bo nærmere sin nordnorske familie, og å tilbringe tid i den vakre naturen.

Torill Schneider Aarø er hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Karlsøy. Foto: Pål Hansen / NRK

Boligmangel

Men når Karlsøy skal rekruttere nytt helsepersonell, støter de på ei utfordring. For hvor skal de nyinnflytta bo?

Ifølge Torill Schneider Aarø, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Karlsøy, er det vanskelig å få leid bolig og det er få boliger til salgs.

– Vi har sykepleiere som blir i tre måneder fordi de bor i kollektiv. Når du har familie er det ikke noe særlig å bo i kollektiv.

Aarø mener det må satses på boliger i kommunen.

– Det er den kommunen der det er enklest å få startlån. Men har du aldri bodd i Karlsøy før, så kjøper du deg ikke hus.