– Jeg er allmennmedisiner og det er det som står mitt hjerte nærmest, sier Bjørkholt til NRK.

Etter to og et halvt år i dress og slips i rikspolitikken ble det brått slutt i vår da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) gikk av etter fuskesaken ved Nord universitet.

Da ble også Bjørkholt, som også er Arbeiderparti-politiker, arbeidsledig.

Nå blir drammenseren å se i nye klær.

Nærmere bestemt i hvitt, som ny fastlegevikar i det lille øysamfunnet Røst ytterst i Lofoten.

I alle fall de neste to ukene.

– Når jeg ganske brått ikke lenger hadde en politisk stilling, var det naturlig i første omgang. Så har jeg ikke tatt endelig stilling til hva jeg vil på lengre sikt, sier Bjørkholt, som er akkurat det norske kommuner trenger.

FRISTENDE: Røst kan friste med vakker natur. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

For Norge har et stort behov for leger. I fjor sto 200.000 nordmenn uten fastlege, og de legene som finnes kan ha ekstreme arbeidsdager.

Men akkurat på Røst, er ikke fastlegemangel en utfordring.

– Vi har vært heldige i all tid, og hatt en veldig god og stabil legetjeneste, forteller ordfører Elisabeth K. Mikalsen (Røst samarbeidsliste).

Hun tror øykommunen har et godt rykte blant norske leger.

– Jeg tror det er de legene som har vært her ute som har vært gode ambassadører og spredd ordet om hvordan det er å være lege på Røst. I tillegg til at det for mange oppleves både spennende og eksotisk å være i et sånt samfunn som vårt, sier Mikalsen.

Akkurat det kan tidligere statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt bekrefte.

– Røst har legendestatus i norsk allmennmedisin etter at Per Fugelli var her på 70-tallet. Her skrev han forskningsoppgaver og holdt foredrag i øst og vest om Røst, sier han og legger til:

– Å være lege ute på Røst er noe man har hørt om.

I tillegg har Røst gjort noen grep for å sikre enda mer stabilitet i bemanningen og en mindre sårbar tjeneste.

Søknadene rant inn

Tidligere har Røst kommune vært betjent med en privatpraktiserende lege, hvor kommunen har kjøpt 20 prosent tjeneste som kommuneoverlege.

Men da kommuneoverlegen sluttet i fjor sommer, bestemte kommunen seg for å prøve ut en ny modell.

– Legetjenesten på Røst blir nå bestående av tre leger i en turnus, hvor de er 14 dager på jobb og deretter én måned fri.

Det ga en umiddelbar effekt, forteller ordfører Elisabeth K. Mikalsen.

– Vi ble veldig overrasket da vi fikk så mange søkere på den siste stillingen vi lyste ut. Vi fikk inn 34 søkere.

Ordføreren sier også at i tillegg til en mere robust legetjeneste, så er også målet at den nye ordningen ikke skal bli dyrere enn slik man hadde det før.

Og selv om Ole Henrik Krat Bjørkholt har erstattet statssekretær-dressen med legefrakk, har fortsatt tanker rundt hva som skal til for å sikre et bedre legetilbud i distriktet.

TAKKNEMLIG: Ordfører i øykommunen Røst, Elisabeth K. Mikalsen (Røst samarbeidsliste), er glad for at kommunen har et godt rykte blant leger. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Syvdobling av fastleger på to år

– Fastlegeordningen er grunnlaget for det gode offentlige helsevesenet vi har. Hadde vi ikke hatt gode allmennleger i alle krinkelkroker i dette landet, så hadde ikke sykehusene klart å ta unna, sier Bjørkholt.

Han viser til at allmennlegene tar unna 90 prosent av alle syketilfeller, mens kun 10 prosent blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

– Og hvis jeg får lov å skryte litt, så syns jeg vi har lyktes ganske godt, for situasjonen i allmennmedisin har i stor grad snudd.

Og ganske riktig ble det i fjor rekruttert 237 nye fastleger. Det er sju ganger så mange som i 2021.

Så hører det til historien at den forrige regjeringen innførte Handlingsplan for allmennlegetjeneste i 2020, året før regjeringen Støre fikk makten – og Bjørkholt ble statssekretær.

HAVET: Øykommunen Røst lever godt av havet. Her henger torsken til tørk for å bli tørrfisk. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Distriktene må være kreative

Bjørkholt understreker at det er en vesentlig forskjell mellom å skaffe fastleger i Oslo og ute i Distrikts-Norge.

– Vi må huske på at alle leger er utdannet i store byer. Så når en ung person har bodd sju år i en storby, så ser vi en internasjonal trend på at de også vil etablere seg i en storby.

Han sier at han ikke har møtt en eneste allmennlege som ikke syns det høres spennende ut å jobbe i distriktet.

– Men det er mange som ikke kunne tenke seg å bosette seg der resten av livet. Eller at ektefellen har en jobb som ikke finnes ute i distriktet. Leger kommer ofte med familien på kjøpet.

Derfor roser han kommuner som tenker nytt rundt fastlegerekruttering.

– Da vil slike ordninger som legger til rette for at folk kan bo med familien ett sted, og så reise bort og jobbe for eksempel i to uker, vist seg å være en attraktiv ordning.

Det mener han igjen at pasientene vil tjene på.

– Det er tusen ganger bedre for befolkningen i Distrikts-Norge å få tre stabile, faste, motiverte leger som kan ivareta dem, enn vikarbyråer som tar hundretusener per måned for å sende ut leger i to uker som kanskje aldri kommer tilbake.

I tillegg mener han at fastlegejobben i distriktet ikke må være helt lik som tilsvarende stillinger i storbyene.

– Det er ikke sikkert norsk allmennmedisin kan fortsette akkurat på samme måte for alltid. Kanskje må man jobbe mer tverrfaglig og dele oppgaver med andre profesjoner.

– Hva skjer etter vikariatet på Røst?

– Da skal jeg ha et lite vikariat i Oslo, så får vi se hva høsten bringer. Det er mange muligheter. Kanskje jeg søker til Røst?