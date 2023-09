I ettermiddag møttest Høgre til sonderingar med Frp, Sp, Venstre og KrF på Bergen Børs Hotell om eit mogleg byrådssamarbeid.

– Christine Meyer forhandlar om eit luftslott. Høgre er ikkje villige til å rikkje seg i bybane-saka, seier Frp-topp Marte Monstad. Med det har Frp gått ut av sonderingane.

– Vi stiller spørsmål ved om Høgre klarar å finne eit fleirtal, seier Martin Jonsterhaug, tredjekandidat for Frp.

Ingen av blokkene har hatt fleirtal etter valresultatet vart klart i Bergen, men Høgre vart det største partiet.

Byrådsleiarkandidat Christine Meyer (H) sa etter valet at dei «sjølvsagt tek ansvar for å danne eit styringsdyktig fleirtal».

Alternative samarbeidspartnarar som er nemnde er Frp, Sp, Venstre og KrF, men også INP, Bergenslisten og Pensjonistpartiet.

Problemet er at partia er rivande ueinige om ei sak: Om bybanen skal gå over Bryggen eller ikkje.

– Frp kan ikkje akseptere å stille i forhandlingar utan at vår viktigaste sak er på bordet, seier Jonsterhaug.

Frp vil heller prioritere Ringveg aust enn bybane til Åsane.

Meyer (H) seier dei ønskjer å få på plass eit nytt byråd:

– Difor held vi fram med sonderingane med Sp, V og KrF.

Meyer vil ikkje gi ytterlegare kommentarar no.

Redde for forhandlingar med MDG

– Den gjengen som ho (Meyer, journ.anm) no forhandlar med har ikkje fleirtal, og Frp er no stygt redd for at dei vil forhandle med MDG i staden, seier Frp-topp Marte Monstad.

I går sa førstekandidat Thor Haakon Bakke i MDG at dei føretrekker å samarbeide med SV og Venstre, og at det ikkje er aktuelt å samarbeide med høgresida dersom Høgre vil samarbeide med Framstegspartiet og Industri- og næringspartiet.

MDG er ein av fleire jokerar som kan bli heilt avgjerande for kven som får makta i Bergen.

Bybane-saka

Stridens kjerne er den betente bybane-saka i Bergen. Diskusjonane rundt saka har gått føre seg i over ti år.

I mai i år blei det vedtatt at bybanen skal gå over Bryggen i Bergen. Det fekk Arbeidarpartiet- og Venstrebyrådet fleirtal for med stemmene frå SV, MDG, KrF, Venstre, to representantar frå Sp og Raudt.

På sjølve valkvelden opna Christine Meyer i Høgre opp for å reforhandle om Bybanen. Høgre hadde tidlegare garantert at dei ikkje skulle gjere det.

Framstegspartiet, Senterpartiet, Bergenslisten og Industri- og næringspartiet (INP) er mot vedtaket om å bygge Bybanen over Bryggen i Bergen.

Senterpartiet på veg inn i sonderingar med Høgre torsdag ettermiddag. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Frp vil ikkje ha bybane til Åsane i det heile tatt, medan Senterpartiet vil at bybanen skal gå i tunnel forbi Bryggen. INP har tidlegare sagt at dei kan gå inn i samarbeid med parti som ikkje vil legge bybanen over Bryggen.

Venstre ute av noverande byråd

Venstre går ut av det sitjande Ap-byrådet, får NRK bekrefta av noverande byrådsleiar Rune Bakervik.

Bergens Tidende melde nyheita først.

– Det må eg ta til etterretning, eg forventar at dei blir ein del av eit styringsdyktig alternativ, seier Bakervik til BT.

Han seier til avisa at han blir sitjande til neste bystyremøte før han eventuelt går av.