INP etter brakvalget: – Et ultimatum mot vindkraft i hele landet

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Industri- og Næringspartiet (INP) opplevde en oppslutning på 3,0 prosent på landsbasis i valget 2023.

Partiet, som ble stiftet i 2020, er nå blant de største i flere kommuner og vil bli et mektig parti i to landsdeler.

INP har et klart standpunkt mot vindkraft, og setter dette som et ultimatum i forhandlinger.

Partiet fikk spesielt god oppslutning i Vega i Nordland, Vanylven i Møre og Romsdal, Vinje i Telemark, Kvinnherad i Vestland og Nordreisa i Troms og Finnmark.

Partileder Waltherzøe mener at partiets vekst er et symptom på at folk er lei av høye strømpriser.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, mener INP har truffet en nerve med sin motstand mot høye strømpriser, vindturbiner og upopulære klimatiltak. Partiet ser allerede frem mot stortingsvalget i 2025, hvor de mener de har et stort potensial.

Waltherzøe sier han reagerte med gåsehud da tallene begynte å renne inn i går.

På landsbasis fikk partiet en oppslutning på 3,0 prosent.

Protestpartiet som blei stifta så seint som i februar 2020 på Vemork på Rjukan, er nå blant de største i flere kommuner, og vil bli et mektig parti i to landsdeler.

– Vil ta krafta av børs

Et godt eksempel på makta INP nå har, finner vi i industribyen Porsgrunn.

Her fikk INP 10,9 prosent av stemmene.

Der kan Høyre få ordføreren for første gang siden 1936, men er avhengig av INP for å få flertall.

INP setter som krav at det ikke skal settes opp en eneste vindpark i Porsgrunn, men i Porsgrunn Høyre er det stor uenighet om nettopp dette.

Flere av representantene har sagt at de ønsker å jobbe for vindkraftanlegg i Porsgrunn.

– Vi ønsker å jobbe for saker og ikke definere oss i noen spesiell leir. Vi vil prøve å ta krafta av børs, hindre utbygging av vindkraft på Lannerheia, og få en nedtrapping av eiendomsskatten, sier Waltherzøe.

Han viser til at regjeringa har åpna for at eierkommunene kan ta krafta av børs og selge den billig til egen befolkning og egen industri.

Partileder Waltherzøe sier INP vil ta krafta av børs i hjemkommunen Porsgrunn. Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Partiet gikk til valg med et klart standpunkt mot vindkraft, og det firer de ikke på.

– Vi har et absolutt ultimatum mot utbygging av vindkraft over hele landet.

– Vi er samarbeidsvillige på saker, og kommer til å jobbe for selve saken og ikke i blokk.

INP vil ha ordførervervet

I Vega i Nordland fikk partiet hele 28,8 prosent av stemmene, bare slått av Arbeiderpartiet. Partilederen sier at de vil kjempe for ordførervervet i kommunen.

Partiet fikk også spesielt god oppslutning i Vanylven i Møre og Romsdal, der INP blei det største partiet med 19,1 prosent.

Også i kommunene Vinje i Telemark (16,9), Kvinnherad i Vestland (15,1) og Nordreisa i Troms og Finnmark (14,8) var oppslutningen svært god om det nye partiet.

– Dette er kraftkommuner, og det er en del mennesker nå som er lei av den strømpris-krisen som vi har opplevd, tror partilederen.

– Det er et symptom på at nok er nok. Og så er jeg spesielt stolt av at vi har klart å få med oss veldig mange av sofavelgerne.

Det er en del mennesker nå som er lei av den strømpris-krisen som vi har opplevd, tror partilederen Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Mange kvier seg for å samarbeide

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier INP åpenbart har truffet en nerve.

– Det handler om frykt for høye strømpriser, motstand mot vindturbiner og elektrifisering av sokkelen i kominasjon med at en del velgere misliker upopulære klimatiltak.

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier INP er et ubeskrevet blad, som mange kvier seg for å samarbeide med. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Hun mener partiet åpenbart har jobba godt med egen organisasjon og har klart å mobilisere mange velgere på arbeidsplasser, og på gater og torg.

– Partiet er et ubeskrevet blad, og mange kvier seg for å samarbeide med dem. Det handler om at de oppfattes som et klimaskeptisk parti. Dessuten er det mange uerfarne politikere som man ikke vet hvor man har. Det er uforutsigbart.

Aglen mener det er verdt å merke seg at mange listekandidater har bakgrunn fra fagbevegelsen, og kan være rødere enn mange oppfatter partiet.

Partiet tar velgere fra mange partier, men det er ingen tvil om at de har tatt mange såkalte protestvelgere fra Sp og Folkets parti (det tidligere bompengepartiet).

Ser mot stortingsvalget

Selv om INP er svært fornøyd med å ha fått en oppslutning på 3 prosent over hele landet, ser partiet allerede to år framover.

Partileder Walterzøe mener partiet har et videre potensial.

– Vi har et fantastisk bra utgangspunkt for stortingsvalget i 2025, som er det store målet vårt.