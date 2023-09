– Vi krev omtelling av heile bergensvalet. No er det så jamt at mindre feil kan vere utslagsgjevande, seier Trond Tystad til NRK.

Han er toppkandidaten til Bergenslisten.

– Vår utrekning viser at to til fire stemmer i ein bunke på 150.000 stemmer kan endre heile biletet.

Etter fintelling i går kveld blei det klart at Venstre overtek eitt av Bergenslistens mandat.

Bergenslisten har fleire stemmer enn Venstre, men fordi veljarane deira har gitt ei rekke såkalla «slengarar» til representantar frå andre parti, blir stemmene mindre verdt. Dermed hamnar mandatet i staden hos Venstre.

Tysdag kveld blei det også klart at MDG overtek eitt av mandata til Høgre.

No har Tystad bedt valstyret om ei tredje opptelling av stemmene. Bergensavisen omtala saka først.

Valansvarleg i Bergen kommune Ida Rambech, opplyser til avisa at dei venter på ei tilbakemelding frå Valdirektoratet, men at det truleg er valstyret i Bergen som skal ta stilling til krav.

– Ingen konspirasjonsteoriar

Tystad opplyser til NRK at han sjølv har site i valgstyrer og stemmestyrer, og at erfaringa er at feil på tellinga lett kan skje.

– Vi krev omtelling av alle stemmene for å finne ut om det er feil, og så får valstyret vurdere det. Ein må sjå nøye på forkasta og ikkje forkasta stemmer, og inntastingsfeil.

Valstyret har møte klokka 10.

Bergenslisten-toppen bedyrar at han ikkje ønsker «amerikanske tilstandar»

– Ingen av oss har konspirasjonsteoriar eller vil dra oss inn i amerikanske tilstandar. Det handlar meir om å sjekke at det ikkje er gjort nokon feil, seier Tystad.

Slengt vekk 67.-del av stemma

Elisabeth Iversflaten er professor ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Ho forstår godt at Bergenslisten ønsker ei omtelling når det er så tett og jamt om stemmene, og slengarar kan ha vore utslagsgjevande.

– Det skal vere rett i val, det er veldig viktig. Vi må vere ekstra varsame med å konkludere for tidleg.

Iversflaten forklarar at når ein veljar gir ein slengar, gir ein litt av stemma si til eit anna parti enn det partiet ein vel stemmesetelen til.

– Dei som har stemt på Bergenslisten har også stemt på andre partier sine kandidatar. Kvar gang ein gjer det, avgir ein ei 67.-del av stemma sin. Når det er så marginalt som no, ser dette ut til å ha vore utslagsgjevande for dei, seier professoren.

I Bergen er det 67 plassar i bystyret.

Raudt-bombe etter fintelling

Fintellinga tysdag ligg an til å sleppe nok ei bombe i bergenspolitikken:

Torstein Dahle siglar opp på topplass for Raudt, frå sisteplassen på lista deira. Han har fått 553 personstemmer og 2032 slengarar.

Det viser valoppgjeret frå valstyret i Bergen kommunen, som ikkje er vedteke enno.

I tillegg går Martin Smith-Sivertsen frå 46. plass til 11. plass for Høgre og kjem derfor inn i bystyret. Han fekk 629 slengarar og 339 personstemmer.

Generelt er statsvitar Iversflaten jublande glad for at enkeltstemmer får konsekvensar no.

– Det er ein idealsituasjon. Alt det veljarane har stemt ser ut til å ha hatt betydning. Det gjer det spennande, men det betyr jo også at stemma er viktig, seier Iversflaten.