Natt til tysdag var det jubel hjå Høgre i Bergen.

Tidleg var det klart at dei vart byens største parti og at Christine Meyer (H) må sjå seg om etter samarbeidspartnarar til bystyret.

Det vart etter kvart tydeleg at ho kom til å måtta samarbeida med mange dersom ho skal ha eit fleirtalsbystyre.

Men over eit halvt døgn seinare skaper fintellinga usikkerheit. Berre 30 stemmer skal til før Venstre kaprar eit av mandata til Høgre.

I tillegg er det 2000 stemmer som framleis ikkje er talde.

Desse kan snu opp ned på heile utfallet fordi det kan føra til at venstresida likevel kan skrapa saman eit fleirtal i vestlandshovudstaden.

Tysdag kveld blir det talt på spreng.

Dei siste førehandsstemmene i Bergen skal teljast. Valansvarleg Ida Rambech (t.h.) seier stemmer kan koma inn heilt til klokka 17 dagen etter valdagen. Foto: Øyvor Bakke

Må gjera det langt betre

Men også Ap må samla ein brei koalisjon om dei skal ha makta: Dersom dei samarbeider med Venstre, SV, Raudt, Sp, KrF og MDG kan det vera nok til å ta tilbake makta i Bergen.

Dei 2000 stemmene er førehandsstemmer som kjem frå ulike kommunar andre stader i landet.

Dei siste stemmene er komne til Bergen. Foto: Øyvor Bakke

Dei er såkalla «seint innkomne førehandsstemmer» som kommunane kan ta imot heilt fram til klokka 17 dagen etter valet.

– Klokka 17 går me i gang med å telja opp stemmene, først manuelt og så med maskin, seier valansvarleg i Bergen kommune Ida Rambech.

Ida Rambech, valansvarleg i Bergen kommune Foto: Øyvor Bakke

Men for at dei vel 2000 stemmene faktisk skal endra resultatet må Venstre gjera det langt betre blant desse enn dei har gjort elles i valet.

Opna for omkamp

Mest truleg snur ikkje dei 2000 stemmene opp ned på valresultatet, og Meyer må jobba vidare med å samla eit styringsdyktig fleirtal.

Men ho får ei real utfordring, for alle dei aktuelle samarbeidspartnarane har svært sterke meiningar om ei heilt sentral sak: bybanen.

Bergensarane har sagt i meiningsmålingar at dei ikkje vil ha omkamp om bybanen.

I mai i år kom det historiske vedtaket: Bybanen skal gå over Bryggen og ikkje i tunnel.

Då var håpet byggestart i 2025. Neste utfordring skulle vera kampen om pengane.

Diskusjonen har halde på i 12 år, men no kan det endelege punktumet vera viska ut.

Før valet sa Christine Meyer frå Høgre tydeleg at det ikkje var aktuelt med ein ny bybane-runde.

Men valnatta, då berre halvparten av stemmene var talde, opna ho for omkamp.

– Kanskje gjer ho alle misnøgde. Både dei som stolte på denne garantien, men også dei som er veldig misnøgde med at ho gav denne garantien i utgangspunktet, seier valforskar ved Universitetet i Bergen, Yngve Flo.

– Bybanen som ei nærast heilag ku

At Meyer kan bli upopulær er han ikkje åleine om å meina.

Politisk kommentator i Bergens Tidende, Gerd Tjelflåt, er spent på kvar maktkampen endar.

– I utgangspunktet er det eit stort fleirtal for å la bybanesaka ligga. Viss Meyer bestemmer seg for ein full omkamp, så trur eg ho vil få ganske sterke reaksjonar på det frå mange av dei andre partia, seier ho.

Gerd Tjeldflåt er kommentator i Bergens Tidende. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Ho trur det kan bli fire vanskelege år i byrådet.

Sølve Rydland, politisk redaktør i Bergensavisen, skildrar situasjonen som Meyer og Høgre har kome i som «utruleg vanskeleg».

– Alle partia som Høgre dei neste dagane skal i samtalar med har i praksis stilt ultimatum om kva dei meiner om bybanetraseen, forklarer han.

På den eine sida står MDG, Venstre og KrF.

– Dei har bybanen som ei nærast heilag ku som dei står last og brast ved.

På den andre sida er Bergenslisten, Industri- og næringspartiet, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

– Dei er like kategoriske på at dei ikkje ønskjer bybanen langs Bryggen.

– Betydelege konsekvensar

Dersom det blir omkamp og bystyret endar opp med å endra traseen, fører det med seg ein heil del byråkrati.

Fylkesdirektør i Vestland fylkeskommune, Rune Haugsdal meiner det kan få konsekvensar for framdrifta både av planlegging, prosjektering og finansiering.

– Det får konsekvensar. Betydelege konsekvensar.

Frå tidlegare i bybanedebatten finst det trasealternativ, men det er usikkert om dei er relevante og kan brukast. Kor lang tid det vil ta å avklara det, vil han ikkje spekulera i.

– Det er Bergen kommune som er reguleringsmyndigheit, men historia har vist at diskusjonar rundt både trasé og reguleringsplan har teke tid i tilknyting til bybanen.

Liknande verknad som EU-saka

Valforskar Flo viser til at Meyer ikkje har det beste utgangspunktet når ho skal prøva å samla eit byråd.

Han seier bybanesaka får liknande verknad på bypolitikken som EU-saka får på nasjonalt plan.

Yngve Flo er valforskar ved Universitetet i Bergen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Når saka blir aktualisert, øydelegg ho for det som elles ville vore «naturlege alliansar».

– No ser me jo at dette er ei sak som ikkje vil forlata oss med det første.

