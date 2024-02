Frå vassmagasina i Høyangerfjella styrtar «arvesølvet» ned i turbinane og transformerer vatnet til straum.

Den enkle og rimelege krafttilgangen var utgangspunktet for at Norsk Aluminium Company etablerte seg i Høyanger i 1915, og sidan har bygda og metallverket smelta saman.

Utan den eine, heller ikkje den andre. Litt som eit gammalt ektepar.

Eller som det heiter i eit gammalt munnhell: «Når Hydro hostar, harkar Høyanger».

Hundre år seinare førte den europeiske kvotemarknaden til auka kraftprisar og «prissmitte» frå kontinentet.

For å «kompensere» den kraftkrevjande industrien som mista sitt viktigaste konkurransefortrinn, blei det i 2013 innført ei ordning (sjå under) som kvart år støtter industribedrifter langs norskekysten med store summar.

Og framover må staten grave enda djupare i lommene.

Regjeringa reknar at kompensasjonsordninga totalt vil koste 76 milliardar kroner i tida fram til 2030. Foto: Klima- og miljødepartementet

Dette er CO2-kompensasjonsordninga Ekspander/minimer faktaboks CO2-kompensasjonsordninga kompenserer straumintensive og konkurranseutsette bedrifter for auken i straumprisen som følge av EUs klimakvotesystem (EU ETS). Formålet med kompensasjonsordninga er å redusere faren for karbonlekkasje. Med «karbonlekkasje» meiner ein at bedrifter flyttar investeringar eller produksjon frå Europa til tredjeland med mindre streng klimapolitikk, med auka utslepp som konsekvens. Ordninga er basert på Esas retningslinjer for CO2-kompensasjon, som opnar for statsstøtte til utvalde industrisektorar som er vurderte som særleg utsett for karbonlekkasje. Esas retningslinjer svarer til EUs retningslinjer som gjeld for EU-landa. Kjelde: regjeringa.no

– Ordninga er dyr og lite treffsikker

Da Finanspolitikkutvalet la fram ein studie av berekrafta i statsfinansane sist veke, var derfor oppfordringa klar:

Regjeringa må avvikle støtteordninga. Snarast mogleg.

Av minst tre grunnar:

Ordninga blir dyrare og dyrare.

Industrien bør venne seg av med forventninga om at staten alltid stiller opp, ein mentalitet som blei forsterka under pandemien.

Ordninga fjernar insentiva for straumsparing og låser fast industristrukturen i gamle modellar.

Utvalsmedlemmene følgde opp appellen i ein felles Aftenposten-kronikk.

«Kompensasjonsordninga er dyr, lite treffsikker, samfunnsøkonomisk ineffektiv, svekker vekstkrafta i økonomien og motverkar nødvendig omstilling i både Noreg og andre land», konkluderte dei.

– Den viktigaste industripolitiske ordninga i landet

Attande i Høyanger kjenner ordførar Petter Sortland (Ap) at det brenn under føtene på innretninga han karakteriserer som «eksistensielt avgjerande» for livet i bygda.

Utan ordninga, inga hjørnesteinsbedrift. Og utan ho, ikkje noko livsgrunnlag.

– Dette er den viktigaste industripolitiske ordninga i landet. Det er inga subsidie, men refusjon for ein politisk bestemt meirkostnad som berre råkar industrien i Europa, seier han.

Han reagerer også på at utvalet bevegar seg inn på banehalvdelen til politikken.

– Saka ber preg av å vere ei politisk meiningsytring, meir enn ein fagleg analyse, seier han.

I eit felles brev til departementet viser Ap-ordførarane i Årdal og Høyanger til at ordninga om noko «bør bli styrkt» som følge av «dei ekstraordinære kraftinntektene» til staten.

I statsbudsjettet for 2024 auka regjeringa det såkalla «kvoteprisgolvet» for å gjere utgiftsposten «meir handterleg».

Espen Barth Eide, som den gong var klima- og miljøminister, la til at regjeringa ville gå i dialog med industrien om ordninga for å sikre føreseielegheit for industrien og «økonomisk berekraft for staten».

– Dette er den viktigaste industripolitiske ordninga i landet, seier Høyanger-ordførar Petter Sortland (Ap). Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Utan kompensasjon er det høg risiko for at denne industrien forsvinn

Eit par timar unna Høyanger ligg Svelgen, som lever i tett symbiose med Elkem-fabrikken.

Smelteomnane produserer silisium og ferrosilisium, viktige komponentar i det grøne skiftet.

– Utan CO2-kompensasjon er det høg risiko for at denne industrien forsvinn frå Noreg og Europa, seier Elkem-medarbeidar Hroar Holm Carlsen, som også er Høgre-politikar.

Han spør:

– Er det betre berre å produsere ikkje-energiintensive varer i Noreg, og vere avhengig av å importere desse varene frå andre land der dei er produserte med kolkraft?

Han avviser at straumsubsidiar gjer energieffektivisering mindre lønnsamt, slik regjeringsutvalet hevdar.

NRK har tidlegare skrive om ei justering av regelverket som Klima- og miljødepartementet rekna som ein «uklok gåvepakke» til industrien.

Leiar i Finanspolitikkutvalet la fram ein studie av berekrafta i statsfinansane denne veka. Mottakar var finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Alf Simensen / ALF SIMENSEN

– Ordninga er enormt kostbar og ein trussel mot berekrafta

Ragnar Torvik er leiar i Rådgivende utval for finanspolitiske analysar, som anbefaler å skrote ordninga.

Han gjentar skuldinga om at ordninga er «ineffektiv», «enormt kostbar» og «ein trussel mot berekrafta».

– Den gjer det lite lønnsamt å investere i energieffektivisering, og er dessutan dyrare for samfunnet enn dei 76 milliardane som skal betalast frå det offentlege, fordi han reduserer omstillingsevna og produktivitetsutviklinga i norsk økonomi, seier han til NRK.

Torvik, som leia skatteutvalet i 2022, avviser at innspelet er politisk like mykje som fagleg fundert.

– Finanspolitikkutvalet si oppgåve er å vurdere den langsiktige berekrafta i statsfinansane. Vår oppfordring bygger i aller høgaste grad på ei solid fagleg vurdering.

