Regjeringsutvalg: – Har nedprioritert å redusere skadelige skatter

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gikk på Stortingets talerstol 6. oktober og presenterte statsbudsjettet, sa han:

«Den største verdien i Norge er folk. Det er også folk som skaper de største økonomiske verdiene»

Nå får han beskjed om at skattene han og regjeringen ilegger folk er en ufornuftig stor klamp om foten for denne verdiskapningen.

– Hvis du får ekstrainntekter er det naturlig å bruke noe på offentlig sektor og noe på å redusere skadelige skatter, sier utvalgsleder og NTNU-professor Ragnar Torvik.

NTNU-professor Ragnar Torvik sto bak skatteutvalget i 2022, og har nå studert regjeringens finanspolitikk. Foto: Alf Simensen / N

Høye skatter

Utvalget mener fellesskapet trenger skatteinntekter, men slår fast at skattene i Norge er høye.

– ​​​​​​I Norge har vi nedprioritert å redusere skadelige skatter til fordel for økt offentlig pengebruk.

Tirsdag leverer Torvik en kritisk rapport til Støre-regjeringen om hvordan pengene i Norge blir brukt.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser er det spenstige navnet på utvalget som skal se hvordan regjeringens budsjetter virker på økonomien på sikt.

Økt pengebruk = mer skatt

Utvalget har regnet ut at offentlige utgifter nå utgjør over 60 prosent av den norske fastlandsøkonomien, målt med brutto nasjonalprodukt (BNP).

Det er langt mer enn i våre naboland. I Sverige og Danmark utgjør offentlige utgifter 50 prosent.

Mye av pengebruken i Norge hentes fra skatter, og har derfor en kostnad for økonomien, ifølge rapporten.

Norge skiller seg ut med et høyere offentlig forbruk enn Danmark og Sverige. Grafikk: Finansdepartementet

Selv om Norge har høyere pengebruk, har landet ikke flere offentlige ansatte innen hverken skole eller helse- og omsorg enn nabolandene.

Utvalget har sett på hvor de ekstra pengene havner hvert år. Det går til folk i form av trygdeytelser, i tillegg til tilskudd- og støtteordninger for folk og næringsliv.

– Vi kjøper også mye varer fra private og investerer mer i vei- og jernbaneprosjekter, sier han.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser Ekspander/minimer faktaboks Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk. Utvalget ledes av professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Ragnar Torvik.

Skadelig skatt

Utvalget er opptatt av skatter og avgifter fordi de har skadelige bivirkninger i økonomien.

– Hva er en egentlig en skadelig skatt?

– En skatt på arbeid vil alltid ha en skadelig effekt fordi det for samfunnet lønner seg at folk jobber, mens en skatt vil gjøre at de jobber mindre fordi mindre av gevinsten ved å jobbe tilfaller deg selv, sier Torvik.

Støre-regjeringen har gitt folk med inntekter under 800.000 skattelette, og gitt økt skatteregning til næringslivet. De får blant annet skryt for grunnrenteskatten for havbruk. Foto: Emilie Holtet / NTB

Mest kritisk er han til den ekstra arbeidsgiveravgiften som opprinnelig var på inntekter over 750.000 kroner. Den betaler bedriftene som ansetter.

– Vi mener den helt klart har skadelige virkninger på økonomien på lang sikt, sier Torvik.

Begrunnelsen regjeringen hadde for å innføre en ekstra avgift var å slippe å bruke mer oljepenger.

– Det er et kroneksempel på at man ikke skal gjøre tiltak som er skadelige på lang sikt for å oppnå et kortsiktig budsjettmål, sier Torvik.

– Er det skatter som du mener ikke er skadelige?

– Grunnrenteskatt havbruk er mye mindre skadelig enn skatt på arbeid. Vi mener en slik skatt er god, særlig hvis man bruker pengene til å redusere andre skatter som skatt på arbeid og formuesskatten, sier Torvik.

Mener regjeringen trikset med milliarder

Torvik og utvalget hans mener også regjeringen har forsøkt å sminke statsbudsjettet.

For å få SV til å støtte årets statsbudsjett måtte regjeringen plusse på flere milliarder til blant annet økt barnetrygd, gratis SFO, økt studiestøtte og flere klimatiltak.

Problemet var at dette ville øke oljepengebruken kraftig og kunne framstå som uansvarlig. Regjeringen løste dette ved å bruke 9 milliarder som var satt av til å dekke eventuelle tap i Eksportfinansiering Norge.

– Det grepet strider mot intensjonen i handlingsregelen, sier Torvik.

– Er det triksing for å lure seg rundt budsjettprinsippene?

– Ja, det ligger nære triksing for å lure seg rundt budsjettprinsippene, sier utvalgslederen som også ledet skatteutvalget. For et drøyt år siden leverte de sine anbefalinger til regjeringen.