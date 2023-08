Fleire kommunar sett under administrasjon

Nils Erling Yndesdal, kommunaldirektør hos Statsforvaltaren i Vestland

– Eg håpar og trur at ordføraren har rett i at Høyanger kommune raskt kan få rydda opp i tidlegare overskridingar og på den måten komme seg ut av Robek-lista. Første høve til å kunne komme ut er når Statsforvaltaren har fått sendt over revisorkontrollert rekneskap for 2023.

Ut frå gjennomgangen vi har hatt av budsjetta i år og økonomiplanar for alle kommunane i Vestland ser vi at det er ein del kommunar som har ein krevjande økonomisk situasjon. Samtidig er det ingen andre enn Høyanger som ligg an til å få Robek-status i år. I Vestland har vi hatt denne utviklinga i talet på Robek-kommunar (ved utgangen av året): 2019: 2, 2020: 3, 2021: 2, 2022: 0, og altså 2023: Truleg 1.

Kommuneloven reglane sine for innmelding i Robek er heilt tydeleg på dette punktet. Statsforvaltaren har likevel sett på om det innanfor lovverket kunne vere mogleg å søkje departementet om unntak. Konklusjonen vår er at situasjonen i Høyanger ikkje ligg innanfor heimelen departementet har for å la vere å føre kommunen inn i Robek-registeret.