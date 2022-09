For kraftselskapet Glitre gjer «sikringshandelen» og sal av futures at dei i andre kvartal har mista to av tre kraftkroner.

– Historisk har denne policyen tent oss godt, og det er viktig å evaluere ein slik strategi over fleire år i staden for ein kort tidsperiode der det å følgje ein annan strategi ville gitt betre resultat. Som eit døme leverte Glitre Energi stabile og gode resultat etter skatt gjennom 2020 sjølv om marknaden i lange periodar hadde prisar nær null, seier Håkon Levy, som er konsendirektør i Glitre.

Statkraft står for nær halvparten av den norske vasskraftproduksjonen, og er den største leverandøren av fornybar energi i Europa. I kvartalsrapporten forklarer selskapet at marknaden er «krevjande» og at «innlåsing av framtidige kraftprisar har ført til eit urealisert tap som er større enn den positive effekten av auka kraftpris».

Tilsvarsande ordlyd går att i kvartalsrapporten til Hafslund, som skriv om «realiserte tap på finansielle sikringskontraktar».

– Hafslund sikrar prisen på delar av kraftproduksjonen for å oppnå meir stabile resultat. Sikringa skjer gjennom bilaterale avtalar direkte mot industribedrifter for fysisk levering av kraft og gjennom finansielle kraftkontraktar. Når kraftprisen går opp, vil inntektene bli lågare enn om all produksjonen vart seld til spotpris, og motsett når kraftprisen går ned, som han gjorde i 2020. I 2022 har det vore historisk høge kraftprisar, og då blir utslaga på sikringa tilsvarande store, seier Per Storm-Mathisen, som er kommunikasjonssjef i Hafslund.

Stavanger-baserte Lyse er kraftprodusent i det mest «berykta» kraftområdet på sørvestlandet (NO2). Her har gjennomsnittsprisen i år vore 162 øre per kilowattime.

Likevel, eller nettopp difor, kan selskapet vise til eit negativt driftsresultat for sluttbrukarverksemda (minus 118 millionar).

«Det negative resultatet blir hovudsakleg forklart med tap på fastprisavtalar», skriv dei i kvartalsrapporten.

– Lyse vedtok for ein del år sidan at vi ønskte å ha ei lågare sikringsgrad enn det som er vanleg praksis i bransjen. Vi fekk stresstesta dette i 2020 då vi utbetalte stabile utbytte, trass i svært låge kraftprisar. At vi har valt å ha ei lågare sikringsgrad ser no ut til å bidra til at vi kjem betre ut finansielt enn dei fleste andre vasskraftprodusentane i Sør-Noreg, seier Atle Simonsen i Lyse AS.

I halvårsrekneskapen til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er verdien til kraftkontraktane bokført som minus 211 millionar.

«Høg volatilitet (svingingar, jou.anm.) i kraftpris er hovudårsaka», skriv dei i rapporten.

Porsgrunn-baserte Skagerak Energi, som produserer 6 terawattimar straum i året, har enno ikkje publisert halvårsrapporten sin.

– Vi har ingen kommentarar til andre selskap sine strategiar, men vi har valt ei anna tilnærming, noko som også vil komme fram av halvårsresultatet som blir lagt fram om kort tid, seier direktør i selskapet, Kristian Norheim.