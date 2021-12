Her vert kommunedirektørar «spist levande» 

«Kommunedirektørar går i svingdør inn og ut av Sogndal kommunehus», skreiv BT-kommentator Jens Kihl allereie i 2019.

I alt har seks kommunedirektørar vore innom jobben sidan 2019 (sjå faktaboks).

I tillegg har ordførar i kommunen, Arnstein Menes (Sp) kome med ein offentleg unnskyldning til ytterlegare ein kandidat som vart vraka på oppløpssida. Det var i juni.

Og denne veka skjedde det same på ny.

I det lokalavisa Sogn Avis kallar eit høgdramatisk kommunestyremøte vart Nav-direktør Ørjan Haram, som var innstilt til å overta stafettpinnen, vraka for ope scene.

Blant dei som snudde var ordføraren, som leia tilsettingsutvalet og der peika på Haram som den beste kandidaten.

– Av omsyn til kontinuitet og stabilitet, forklarte han.

SNUDDE: Ordførar i Sogndal, Arnstein Menes leia tilsettingsutvalet som peika på Haram som den beste kandidaten. Så snudde han. Foto: Lars Volldal / NRK

Desse har vore rådmenn i Sogndal sidan 2019 Ekspandér faktaboks Jostein Aanestad Ole Gunnar Krakhellen Svein Arne Thune Ellen Njøs Lillesvangstu Tor Einar Skinlo Odd Arve Rakstad

– Eg har blitt halden for narr

Haram seier til NRK at han vart «stolt og glad» då han vart innstilt som nummer éin, og at signala han fekk gjorde at han alt hadde byrja å glede seg til å flytte til Sogndal, der kona kjem frå. I dag er han Nav-direktør i Ålesund.

Men dei siste dagane har han kjend seg som «ein brikke i eit spel».

– Eg er ikkje bitter, men eg har blitt halden for narr, utan at eg skal nemne namn. Det er uverdig, seier han.

Kommunedirektøren (også kalla rådmannen) er den øvste administrative leiaren i kommunen, og skal vere eit bindeledd mellom administrasjonen og den politisk leiinga.

Posisjonen blir av fleire omtala som ein «uriaspost». Uttrykket stammer frå den bibelske forteljinga om David og Batseba, kor David plasserte soldaten Uria i ein utsett post ved fronten for at han skulle døy, slik at David kunne få hans kone Batseba som sin.

I ein forskingsoppgåve av Katrine Moseid Kronen heiter det at norske kommunar «et rådmenn levande». Ifylgje Norsk Rådmannsforum er det kvart år «mellom 15 og 30» kommunedirektørar som sluttar i konflikt.

SKUFFA: Eg er ikkje bitter, men eg har blitt haldt for narr, seier Ørjan Haram, som denne veka vart vraka for ope scene. Foto: Roar Mortensen

I Sogndal har det vore peika på fleire grunner til turnoveren blant direktørar. «Giftig opposisjon», «samanslått kommune», «politisk ukultur», «tette bindingar» og «lojalitetsomsyn» er blant forklaringane som har versert.

I tilsettingsutvalet sat også Fagforbundet. Leiar i Sogndal, Raymond Lind, er «sint og skuffa» og «lei seg» over korleis «rekordkommunen» har spist enda ein kandidat.

– Trepartssamarbeidet har blitt tilsidesett, og vi har jobba for ingenting, seier han.

Regionleiar i Fagforbundet, Ralf Einar Johannessen, er litt meir diplomatisk:

– Ein samrøystes innstilling frå eit samansett tilsettingsutval vil normalt bli vektlagt, seier han.

Kommunen har jussen på si side

Ekspert i kommunalrett, Jan Fridthjof Bernt, seier til NRK at situasjonen i Sogndal er «uvanleg», men at kommunen juridisk sett har sitt på det tørre.

Han viser til kommuneloven, som seier at det til sjuande og sist er opp til kommunestyret – ikkje eit tilsettingsutval – å tilsette ny kommunedirektør.

– Ein annan sak er at den som skifter meining bør forklare eller grunngi sitt skifte av standpunkt, men det er ein politisk eller moralsk forventning, ikkje eit rettsleg krav.

Gudrun Haabeth Grindaker er dagleg leiar i Norsk Kommunedirektørforum. Dei fører ikkje statistikk over kor ofte innstillinga frå eit tilsettingsutval vert sett til side.

Det gjer heller ikkje Kommunebarometeret, som inneheld sentrale nøkkeltal for hele Kommune-Noreg.

Hovudinntrykket er likevel klart, seier Grindaker:

– Ut frå vårt kjennskap med tilsettingar av kommunedirektørar, skjer dei aller fleste i tråd med innstillinga til tilsettingsutvalet.

HOVUDREGEL: – Ut frå vårt kjennskap med tilsettingar av kommunedirektørar, skjer dei aller fleste i tråd med innstillinga til tilsettingsutvalet, seier Gudrun Haabeth Grindaker. Foto: Norsk rådmannforum

– Greitt å skifte standpunkt

Bjørn Fauchald er leiar i kommunedirektørutvalet (KDU) i KS. På generelt grunnlag seier han at norske kommunar er «flinke til å involvere både posisjon, opposisjon og tillitsvalde» når nye kommunedirektørar skal tilsettast.

– Resultatet i dei aller fleste tilfella er at det er stor semje om kven som vert tilsett i toppleiarstillinga, seier han.

Professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, seier det er «klokt» at tilsettingsorganet, altså kommunestyret, står fritt til å velje andre kandidatar enn dei som er innstilt.

Han legg til:

– At dei som har vore med på innstillinga skifter standpunkt for å unngå splitting i eit tilsetjingsvedtak, må generelt sett vere greitt.