Under kommunestyremøtet i Fitjar i Sunnhordland torsdag, ble det vedtatt at kommunen kun skal ta imot flyktninger fra Ukraina.

– Vi vedtok å ta imot 25 flyktninger, og alle skal være ukrainske, sier ordfører Wenche Tislevoll fredag.

For en drøy måned siden vedtok kommunestyret i Drammen det samme. Det førte til bråk, anmeldelse, og en lovlighetskontroll.

Men om dette i det hele tatt er lovlig eller ei, er foreløpig ikke avklart.

Avisene Fitjarposten og Sunnhordland omtalte vedtaket i Fitjar først.

Kan være ulovlig

Statsforvalteren i Oslo og Viken har varslet at de skal undersøke om Drammen sitt vedtak er lovlig. Men før det, skal de avvente kommunestyret sin egne kontroll.

Det er altså foreløpig ingen som vet om kommunene har lov til det eller ikke. Likevel er Fitjar kommune sikre på at de har loven på sin side.

– Med tanke på de begrunnelsene som ligger til grunn, mener vi at dette vedtaket er gjeldende i en eventuell lovlighetskontroll. Vi vil vise til utredningen, i forbindelse med tjenesteapparat og kapasitet, sier Økland.

– Hva hvis det ender med lovlighetskontroll?

– Det kan jo selvsagt skje, men jeg håper ikke det, er svaret fra ordfører Tislevoll.

Etatssjef: – H andler ikke om etnisitet

Kommunestyret i Fitjar fattet vedtaket basert på en utredning fra administrasjonen. Sistnevnte påpeker at man er nødt til å ta hensyn til kommunens kapasitet og størrelse.

– Det gjør en stor forskjell å skulle ta imot 25. Det er utfordringer og press på helsetjenester, bosetting, barnehage og skole, og det er mye oppfølging som kreves for å få integrert dem, sier etatssjef for helse og omsorg i Fitjar, Anne Økland.

Ifølge Økland har kommunen kun én fast ansatt som fastlege. I tillegg må Fitjar leie voksenopplæring av Stord, fordi de ikke har det selv.

– Dette handler ikke om etnisitet, og det er ikke ment å ekskludere. Skal du ta imot flyktninger, må du også sørge for at de får et godt tilbud og at man har kapasitet. Det handler ikke om å favorisere.

Ordfører Wenche Tislevoll. Foto: Olav Røli / NRK

Angunn Bårdsen i Arbeiderpartiet reagerte sterkt på vedtaket. Hun mener det blir feil å spesifisere hvilke land flyktningene skal komme fra.

– Kapasiteten i Fitjar kommune når det gjelder helse og skole er ikke noe mindre for flyktninger fra for eksempel Afghanistan, sier Bårdsen.

Ordfører Tislevoll hevder på sin side at det er snakk om et tilfelle av «enten eller».

– Alternativet er å ikke ta imot flyktninger, sier Tislevoll, som begrunner det med at kommunen er «rigget for» ukrainske flyktninger fra før.

– Ikke sammenlignbart med Drammen

– Det kom mye reaksjoner da Drammen fattet dette vedtaket. Skjønner du hvorfor folk reagerer?

– Jeg har forståelse for at man kan reagere på det, men det er ikke for å diskriminere eller sette noen i bås. Vi ser dette som en mulighet for å hjelpe flyktninger.

På spørsmål om det samme, svarer Økland:

– Hvis man ikke kjenner saken er det klart at det kan få reaksjoner, og at noen opplever at vi siler ut etnisiteter. Det er ikke tilfellet.

Her stemte kommunestyret i Drammen for vedtaket om å bare ta imot ukrainske flyktninger. Foto: Balsharan Pal Kaur / DKBU

I Fitjar kommune er det rundt 3200 innbyggere. Til sammenligning er det nesten 100 000 flere innbyggere i Drammen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Drammen kommune har et helt annet mangfold, både i forhold til innbyggere og tjenesteapparat, og derfor går det ikke an å sammenligne, sier Økland.

André Olsen Aadland er førstevara for KrF på Fitjar, og stemte imot vedtaket. Han trekker paralleller til Drammen og mener Fitjar sender ut et uheldig signal med et slikt vedtak:

– Når vi sier vi ønsker ukrainske flyktninger, sender vi ut et signal om at vi velger noen, og velger vekk en annen bestemt etnisk gruppe. Det er en ordlyd KrF er uenig i.

Fremlegg til vedtak som ble nedstemt Ekspander/minimer faktaboks Angunn Bårdsen (Ap) fremmet disse forslagene til vedtak: Fitjar kommune skal ta imot 25 flyktninger i 2024. Familiegjenforening kommer utenom.

Fitjar kommune har ikke anledning til å ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Kommunedirektøren får fullmakt til å justere opp nødvendige ressurser for å sikre bosetting og integrering. Det forutsier at utgiftene finansieres av IMDI sine tilskuddsordninger. Formannskapet sitt forslag om å bare ta imot ukrainske flyktninger fikk 9 stemmer (H, Frp og INP), mens Bårdsen og Ap sitt fremlegg fikk 8 stemmer (KrF, Ap og Sp).

– Én flyktning like god som en annen

Vedtaket i Fitjar var ikke enstemmig. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet la frem et motfremlegg hvor de ville fjerne etnisitet fra vedtaket. Det ble nedstemt med ni mot åtte stemmer.

– Én flyktning er like god som en annen. Vi har jo tatt imot syriske flyktninger før; betyr dette at de ikke er like gode som andre?, spør Angunn Bårdsen (Ap).

– Ordfører sier det er enten eller – enten dette, eller å ikke ta imot noen. Mener du det er en bedre løsning å ikke ta imot noen?

– Jeg mener ikke at det er riktig. Jeg mener vi kan ta imot noen flyktninger, og at vi ikke trenger å spesifisere etnisitet i vedtaket.

– Det er mange rundt omkring i verden som har behov for hjelp og støtte. Dersom det må spesifiseres hvilke land flyktningene skal komme fra, mener jeg det hadde vært bedre om vi ikke hadde kapasitet til å ta imot noen.

– Det var stor uenighet vil jeg påstå. Jeg tror ikke man er uenige i målet, men kanskje hvordan det fremstår, sier ordfører Tislevoll.