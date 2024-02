– Det viktigste nå er at vi står sammen, vi skal vise samholdet. Vi ønsker å være stolte av hverandre, sier Bijan Gharahkhani. Han er leder av Buskerud innvandrerråd.

Han synes det er fantastisk at så mange har møtt opp. Fakkeltog mot diskriminering blir arrangert av innvandrerrådet.

13. februar vedtok kommunestyret i Drammen at de kun ønsker å ta imot ukrainske flyktninger. Ordlyden i det opprinnelige vedtaket er bakgrunnen for at mange mente dette er en klar forskjellsbehandling av folk.

Slik ble vedtaket endret: Ekspander/minimer faktaboks Dette var formuleringen i vedtaket fra formannskapet: Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina framfor andre nasjonaliteter. Kommunestyret mener integreringslovens intensjon er at bosetting skal skje der det er størst mulighet for å bli integrert. Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen alt har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må brukes til å løse de integreringsutfordringene vi alt har med denne gruppa, før det blir tilført flere. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes. Denne formuleringen ble vedtatt i kommunestyret: Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at ukrainske flyktninger bosettes.

Mange hadde møtt opp for å markere sin motstand mot vedtaket. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Markerte sin motstand

– Jeg har alltid vært stolt av å være fra Drammen, men nå er jeg flau, sier Geir Næss. Han er en av de som har møtt opp i fakkeltoget.

Geir Næss har blitt flau av å være fra Drammen etter vedtaket. Foto: Anders Haualand / NRK

Han reagerer sterkt på debatten som har gått etter vedtaket. Og han synes lite om at ordføreren har møtt opp i dag.

– Det synes jeg blir parodisk, som å demonstrere mot sitt eget forslag. Jeg synes det er frekt rett og slett, sier Næss.

– Jeg går her for å vise min støtte til de som er imot forslaget. Jeg synes det er et veldig dårlig forslag som diskriminerer, sier Selma Heggheim.

Milla Virtanen Palmgren og Selma Heggheim ønsket å markere sin motstand. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Kunne ikke sitte stille og se på

«I lys av det diskriminerende vedtatte forslaget i Drammen kommune, som spesifiserer en preferanse for ukrainske flyktninger, inviterer vi Drammenssamfunnet til å samles i et kraftfullt uttrykk for mangfold og inkludering.», skriver innvandrerrådet når de oppfordrer innbyggerne til å delta.

– Hva er det dere håper kommer ut av denne markeringen?

– Jeg kunne ikke bare sitte og se på. Det viktigste her er å være synlig, ta ordet, og ikke være stille, sier Nasim Rizvi, nestleder i Buskerud innvandrerråd.

Bijan Gharahkhani og Nasim Rizvi fra Buskerud innvandrerråd er opptatt av å vise samhold. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Hun forteller at det kommer kanskje ikke noe konkret ut av markeringen, men at det er symbolikken som er viktig.

– Vi er sammen, uavhengig av våre forskjelligheter. Det er et sterkt signal om hva vi ønsker i byen vår, sier hun.

Faklene var tent i Drammen i kveld. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Ordføreren deltar

– I etterkant ser man at prosessen rundt vedtaket kunne vært gjort bedre, sa ordfører Kjell Arne Hermansen (H) i sin appell.

Han sa videre at han likevel står godt i vedtaket som er gjort, men understreket at det ikke betyr at ingen andre enn ukrainere er velkommen i byen.

Etter appellen ble han møtt av buing fra flere av de fremmøtte.

Samarbeidspartiene bestående av Høyre, Frp, Pensjonistpartiet, og KrF stemte for det omstridte forslaget. Blant dem er ordfører Kjell Arne Hermansen.

– Er det ikke rart at du deltar i et fakkeltog som blir arrangert med bakgrunn i vedtaket som er gjort?

Ordfører Kjell Arne Hermansen deltok i fakkeltoget. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det kan nok oppfattes som rart, men jeg føler ikke at det er rart. Jeg går bak parolen om at vi skal bygge et «vi-samfunn», og det står jeg fullt og helt bak.

– Det er viktig at vi prater sammen og finner gode løsninger framover, sier han.

Han forteller at han har invitert innvandrerrådet til møte på kontoret sitt rett over vinterferien.

– Jeg tror vi drammensere er flinke til å se framover og være stolte av kommunen vi bor i, så jeg tror vi skal komme over dette, sier han.