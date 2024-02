Her politianmelder politikeren Drammen kommune etter Ukraina-vedtaket

Drammen bestemte tirsdag kveld at de kun skal ta imot ukrainske flyktninger. Det kan de ikke, mener statsråd Tonje Brenna.

– Dette er et prinsipielt verdispørsmål, mener Nordanger.

– Hvordan man skal behandle mennesker og åpne for å sortere mennesker på den måten. Når lovverket allerede er såpass tydelig, så mener vi at det må ha en eller annen konsekvens, sier han.

Ønsker juridisk vurdering

Nå ønsker han en juridisk vurdering av vedtaket. Han mener det bryter med både diskrimineringsloven og Grunnloven.

– Og grunnen til at det ligger i Grunnloven er jo nettopp for å sikre de grunnleggende verdiene som folk skal ha. Det ser man jo totalt bortifra her, mener Sp-politikeren.

– Hvordan forventer du at politiet følger opp dette nå?

– Jeg forventer at saken blir tatt seriøst, at den ikke henlegges på grunn av bevisestilling eller kapasiteter i politiet. For det kan jo fortsette med at det er noe som kommer trillende på ei fjøl relativt kjapt.

Simon Nordanger mener flertallspartiene har hestehandlet for å få gjennom vedtaket. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hestehandlet

Vedtaket gikk gjennom kommunestyret med 29 mot 28 stemmer.

– Det er 29 representanter som har hestehandlet om et eller annet og sagt fra seg grunnleggende verdier som vi vet at de står innenfor. Jeg har ikke tro på at de 29 representantene i utgangspunktet mener at dette her er greit, sier Nordanger.

Høyre, det største partiet i Drammen, vet at de presset staten.

– Vi utfordrer den prioriteringen staten Norge gjør, og det er vi ærlige på, sa gruppeleder Kristin Surlien (H) til NRK mandag.

Jon Helgheim (Frp) har forsvart det med et ønske om god integrering, og at ukrainere er «enklere» å bosette enn en del andre flyktninger.