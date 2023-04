Bil og garasje knust av steinras i Hardanger: – Bra at lærlingen ikkje sat i bilen

I Tyssedal i Hardanger har det gått eit steinras, truleg frå Tveitanuten.

– Me kjem til å evakuera fire hus, seier Inge Rognve, brannvesenet sin innsatsleiar på staden til NRK.

Seksten personar skal vera evakuerte frå dei fire husa.

Ras i Tyssedal har knust bil Du trenger javascript for å se video.

Ola Børve har tømd firmabilen som vart knust torsdag morgon for verktøy.

– Den skal ingen stadar. Den er nok ferdig, seier Børve om bilen.

Bilen tilhøyrer ein lærling i firmaet til Børve.

– Det er bra raset skjedde før lærlingen sette seg i bilen. Elles er det sjølvsagt skummelt.

Denne røykskya var synleg på andre sida av fjorden torsdag morgon. Foto: Dagfinn Lutro

– Det er kome ein stor stein som har hoppa over fanggjerdet, treft ein garasje og inn i ein bil. I tillegg er det kome ein del småstein som har gått ned på eit nabohus, seier Rongve.

– Det framstår som eit større ras, med steinar på storleik med ein ATV, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tom Johannessen.

Naudetatane er på staden. 07.54 melder politiet på Twitter at det er starta evakuering av nokre av husa i nærleiken av raset.

– Kommunen er varsla og vil starta undersøking med tanke på risiko for nye ras, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Eit helikopter med geolog om bord har i nitida byrja å flyga over staden.

Vart vekt av brak

Inger Marie Tjordal bur i eit av dei fire husa som er evakuert. Ho vart vekt av eit stort brak i sekstida. Der bur ho med to ungar og ein sambuar.

– Eg berre kledde på oss og fekk ungane på skulen, også har eg reist, seier Tjordal.

Ungane på 9 og 12 år måtte roast ned etter hendinga.

– Var du redd sjølv?

– Ja, eg blei jo litt smånervøs, seier Tjordal.

Like ved Tyssedal gjekk det i juli i fjor to store ras på ei veke.

Tjordal tok desse bileta før ho reiste frå staden:

Hjørnesteinsbedrift ramma

Steinraset i Tyssedal i Hardanger har treft fabrikkområdet til Eramet Titanium and Iron.

– Me fekk informasjon om at det hadde kome ned stein på den sørlege delen av anlegget vårt. Dette er eit område me brukar til lagring, så det har ikkje fått direkte konsekvensar, seier ansvarleg for berekraft og kommunikasjon i Eramet, Jorulf Kyrkjeide.

Det er ikkje meldt om personskade på nokon av dei 150 tilsette som var på jobb då det rasa. Fabrikkområdet er om lag 1,5 kilometer langt, langs sjøkanten ved Sørfjorden.