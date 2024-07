– Det var vanskelig eller umulig å vite at nedbøren skulle komme i Bø, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen.

Hverken Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) eller Meteorologisk institutt sendte ut farevarsel om regnet.

To campingplasser ble rammet. Veier raste ut og ble stengt. Hytteeiere ble isolert. Flere boliger ble evakuert.

Kommunen satte krisestab. Rundt 350 personer måtte evakueres og finne et annet sted å overnatte.

Les også Store skader på hus, veier bruer og campingplasser etter flom

Kom dobbelt så mye

Ifølge værvarselet var det fare for mye regn i områder litt lenger nord på Østlandet.

I nærheten av Bø-elva var det ventet 40 millimeter regn mandag.

Målinger viser at det kom dobbelt så mye. Hele 80 millimeter regn.

– Det er nok så godt som umulig å fange opp. Det var veldig lokalt, sier Bentsen.

Hva kan vi lære av dette da?

– Vi må jo prøve å lære av denne situasjonen, som vi lærer av alle andre sånne værsituasjoner. Det er vanskelig å si før vi har fått oppsummert hva som gikk galt fra vår side.

NVEs varsel for Midt-Telemark viste at alt var normalt på grønt nivå før flommen inntraff mandag 22. juli. Foto: Skjermdump fra NVEs tjeneste varsom.no

– Usikkerhet

Det er NVE og Meteorologisk institutt som sender ut farevarsler, blant annet på Yr.no og varsom.no.

Varslene gis i gradene gult, oransje og rødt farevarsel.

Men varslene uteble helt denne gangen. Alt var merket grønt for Midt-Telemark.

Det bekrefter også hydrolog Trine Jahr Hegdahl i Norsk vassdrags- og energidirektorat, NVE.

– Det var ingen av modellene som viste at det skulle være en situasjon som dette her.

Trine Jahr Hegdahl, hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Betyr det at modellene er svake, eller betyr det at det er sånn som sånt man må regne med framover?

– Beregningsmodellene er grunnlaget for nedbørsprognoser. Så er det alltid en viss usikkerhet for hvordan et system beveger seg, sier hun.

Opphever sperringer etter flom Opphever sperringer etter flom

Kan bli mer flom

Sist gang det var en tilsvarende flom i Bø-elva var i 2015.

Ifølge fastboende NRK har snakket med var slike oversvømmelser sjeldnere før.

Meteorologene har tidligere advart om at klimaendringene kan føre til et mer ekstremt vær.

Blant annet at det kan bli mer styrtregn.

– En enkelt værsituasjon kan ikke knyttes til klimaendringer. Men det kan bli flere av den her type hendinger i forbindelse med at det blir at klimaet endres. Det vil bli flere styrtregn-episoder i forbindelse med klimaendringer, sier meteorolog Ingrid Berntsen.