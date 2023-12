Ny kartlegging: Så mykje kostar det å flaumsikre vegane

Med støtte frå PWC har Vestland fylkeskommune for første gong estimert kostnadene ved å sikra den delen av fylkesvegane som er utsett for flaumfare.

Fylkesvegnettet blir gjerne kalla «kvardagsvegane» og knyter saman stort og smått over heile landet. I alt omfattar vegane meir enn 44.000 kilometer.

Til samanlikning er riksvegnettet i overkant av 10.000 kilometer.

Den nye utrekninga baserer seg på NVEs varsemdskart kombinert med vegdatabanken og framskrivingane til Kartverket for framtidig havnivå.

Det som overraska analytikarane var storleiken på rekninga: 38,7 milliardar norske kroner. Kun for vegane i Vestland.

– Det er eit enormt tal. Katastrofalt høgt, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp).

I år fekk dei om lag 800 millionar kroner frå staten til flaumsikring på fylkesvegnettet. Ifølgje Askeland må denne potten «i alle fall tredoblast».

– Eg skjønner at vi ikkje kan få alt på ein gong, men vi har fått ei formidabel klimautfordring med villare og våtare vêr. Det er denne helga ei påminning om, seier han.

Kartet viser talet på vegar som var råka av steinskred, jordskred og snøskred måndag føremiddag. Fleire av vegane har sidan vorte opna, men ikkje alle. Foto: Skjermdump

– Meir lønnsamt å førebyggje enn å reparere

I mars avdekte Riksrevisjonen store etterslep i førebuingane til eit villare og våtare klima. Dommen var nest sterkaste kritikknivå: «alvorleg kritikk».

Sidan kom ein av dei dyraste naturkatastrofen i Noreg i nyare tid («Hans») og «tvang» fram endå grundigare evalueringar.

I eit felles brev til Samferdselsdepartementet uttrykte eit samla fylkesordførarkollegium uro for «manglande tryggleik og framkomme på fylkesvegane».

Same haust vedtok landsstyret i KS at det er nødvendig med eit «taktskifte» for å styrkje klimatilpassinga.

Vestland fylkeskommune har for første gong estimert kostnadene ved å sikra fylkesvegane som er utsette for flaumfare. Foto: IUA Voss

Bakom song rapporten frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at det ville kosta omkring 85 milliardar kroner å sikra alle bygg som er utsette for skred, flaum og erosjon.

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsamt å førebyggje framfor å reparere skadar. Likevel bruker vi mykje meir på reparasjon enn på førebygging, heitte det i uttalen frå KS.

Dei la til at løyvingane til flaum-, ras- og skredsikringstiltak i regi av NVE «må også omfatta fylkeskommunal infrastruktur».

Så mykje bruker NVE på flaum- og skredførebyggjande arbeid Ekspander/minimer faktaboks Løyvingar til flaum- og skredførebygging (kartlegging, sikrings- og miljøtiltak og fjellskredovervaking) 2019–2023 2019: 351 millionar kroner

2020: 585 millionar kroner

2021: 474 millionar kroner

2022: 352 millionar kroner

2023: 590 millionar kroner Dette er dei endelege løyvingane kvart enkelt år. Endeleg løyving omfattar tildeling gjennom vedteke statsbudsjett, endringar gjennom revidert nasjonalbudsjett og nysalderinga av statsbudsjettet, og eventuelle ekstraløyvingar utanom dei ordinære budsjettrundane. Løyvinga til flaum- og skredførebygging omfattar ikkje utgifter til NVEs varslingsteneste for flaum og skred, og ikkje NVEs investeringar og drift av det hydrologiske målestasjonnettet. I tillegg kjem NVEs eigne ressursar til arbeidet, som er ein del av forvaltninga, og blir dekte over ordinær drift.

– Heilt trygge blir vi aldri. Men vi treng ei nasjonal satsing på førebygging, seier Jon Askeland (Sp), som er fylkesordførar i Vestland. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det handlar om at folk skal kjenne seg trygge

I Hurdalsplattforma har regjeringa forplikta seg til å «utarbeida ein heilskapleg og forpliktande plan for fylkesvegane».

Askeland har tidlegare uttalt at fylkeskommunen bør ha ei nøkkelrolle som «totalentreprenør» ved flaumsikring.

Bakgrunnen er rapportar om flaumsikringsprosjekt som blir «kasteballar» i systemet fordi ulike forvaltingsnivå (stat, fylke og kommune) ikkje snakkar godt nok saman.

– Å gjennomføra fysiske sikringstiltak krev éin byggherreorganisasjon. Då har vi betra føresetnadar enn den fragmenterte staten til få ting gjort, seier Askeland.

For å oppdatera kunnskapsgrunnlaget i møte med hyppigare og større flaumar sette Støre-regjeringa i fjor ned ein «Totalberedskapskommisjon».

– Klimaendringane gjer at det er kritisk at vi har gode verktøy for å førebyggje flaum- og skredskadar. Dette handlar om at folk skal kjenne seg trygge, uttalte energiminister Terje Aasland (Ap).

Den ferdige rapporten «No er det alvor – Rusta for ei uviss framtid» tilrådde å styrkje det regionale nivået.

Den same tilrådinga dukkar opp i meldinga «Saman for eit klimarobust samfunn», som no er til behandling hos Stortinget.

– Det er no viktig at meldinga blir følgd opp med konkrete forslag, seier styreleiar i KS, Gunn Marit Helgesen i ei fråsegn.

Ho legg til:

– Etter vår meining finst det allereie nok kunnskap til å handla framfor å måtta venta på fleire utgreiingar.

Så mykje er brukt på fylkesvegane Ekspander/minimer faktaboks Etter at fylkeskommunane overtok ansvar for store delar av det tidlegare riksvegnettet i 2010, har fylkeskommunane brukt litt meir midlar på fylkesvegane enn dei har fått tilført av midlar til formålet frå staten. Dette har likevel ikkje vore tilstrekkeleg til å redusera vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet. I perioden 2015-2022 er det brukt om lag 221 milliardar kroner til drift og investering i riksveg. I fylkeskommunane er det til saman rekneskapsført om lag 141 milliardar kroner til drift, vedlikehald og investering i fylkesveg. Dette betyr at for kvar krone som blir brukt på fylkesveg, er det i perioden løyvd nær 1,6 kroner på riksveg. Ein rapport frå Rådgivende ingeniørers foreining (RIF) konkluderer med at det vil krevja 700 milliardar kroner å oppgradera fylkesvegane frå tilstandskarakteren 2 til akseptable 4. Ein firar betyr at «anlegget har god standard i samsvar med noverande og framtidige krav og behov.» Statens vegvesen talfestar etterslepet på fylkesvegnettet i heile landet til 95 milliardar kroner.

