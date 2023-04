Det gjekk eit sukk gjennom dei forsamlinga med evakuerte på Tyssedal hotell, då dei torsdag klokka 16 fekk vita at dei enno ikkje får flytta heim.

– Det var som forventa, men kjipt, seier Inger Marie Tjordal.

Ho er ein av dei 29 innbyggjarane som har vore evakuerte sidan torsdag 20. april. Då trefte eit ras ein bil og fleire garasjar på Tveitahaugen i Tyssedal.

Tjordal tok fleire bilete morgonen raset gjekk:

– Det er kjempekjedeleg, seier Oliver Tjordal Høyland (9) om å vera evakuert.

– Kva saknar du mest?

– Playstationen.

Rasområdet i Tyssedal, filma med drone.

Får tidlegast flytta heim tysdag

Neste informasjonsmøte vert 2. mai. Det blir altså det tidlegaste tidspunktet der dei evakuerte får flytta heim att.

Området er undersøkt av geolog, og konklusjonen er at det framleis er rasfare i området.

– I tillegg er fanggjerdet som vart øydelagd vurdert. Det er ikkje garanti for at det held om det skulle koma eit nytt ras, seier politiet sin innsatsleiar Svein Buer til NRK.

Sidan raset førre veke, har fleire i Tyssedal høyrt nøye etter etter nye skred.

– Tilbakemeldingane er at der har kome fleire nye skred i ettertid. Ikkje like store som det fyrste, men fleire små skred i same området, seier innsatsleiar Buer.

– Dessverre nødvendig

Noregs vassdrags- og energidirektorat har sett ein radar nedanfor rasområdet. Den måler heile fjellpartiet.

Den har ikkje målt noko som tilseier at det skal koma fleire ras, opplyser beredskapskoordinator Stig Hope i Ullensvang kommune.

– Er det då nødvendig å fortsetja evakueringa?

– Ut ifrå den informasjonen me sit på, er det diverre nødvendig. Det er klart det er ei belastning for dei evakuerte, men det er deira tryggleik som ligg til grunn, Hope.

Han legg til at dei forventar å få meir nøyaktige målingar di lenger radaren måler området.

– Det er tryggjande at dei vil vita at me er heilt sikre før me får flytta heim, seier Inger Marie Tjordal.

Rasområdet er undersøkt med drone. Dei raude garasjane som vart øydelagd torsdag ligg til nede til venstre i biletet. Foto: Ullensvang kommune

Dei evakuerte vil få høve til å reisa heim og henta ting medan dei ventar på neste vurdering. Vaktar vil halda fram å stå i området.

– Må fanggjerdet fiksast før dei evakuerte får flytta heim?

– Det er det me vil ta ei vurdering på, når me får kvalifisert mannskap til å sjå på det, seier Buer.