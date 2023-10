Difor er det bråk i bøndene sitt eige samvirke

Gaute Lenvik. adm.dir. i Norsk Landbrukssamvirke

– Landbrukssamvirka har som mål å bidra til at eigarane, dvs. bøndene får gode økonomiske resultat på produksjonane sine på gardane. Mao eig dei i fellesskap samvirkebedriftene for å ha tryggleik for avsetning frå eigen produksjon, og for å få denne foredla og distribuert i marknaden. Denne tryggleiken for pris og avsetning er svært viktig for å halde oppe produksjonsnivå i det norske landbruket som berre lèt seg utøve på 3 prosent av det totalarealet i Noreg. Mao er det også avgjerande for matvareberedskapen.

Landbrukssamvirka kan også sjåast som ei kollektiv forsikring for å unngå at kvar enkelt bonde må stå for seg sjølv og må forhandle med ein investoreigd industri som i stor grad ønskjer den moglege prisen for låge på råvarer, og å overta styringa av produksjonen på gardane.

Matvaresektorane er eksponerte for nasjonal og internasjonal konkurranse, og det er avgjerande at landbrukssamvirka på same måte som konkurrentane sine kontinuerleg kan arbeide for å redusere kostnader og byggjer sterke merkevarer. Slik situasjonen er i marknaden er det ikkje mogleg å påleggje landbrukssamvirka oppgåver ut over det forretningsmessige utan at det blir kompensert direkte for dette.