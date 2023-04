Ekspertgruppe mener nordmenn bør spise mindre rødt kjøtt

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.05 °C Les mer om klima

Grillsesongen nærmer seg og vi nordmenn spiser mer kjøtt enn noen gang. Det viser de siste tilgjengelige tallene fra 2021.

Nå mener 350 internasjonale forskere innen helse, miljø og ernæring at forbruket må ned.

Den felles nordiske ekspertgruppen mener at vi av helsemessige grunner ikke bør spise mer enn 350 gram rødt kjøtt i uken, og av hensyn til miljøet bør det være vesentlig mindre.

I dag sier de norske kostholdsrådene at vi bør begrense oss til 500 gram rødt kjøtt i uken.

Kostholdsrådene fra den felles nordiske ekspertgruppen, kjent som NNR2023, er nå ute på høring.

Dette er kostholdsrådene NNR2023 Ekspandér faktaboks 31. mars i år ble de nye nordiske ernæringsanbefalingene, NNR2023 sendt ut på høring. (Nordic Nutritional Reccommendations). NNR er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland som har pågått siden 1980-tallet, i regi av Nordisk råd. Målet er å jevnlig danne et vitenskapelig grunnlag for oppdaterte kostholdsråd. Nå som forslaget er ute til høring kan alle interesserte aktører sende inn innspill. Den endelige rapporten blir lagt frem 20. juni 2023. I den kommende utgaven har NNR-komiteen ikke bare sett på helseeffektene av maten vi spiser, men for første gang også inkludert matens innvirkning på miljø og klima. Kilde: Nordisk råd.

Rune Blomhoff er professor i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo. Foto: Universitetet i Oslo

– I vitenskapelig litteratur er det stor enighet om at en dreining av kostholdet til et mer plantebasert kosthold, og mindre animalske matvarer, vil være veldig bra for helsen, sier prosjektleder for NNR2023, Rune Blomhoff til NRK.

Han er overrasket over motbøren han får både fra to norske forskere og Senterpartiet.

Hvorfor vil ikke regjeringen begrense kjøttforbruket? Skal man ta hensyn til økonomi og distriktspolitikk i utformingen av nasjonale kostholdsråd?

Borch: – Ingen ambisjon om å redusere

For Senterpartiet og mat- og landbruksminister Sandra Borch er det uaktuelt å begrense kjøttproduksjonen i Norge.

– Jeg har ikke noen ambisjon om å redusere etterspørselen etter norsk kjøtt, sier Borch til Aftenposten.

GÅRDSBESØK: Mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) hilser på kyr på en gård på Jessheim. Foto: Javad Parsa / NTB

Sandra Borch har ikke hatt anledning til å gi en kommentar til nrk.no torsdag. Hun sitter i regjeringskonferanse, skriver landbruksdepartementet i en e-post til NRK.

Blomhoff sier responsen fra Borch er overraskende, og mener Norge skiller seg ut.

– De nordiske ministrene har gitt oss et oppdrag, og så sier hun at hun ikke vil høre på konklusjonene i rapporten, sier professoren, og viser til kontrasten med de andre nordiske landene:

– Vi får veldig mange positive kommentarer i høringen som nå pågår. Motstanden mot å redusere inntak av kjøtt er nesten uten unntak reist fra norsk side. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at politikere forsøker å uttale seg om en rent vitenskapelig rapport, før den er ferdig.

Samtidig forhandler regjeringen nå med Bondelaget om å øke de statlige subsidiene til norsk jordbruk.

Kravet fra Norsk Bondelag innebærer en økning i støtten på 5,4 milliarder kroner.

– Dårlig for helse og miljø

FARLIGST: Det er rødt kjøtt som er mest helseskadelig og som har størst klima- og miljøavtrykk. Foto: NRK

Høyt kjøttforbruk kobles til ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- ogkarsykdommer og diabetes type 2.

I tillegg forteller Blomhoff at mindre kjøtt er bra for miljøet.

– Et mindre kjøttforbruk vil også bidra til å løse klima- og miljøutfordringene, sier Blomhoff.

Dyreoppdrett bruker mye ressurser og areal, og har høye utslipp.

Forskere i dissens

To norske forskere trakk seg fra forskningsprosjektet NNR2023.

Audun Korsæth og Arne Bardalen fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) mente det «vitenskapelige nivået var for lavt», og ville «ikke ha navnet sitt på produktet».

– Vurderingene er ikke godt nok tilpasset til de forholdene vi har her i de nordiske landene når det gjelder matproduksjon. Så er det også brukt metodikk som vi er kritiske til, sier Korsæth til NRK.

Audun Korsæth er kritisk til at forslaget til nye råd ikke er tilpasset nordiske forhold. Foto: Snorre Tønseth / NRK

– Man har kun lagt frem det som er negativt i forbindelse med husdyrproduksjon, og utelatt det som er positivt, som for eksempel mindre tap av plantevernmiddel, mindre erosjon og at det er bedre for biologisk mangfold, sier Korsæth.

Korsæth og Bardalen mener forskningen i tillegg til miljøhensyn burde ta hensyn til de sosioøkonomiske sidene av bærekraft.

Prosjektleder Rune Blomhoff mener Korsæth og Bardalen har misforstått:

– Nordisk ministerråd har bestemt at man også skal ta miljøhensyn i betraktning i utformingen av kostråd. Sosioøkonomiske forhold skal først inkluderes lokalt av myndighetene i hvert enkelt land etter at vi har gitt våre råd, sier Blomhoff.

– De kritiserer oss for å ikke gjøre noe som er utenfor vårt mandat, og sier at vi gjør dårlig forskning. Da har de misforstått oppdraget, sier han.