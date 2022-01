Den norske krafteksporten gjekk ned i 2021

Dette sier de om forholdet mellom kraftprisene og utenlandskablene:

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue Insight

– Det er for meg en litt overdreven fokus på at kablene har skylda for de høye prisene. Det er klart de bidrar, men vi har aldri hatt større forskjeller mellom europeiske og nordiske priser.

Robert Kippe, kommunikasjonsansvarlig i Norwea

– Mange ser ut til å tro at mellomlandskablene alene har skylda for de høye strømprisene. Som disse tallene viser, så er ikke det riktig.

Arndt von Schemde, kraftanalytiker i Thema

– Det er viktig å påpeke at kablene i seg selv ikke påvirker nettoeksporten ut av Norge over tid, hvis man ser bort fra noen spesielle tilfeller med for eksempel mye spill fra vannmagasinene. Mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England påvirker bare hvor mye man kan eksportere direkte til kontinentet og Storbritannia, i motsetning til eksport via Danmark og Sverige. Antall mellomlandsforbindelser har også en betydning for hvor mye man eksportere i enkelte perioder. Men total nettoeksport over tid blir i hovedsak ikke påvirket av antall kabler.

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi

– Selv uten de nye kablene ville vi hatt svært høye priser i 2021 blant annet på grunn av høye CO₂-priser og høye gasspriser. Når vi skal oppsummere året 2021, er det viktig at man puster med magen. Vi tror at også at denne gang vil man konkludere med at kablene i sum tjener oss godt.

Rune Skjevdal, daglig leder i Norsk grønnkraft

– Tallene viser at det er andre årsaker enn utenlandskablene som skaper strømkrise. Det er de internasjonale energikostnadene. Skulle vi kuttet utenlandskablene, måtte vi ha bygget ut mer kraft for å klare oss i tørrår.

Aslak Øverås, Energi Norge

– Tallene viser at kraftprodusentene disponerer vannet sitt på en ansvarlig måte, for at det skal holde gjennom hele året. På begynnelsen av året var det godt med vann i magasinene. Men da sommeren ble relativt tørr, måtte de prise produksjonen høyere for å bremse eksporten. Derfor ser vi også at eksporten faller merkbart fra juni. Da energiprisene på kontinentet gikk i været utover høsten, måtte norske kraftselskaper øke de såkalte vannverdiene ganske mye for å sikre vann til vinteren. Det tjener staten og andre offentlige eiere gode penger på, og mye av disse pengene tilbakeføres nå til forbrukerne gjennom strømstøtten.