Vil ha nytt statsselskap for å sikre billig strøm

Regjeringen jobber akkurat nå på spreng med å sikre nordmenn som sliter med å betale strømregningen, akutthjelp før jul.

Samtidig legger regjeringens foretrukne samarbeidspartner SV fram fem konkrete tiltak for å gjøre noe med kraftkrisen på lang sikt.

Energi- og miljøpolitisk talsperson Lars Haltbrekken forklarer ett av dem:

– Vi ønsker å opprette et statlig organ, «Statstrøm», som kjøper kraft av kraftprodusentene, og som så selger det videre til norske forbrukere, sier han til NRK.

– Så kan du og familien din inngå en avtale med Statstrøm for ett, to, fem, ti eller tjue år fremover, om at selskapet skal levere strøm til deg for en rimelig penge til en avtalt, fast pris.

STATSSTRØM: SVs Lars Haltbrekken vil ha et nytt statlig strømselskap som folk kan inngå rimelige fastprisavtaler med. Foto: Kristine Ekrheim Vikedal / NRK

Ligner på industrien

Ifølge Haltbrekken ligner forslaget på et system som allerede eksisterer.

– Dette er på mange måter det samme som kraftkrevende industri inngår med kraftprodusentene i dag, sier han, og utdyper:

– De inngår en avtale om å få kraft til en rimelig penge for mange år fram i tid. Den muligheten vil vi nå også gi husholdningene, bønder og andre deler av næringslivet.

– Vil dette på noen måte berøre kablene vi har til utlandet?

– Dette vil jo sikre at vi til enhver tid har satt av en stor del av den norske kraftproduksjonen til familier og næringsliv her hjemme. Det vil sørge for at vi får større kontroll over kraftmarkedet, sier Haltbrekken.

Regjeringen: – Fastpris mulig allerede

SVs forslag får heller lunken mottakelse hos statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet.

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å tenke at et nytt statlig selskap er svaret på alle utfordringer, sier han.

Vik peker samtidig på at det allerede i dag er mulig å få avtaler om fastpris på strøm.

– Selv om det kan være for vanskelig å få tak i og kanskje for høye priser enkelte steder, sier han.

– Vil regjeringen støtte å utrede å opprette et slikt selskap som SV ønsker?

– Det er litt tidlig å si nå hvordan vi vil gripe dette an, men at et nytt statlig selskap skal løse opp i dette nå, det får vi se på, men det virker ikke veldig overbevisende, svarer Vik.

Uansett er det strakstiltak som står øverst på agendaen.

– Først må vi komme til Stortinget med de forslagene som vi tenker vil avhjelpe situasjonen i det korte bildet, sier han.

Lover grep

Tidligere i høst fant plutselig SV og Høyre sammen i Stortinget da det ble snakk om krisetiltak mot dyr strøm.

Men før helgen inngikk regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet en avtale med budsjettpartner SV om å gå sammen om tiltak for å hjelpe folk som sliter med strømregningene.

TILTAK: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er under press på grunn av de høye strømprisene. Foto: Torstein Bøe / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) slo i helgen fast at regjeringen satser på å legge fram en plan før jul.

– Det er mange med vanlige inntekter som treffes veldig hardt av dette, som vi må hjelpe nå. Vi skal levere på det, sa han til NRK.

– Vil det komme signaler på hva som vil komme, eller vil dere komme med penger?

– Hvis mulig vil det komme med penger. Vi skal se på det, men ordningen må være god og fungere. Det må vi forsikre oss om, sier Støre.

Et nærliggende grep er å øke bostøtten, noe Stortinget også gjorde i november. Men dette tiltaket vil bare hjelpe de som har aller minst.

En illustrasjon på hvor stor bekymring de rekordhøye strømprisene skaper, er Facebook-gruppen «Vi som krever billiger strøm». Den har nå godt over 400.000 medlemmer.

Regjeringens kutt på 2,9 milliarder kroner i elavgiften neste år vil bare ha begrenset effekt på strømregningen.