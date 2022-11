Tysdag ettermiddag var partane i barnehagestreiken kalla inn til tvungen mekling hos Riksmeklaren.

3.600 organiserte i Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet er i streik mot arbeidsgjevaren Private barnehagers landsforbund (PBL).

Dei hadde møte sist veke, men klarte ikkje å komma til semje. Dermed er det tvungen mekling.

6. uttak - Barnehagestreiken 2022 Ekspandér faktaboks 6. uttak (mandag 14. november): Bergen: Akrobaten barnehage

Espira Ulset Skogen barnehage

Espira Grønnestølen barnehage

Espira Solknatten barnehage

Espira Rå barnehage

Espira Rambjøra barnehage

Espira Helldalsåsen barnehage

Eventus Eventyrdalen barnehage

Eventus Kvernslåtten barnehage

Eventus Tiriltoppen barnehage

Kanvas Bønestoppen barnehage

Kanvas Sandslimarka barnehage

Kidsa Allestadhaugen barnehage

Kidsa Øvre Sædal barnehage

Kidsa Erleveien barnehage

Kidsa Hylkje barnehage

Kidsa Inndalen barnehage

Kidsa Ladegården barnehage

Kidsa Midtbygda barnehage

Kidsa Varden barnehage

Kidsa Øvsttun barnehage

Kidsa Øyrane barnehage

Læringsverskstedet Fana gårds- og friluftsbarnehage

Læringsverkstedet Kanutten barnehage Godvik

Læringsverkstedet Kjøkkelvik barnehage

Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage

Læringsverkstedet Kvernabekken barnehage

Læringsverkstedet Mathopen barnehage

Læringsverkstedet Midtunbråtet barnehage

Læringsverkstedet Åsane gårds- og friluftsbarnehage

Læringsverkstedet Blomsterdalen barnehage

Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage

Læringsverkstedet Steinvikkroken barnehage

NLM - Barnehagene AS Solgløtt barnehage

Norlandia Festeråsen barnehage

Norlandia Rollandslia barnehage

Myren gårdsbarnehage

Liland barnehage

Vindharpen barnehage

Senterhagen barnehage

Akrobaten barnehage Bodø Læringsverkstedet barnehage avd Bodøsjøen

Læringsverkstedet barnehage avd Maskinisten friluftsbarnehage Bærum Læringsverkstedet barnehage avd Haslum idrettsbarnehage Bømlo Maurtua barnehage Kristiansand Læringsverkstedet Liantjønn barnehage

Læringsverkstedet Hellemyr Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Sørlandsparken barnehage

Strai barnehage Trondheim Bergeheim barnehage Oslo Christiania barnehave Bjørndalen AL

Kolåsbakken barnehage

Kragskogen barnehage

Rustadsaga barnehage

Seilduken barnehage

Østensjøstua barnehage

Arnebråtveien barnehage

Ekeberg idrettsbarnehage

Espira Gartnerløkka barnehage

Espira Grefsen Stasjon barnehage

Espira Marienfryd barnehage

Læringsverkstedet Haugerudhagan barnehage

Læringsverkstedet Myrens barnehage

Læringsverkstedet Nonneseter Kloster Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet barnehage avd Mortensrud

Læringsverkstedet Torshovhagen barnehage

Kanvas Bjerkealeen

Kanvas Dumpa

Kanvas Myrer

Kanvas Skogbrynet

Kanvas Tinkern

Kanvas Betha Thorsen

Kanvas Lillomarka

Kanvas Midtstuen

Kanvas Rektorhaugen

Valle Hovin idrettsbarnehage

Grønland barnehage

Økernly barnehage

Østmarka idrettsbarnehage Stavanger Byfjordparken barnehage

Espira Fjellsenden

NLM Barnehagene - Misjonsbarnehagen Lasse Liten

Egenes Idrettsbarnehage Sandnes Espira Eikenøtta naturbarnehage

Espira Lura barnehage

Espira Sandtoppen Naturbarnehage

Espira Taremareby barnehage

Espira Vagletjørn barnehage

Læringsverkstedet Bratteborg barnehage

Læringsverkstedet Julebygda barnehage

Læringsverkstedet Vatnekrossen barnehage Haugesund Espira Karmsund barnehage Karmøy Espira Litlasund barnehage

Stiftelsen Norheim barnehage Trondheim Espira Kystad gård barnehage

Bergheim barnehage

Solbakken barnehage

Stavsetmyra barnehage Ullensaker Læringsverkstedet barnehage avd Ekornrud

Læringsverkstedet barnehage avd Skogmo Øygarden NLM barnehage i Øygarden avd Blomvåg barnehage

NLM barnehage i Øygarden avd Toftøy barnehage Ålesund Læringsverkstedet Olsvika barnehage

Håper på semje

Cathrine Sortland jobbar som barne- og ungdomsarbeidarar i Espira Hollund på Bømlo.

– Eg håpar dei kjem til semje. For meg som er så ung, er pensjon ekstra viktig, seier ho.

Det er ein arbeidsplass ho har hatt sidan ho var ferdig utdanna. I tillegg har ho teke fagbrev.

Ho fekk berre fire dagar på jobb etter permisjon, før ho måtte stilla seg på andre sida av porten i barnehagen og vera streikevakt.

– Det er klart at det er veldig spesielt. Eg hadde håpt at streiken skulle vera løyst til permisjonen min var ferdig, men sånn vart det ikkje.

Cathrine Sortland er barne- og ungdomsarbeidar. Ho fekk fire dagar på jobb før ho vart teken ut i streik. Foto: Olav Røli

På Bømlo i Vestland er heile seks av åtte barnehagar råka av streik. Kommunen har ingen kommunale barnehagar.

– Kommunen er ingen part i konflikten, men me har barnehagemyndigheit og følgjer nøye med på tilbodet som vert gitt, seier kommunalsjef for oppvekst, kultur og idrett i Bømlo kommune, Bjørn Håvard Bjørklund.

Måndag ettermiddag samla dei streikande i kommunen seg til ei markering i Svortland sentrum.

Med appellar, eigen streikesong og plakatar, synte dei at dei var villig til å kjempa lenge for å få igjennom krava sine.

Få reaksjonar til Statsforvaltaren

Lokal streikeleiar på Bømlo, May Rita Ersland Fjellheim, har ikkje så stor tru på at meklinga i dag vil føra fram.

– Avstanden har vore veldig stor mellom partane. Så eg har ikkje heilt trua, seier ho.

Førebels ser ikkje streiken ut til å ha skapt så stor uro blant foreldra i Vestland.

Seksjonsleiar Marianne Svege hjå Statsforvaltaren i Vestland seier til NRK at dei førebels berre har teke imot ei uromelding knytt til streiken.

Under skulestreiken tidlegare i haust kom det ei rad bekymringsmeldingar til styresmaktene om korleis streiken påverka barn og unge.

Heller ikkje Utdanningsdirektoratet har teke imot mange meldingar knytt til konsekvensar for barn i samband med streiken.

Om lag 100 barnehagetilsette i øykommunen Bømlo er i streik. Det råkar nesten heile barnehagetilbodet. Foto: Olav Røli / NRK

Bømlo kommune: Vurderer å redusera tilskot

Trass i at nesten all barnehagekapasitet i Bømlo kommune er råka av streik, må kommunen likevel betala ut støtte til barnehagane.

Ifølgje kommunalsjef Bjørklund betalar dei om lag 114 millionar i året i barnehagetilskot.

– Me vil vurdera om det er aktuelt å avkorta tilbodet til barnehagane som ikkje tilbyr den tenesta dei har fått offentlege midlar til å levera. Men korleis og på kva måte, må me komma tilbake til, seier kommunalsjefen i Bømlo kommune.

Kunnskapsdepartementet kom tysdag med eit brev til KS der dei drøfta om kommunar kunne halda tilbake tilskot.

Ifølgje departementet var dette opp til kvar enkelt kommune å vurdera.

– Det kan vera at dette gjer at ingen har nokre økonomiske incentiv til å få avslutta streiken, seier han.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL har tidlegare uttalt at dei ikkje sparar store beløp på streiken. Han avviser at dette gjer at dei ikkje ynskjer å få slutt på streiken.