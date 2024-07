• Leseundersøkelsen fra 2024 viser at færre foreldre leser høyt for barna sine.

• Espira Drangerskogen barnehage på Raufoss har faste lesegrupper hver uke for å fremme lesing blant barn.

• Pedagogisk leder i barnehagen mener de har et stort ansvar for å utjevne sosiale forskjeller når det gjelder lesing.

• Foreldres lesing er avgjørende for barns ordforråd og leseglede, men tallene for dette er fallende.

• Et godt ordforråd hjelper barna med å kunne uttrykke seg, dele tanker og følelser, og forstå sammenhenger i livet.

• Barnehagen har også et "Spirebibliotek" for å fremme leseglede og fine lesestunder.

