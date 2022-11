De private barnehagene finansieres i stor grad av offentlige midler. I 2020 fikk private barnehager 24 milliarder kroner i offentlige tilskudd.

86 prosent av inntektene kommer fra det offentlige, og det resterende fra foreldrene til barna.

Mens streiken har pågått har barnehagene vært stengt eller hatt redusert drift, og barnehagene har ikke betalt lønn til de streikende.

Likevel har kommunene fortsatt å utbetale tilskudd til de private barnehagene.

Dette vekker reaksjoner hos streikende.

– Så lenge barnehagene kan tjene på at vi er ute i streik, så har de det ikke kjempetravelt med å komme oss i møte på kravene våre.

Det sier Renate Nilsen, ansatt ved læringsverkstedet Dalgårdtunet barnehage i Trondheim.

Renate Nilsen, ansatt ved læringsverkstedet Dalgårdtunet barnehage i Trondheim, er skeptisk til at kommunene betaler tilskudd til barnehagene under streiken. Foto: Stein Roar Leite / Stein Roar Leite

– Bidrar til større overskudd

Fagforbundet deler bekymringen om barnehagenes tilskudd under streiken.

– Vi synes det er urimelig, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Dette mener hun fordi kommunen ikke får den tjenesten de betaler for, mens det er streik og redusert barnehagetilbud.

Streik i private barnehager Ekspandér faktaboks Ansatte i private barnehager har vært i streik siden 15. Oktober.

Det er nå tilsammen 2400 streikende etter at det ble brudd i meklingen i lønnsoppgjøret mellom Private Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

Partene er uenige om blant annet pensjonsordningen til de ansatte i private barnehager.

Ansatte i PBL-barnehagene må i dag betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, uten å oppnå en bedre pensjon i den andre enden, ifølge Fagforbundet.

– Tror du det svekker PBL sin vilje til å finne løsninger rundt forhandlingsbordet?

– Det er et spørsmål man må stille til PBL. Men ved at man fortsatt opprettholder overføringene, så kan jo det påvirke til at streiken blir lengre enn nødvendig, fordi det ikke får noen økonomiske konsekvenser, sier Nord.

– Hvordan da?

– Det kan være mindre vilje fordi man får penger som ikke går til lønn, men som bidrar til et større overskudd, sier lederen.

Lederen av fagforbundet lurer på om tilskudd fra kommunene kan forlenge streiken. Foto: Stein Roar Leite / Stein Roar Leite

Sparer ikke store beløp

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) avkrefter at barnehagene får store overskudd av streiken.

Iversen sier streiken rammer de berørte barnehagene svært hardt og at streiken er en stor belastning.

– Vi sparer noen lønnsutgifter, men ikke store beløp i den store sammenhengen. Dette varierer fra barnehage til barnehage, sier Iversen.

– Gjør dette at dere ikke har incentiv til å fortsette dialogen med fagforeningene?

– På ingen måte. Både vi og medlemsbarnehagene er veldig utålmodige, og har ingen interesse av at dette skal bli en langvarig streik. Vi ønsker å bidra til å få en slutt på denne konflikten, og komme raskest mulig tilbake til en normal hverdag, sier Iversen.

Han legger til at barnehagene får tilskudd for å gi et tilbud på årsbasis, og ikke basert på antall timer de gir et tilbud.

Det er stor variasjon blant barnehagene i forhold til antall uker de har åpent, eksempelvis på sommertid.

– Det har aldri vært noe tema at verken kommuner eller private barnehager skal få noen avkorting i finansieringen som følge av slike variasjoner, sier Iversen.

Marius Iversen, kommunikasjonsdirektør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), sier barnehagene ikke tjener stort på streiken. Foto: Barbro Andersen / NRK

KS: – Uklart regelverk

I oktober anbefalte KS kommunene å fortsette å betale tilskudd til private barnehager, også når de er i streik.

– Regelverket her er uklart og vi vet rett og slett ikke når kommunen kan holde tilbake tilskudd.

Det sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS).

Holm Jensen forklarer at kommunene må forholde seg til nasjonale regler, og at det dermed er nasjonale myndigheter som må avklare når man kan holde tilbake tilskudd.

– Vi er ikke en part i denne konflikten, men vi må ha et regelverk som kan gi tydelig beskjed om når vi eventuelt kan stoppe tilskuddet til barnehagene, sier Holm Jensen.

Ifølge Kunnskapsdepartementet så er det kommunene selv som avgjør om de vil fortsette å gi tilskudd til private barnehager som er rammet av streik.

Oslo vurderer nå å kutte tilskudd til streikerammede barnehager, skriver NTB.

– Hvis det er slik at kommunene kan redusere tilskuddene, er det noe vi vil se på, særlig hvis streiken blir langvarig, sier Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll til NTB.