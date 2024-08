Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop:

– Coops eigarskapsmodell og demokratiske organisasjon er den same nå, som da kooperasjonen blei danna midt på 1800-talet. Coop er eigd av dei 2,5 millionar medlemmene i samvirkelaga, som deler overskotet frå verksemda.

Sjølv om vi er eit samvirkelag og deler overskotet med kundane, opererer vi i same marknad som konkurrentane våre. Det gjer at vi må drifte økonomisk forsvarleg. Nordmenn et stadig mindre brød, og det ligg ei vriding frå tradisjonelle ferske brød over til butikksteikte brød. Coop har lang tradisjon for å eige eigen industri, og har eigne bakeri fleire stader i landet. Det gir stordriftsfordelar å nytte ledig kapasitet hos desse. For at vi skal klare å tilby eit godt utval brød til rimelege prisar til kundane våre, er vi nøydde til å endre på brødavtalane våre.

Stordriftsfordelar gir økonomiske fordelar for samvirkelaget lokalt, som igjen vil komme kundane våre til gode gjennom konkurransedyktige prisar, kampanjar og tilbod.

Det er aldri med lett hjarte ein må redusere samarbeidet med ein lokal leverandør og vi har sjølvsagd forståing for at det skaper reaksjonar når dette skjer med Naustdal Dampbakeri. Vi vil understreke at vi framleis vil selje brød frå Naustdal Dampbakeri i butikkane våre i Førde, Florø og Naustdal. Lokalmat frå lokale leverandørar er viktig for oss, og vi skal framleis ha eit stort utval lokalmat i butikkane våre.

Coop er ein viktig del av det lokale næringslivet veldig mange stader i landet. Vi har, på same måte som andre aktørar, eit ansvar for lønnsam drift av butikkane våre og sikre lokale arbeidsplassar og verksemd. Vi tar også krevjande avgjerder for eiga verksemd. Eit eksempel på dette er at vi har måtta gå til det steget å avvikle Goman-bakeriet på Hønefoss, fordi marknadene endrar seg.

Protesttog og utmeldingar er eit sterkt signal som vi tar på alvor. Samtidig opplever vi at det også er mange som melder seg inn i Coop Nordvest. Det viser at kundane ser verdien av Coop-medlemskapen.