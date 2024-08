Daglegvare-etterforskinga: 4,9 milliardar i gebyr til Coop, Norgesgruppen og Rema

Konkurransetilsynet meiner dei tre store aktørane i daglegvarebransjen har drive med ulovleg prissamarbeid.

Ifølgje tilsynet har dei har delt store mengder prisinformasjon med kvarandre, gjennom såkalla prisjegerar.

– Dette er eit alvorleg lovbrot, noko som speglar størrelsen til gebyret, seier konkurransedirektør Tina Søreide under ein pressekonferanse onsdag.

Ho gjer det klart at kjedene er nøydde til å slutte med det tilsynet kallar prissamarbeid.

Reitan Retail, som eig Rema 1000, seier dei vil anke avgjerda. Også Coop Noreg og Norgesgruppen avviser lovbrot.

Konkurransetilsynet: - En alvorlig sak Du trenger javascript for å se video.

Ankar avgjerda

– Praksisen med å sjekke prisen konkurrentane tek for ei vare, har vore del av ein sunn og naturleg konkurranse til alle tider, i alle bransjar, seier leiar for næringspolitikk i Reitan Retail, Kårstein Eidem Løvaas.

Både Reitan Retail, Coop Noreg og Norgesgruppen meiner på si side at prisjegerar har verka positivt for konkurransen.

– Coop Noreg har ikkje delteke i eit ulovleg samarbeid slik Konkurransetilsynet hevdar, seier Philipp Engedal, administrerande direktør i Coop Noreg.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen meiner praksisen med prisjegerar har vore offentleg kjent, og at tilsynet har vore orienterte om den heile vegen.

– Difor stiller vi oss uforståande til at tilsynet ikkje legg saka vekk, seier Hollevik.

– Vi har tidlegare sagt at vi kjem til å forfølgje saka vidare i rettssystemet og det gjeld framleis.

Snart 7 år lang etterforsking

I mange år har Konkurransetilsynet meint at konkurransen mellom dei store daglegvarebutikkane har vore for svak, og at det gjer at prisane er høgare enn dei burde vere.

I 2018 aksjonerte tilsynet mot dei tre store: Norgesgruppen, som har butikkar som Kiwi og Meny, i tillegg til Coop og Rema 1000.

Tilsynet gjennomførte fleire umelde kontrollar, med mistanke om ulovleg prissamarbeid.

Den gongen, som no, sa kjedene at dei ikkje meinte dei hadde gjort noko ulovleg.

Varsla store gebyr

I desember 2020 varsla Konkurransetilsynet gebyr på til saman 21 milliardar kroner til dei tre store aktørane.

I vår tok saka ei ny vending. Då droppa tilsynet dei mest alvorlege skuldingane mot kjedene – skuldinga om at dei hadde gjort avtalar seg i mellom med mål om å avgrense konkurransen.

Dei varsla gebyra vart kraftig reduserte – og står ved lag onsdag:

Coop får eit gebyr på 1,3 milliardar kroner

Norgesgruppen eit på 2,3 milliardar

Rema eit på 1,3 milliardar kroner

Konkurransedirektør Søreide slår følgjande fast under pressekonferansen onsdag:

– Det vi har konkludert med må oppfattast som eit tydeleg signal til bedrifter i alle marknadar. Samarbeid som har noko med prisar og gjere, blir veldig fort ulovlege viss det kan avgrensa konkurransen.