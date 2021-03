Åtte spørsmål og svar: Undersøker sammenheng mellom blodpropp og koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Folkehelseinstituttet (FHI) satte AstraZeneca-vaksinen på pause torsdag i forrige uke, etter melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp en tid etter vaksinering.

Siden har det kommet over tusen meldinger om mistenkte bivirkninger og to uventede dødsfall også i Norge.

Det er ikke konkludert om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene.

I Norge har 121.820 personer fått AstraZeneca-vaksinen. De fleste har fått én dose, fordi det er anbefalt at det skal gå mellom ni til tolv uker mellom dosene.

Vaksinen har i størst grad vært gitt til helsepersonell under 65 år.

Torsdag opplyser Rikshospitalet til VG at de mener at tre innlagte helsearbeidere fikk blodpropp fordi AstraZeneca-vaksinen utløste en kraftig immunrespons.

1. Hva er blodpropp?

Blodpropp betyr at blodet levrer seg lettere og blokkerer normal sirkulasjon.

– Når du skjærer deg eller får et kutt skal systemet stoppe blødningen. Motsatt, om systemet blir for aktivt, så danner det seg blodpropper, sier overlege Håkon Reikvam ved hematologisk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus.

Årlig blir mellom 5000–6000 pasienter innlagt med blodpropp på norske sykehus.

Man kan få blodpropper ulike steder i kroppen. Det danner seg oftest i beina og bekkenet. Blodproppene kan løsne og gå videre til lungene.

– Blodpropp er ikke en helt uvanlig dødsårsak. Særlig om man får det i lungene, det er det vi frykter, sier Reikvam.

Det er ikke vanskelig å behandle blodpropp, men det er vanlig at diagnosen blir oversett, fordi symptomene er vanskelig å fange opp.

VAKSINE: I Norge har 121.820 personer fått AstraZeneca-vaksinen. De fleste har fått én dose. Det er anbefalt at det skal gå ni til tolv uker mellom dosene. Foto: CARLOS OSORIO / Reuters

2. Hva er en immunreaksjon?

Overlege Pål Andre Holme ved OUS mener at det er immunrespons som har forårsaket de alvorlige tilfellene av blodpropp.

Denne hypotesen mener sykehuset at de nå har fått bekreftet, skriver VG.

For å bekjempe virus og bakterier, så har vi et immunsystem. Det er vi helt avhengig av for å holde oss friske og i live.



– Av og til kan immunforsvaret overreagere og bli for aktivt. Det kan utløse kraftige betennelsesreaksjoner. Det kan være skadelig for kroppen, sier Reikvam.



Koronaviruset trigger en voldsom sterk immunreaksjon. Det er det som gjør at en del får alvorlig sykdomsforløp. Observasjoner viser også at pasienter med alvorlig covid-19 sykdom er spesielt utsatt for å få blodpropp.

3. Hva er vanlige symptomer på blodpropp?

De vanligste symptomene er at beina blir smertefulle, hovne, røde eller vonde. Eller at det ene beinet blir større enn det andre.

– Om du får det i lungene, så er det typiske tung pust, smerter i brystet og at det er vondt å puste inn. Det kan føre til hjertebank eller blodoppspytt, i sjeldne tilfeller.

Alder er den største risikofaktoren, eller underliggende sykdommer.

FHI presiserer at de pasientene som har fått blodpropp etter vaksinering har fått dette på uvanlige steder i kroppen, og er ikke som den typen blodpropp som er nevnt over, som er mer vanlig i befolkningen.

INNLAGT: Tre helsearbeidere ble innlagt på Rikshospitalet etter melding om alvorlige tilfeller av blodpropp eller hjerneblødning fredag. En av dem, en kvinne i 30-årene, døde søndag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

4. Hvor mange tilfeller undersøkes etter AstraZeneca-vaksinen?

Det er ikke kjent. Legemiddelverket behandler nå bivirkningsmeldinger. Tallene vil bli publisert her torsdag.

Det er kjent at fem nylig vaksinerte pasienter har vært innlagt på sykehus med blodpropp.

To norske helsearbeidere som nylig hadde fått AstraZeneca-vaksinen, er døde.

En helsearbeider i 30-årene fra Tynset i Innlandet døde fredag som følge av hjerneblødning, under ti dager etter å ha fått vaksinen.

En ung kvinne i 30-årene som var innlagt på Rikshospitalet gjennom helgen, døde søndag. Hun var frisk fra før, ansatt på Lillehammer sykehus og fikk vaksinen én uke før hun ble innlagt.

To andre helsearbeidere med blodpropp, får fortsatt behandling på sykehuset.

Mandag ble en helsearbeider som fikk AstraZeneca-vaksinen for et par uker siden, innlagt med blodpropp på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten er nå skrevet ut.

– Fire av de alvorlige syke pasientene har hatt en sjelden kombinasjon av blodpropper på uvanlige steder i kroppen, lave blodplater og blødninger, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI.

UVANLIG: Overlege Sara Viksmoen Watle ved avdeling for smittevern og vaksine i FHI sier at fire av pasientene har fått en uvanlig kombinasjon av blodpropper på uvanlige steder i kroppen, lave blodplater og blødninger. Foto: Lise Åserud / NTB

5. Hvorfor har flere vaksinerte helsearbeidere fått blodpropp?

Det er usikkert. Det er heller ikke konkludert om dødsfallene, som følge av blodpropp, har en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

Om det er en sammenheng, undersøkes nå grundig, opplyser Legemiddelverket. Det er en pågående utredning både i Norge og på europeisk nivå.

– Sentrale helsemyndigheter må vurdere om dette er som forventet i befolkningen eller om det er en overopphopning av denne typen tilstander hos dem som var vært vaksinert, sier fagdirektør Marta Ebbing ved Haukeland universitetssjukehus.

Professor og overlege Pål André Holme ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener at det er mer sannsynlig at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige blodpropp-tilfellene, enn at det ikke er det.

– Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom det faktum at de er nylig vaksinert, og at de får disse sjeldne tilstandene, sa Holme under tirsdagens sending av Dagsrevyen.

MER SANNSYNLIG: Professor og overlege Pål André Holme ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, mener at det er mer sannsynlig at det er en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp-tilfellene enn at det ikke er det. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

6. Er blodpropp en vanlig bivirkning av vaksiner?

Nei.

– Dette er en veldig, veldig sjelden bivirkning. Det er ikke kjent at vaksiner vanligvis disponerer for blodpropp, sier Reikvam.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke uttaler seg konkret om episodene som er omtalt siste tid med mulige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen.

Det er ikke påvist at helsearbeiderne har fått blodpropp på grunn av vaksineringen, eller om det er tilfeldig.

BLODPROPP: Mandag ble en helsearbeider som fikk AstraZeneca-vaksinen for et par uker siden, innlagt med blodpropp på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten er nå skrevet ut. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

7. «Nedsatte blodplater i blodet», hva betyr det?

Felles for flere av pasientene som ble innlagt på sykehus etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, er at de hadde nedsatt antall blodplater i blodet, ifølge FHI.

Hvis man har nedsatte blodplater, så vil man vanligvis ha det motsatt problem av blodpropp, nemlig blødning.

Et tegn på det kan være hudblødninger, som kjennetegnes ved småprikkede hudblødninger, og/eller større eller mindre blå flekker.

– Disse pasientene får typisk blødninger i huden, i munnslimhinnene ved tannpuss eller blødninger i øynene. Eller punktformede blødninger i huden, spesielt på beina, sier Reikvam.

MISTENKER: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen og overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket under et pressemøte med Legemiddelverket om mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

8. Blodpropp og «nedsatte blodplater», hvor vanlig er det at dette opptrer samtidig?

Et sykdomsbilde med kombinasjonen av nedsatte blodplater og blodpropp kan forekomme, men det er sjeldent.

– Det er veldig sjeldent, og som oftest trigget av en noe annet. For eksempel ved spesielle former for kreftsykdommer, spesielle former for leukemi, eller man kan se det ved alvorlige infeksjoner. Eventuelt ved spesielle immunreaksjoner, som kan gi et slik bilde.

Reikvam forteller at det er vanskelig å behandle denne kombinasjonen, fordi det er risiko på begge sider: Både for ytterligere blodpropper og på den annen side å få blødning

De ulike vaksinetypene Ekspandér faktaboks Vaksinene som er under utvikling kan deles inn i fire typer: Vaksiner med inaktivert virus:

Består av et dødt SARS-CoV-2-virus. Man blir ikke syk, men kroppen stimuleres til å lage antistoffer for å bekjempe viruset. Brukes i poliovaksine og noen influensavaksiner.

Brukes av: Sinovac, Sinopharm, Bharat Biotech

Vaksiner med deler av virus (subenhet):

Inneholder biter av SARS-CoV-2-viruset for å stimulere kroppen til å lage antistoffer mot det.

Brukes av: Novavax

Virusliknende partikkel:

Inneholder partikler med proteiner som likner virus, men som ikke kan formere seg. Stimulerer til produksjon av antistoffer. Brukes også i HPV-vaksiner.

Brukes av: Medicago

Viral vektor:

Inneholder ikke SARS-CoV-2-viruset, men en endret verson av et forkjølelsesvirus. Dette inneholder igjen genet for spike-proteinet i SARS-CoV-2-viruset. Kroppen vil derfor lage antistoffer for å bekjempe den delen av viruset som tar seg inn i menneskeceller.

Brukes i noen ebolavaksiner.

Brukes av: AstraZeneca/Oxford, Sputnik, CanSino, Johnson&Johnson/Janssen

RNA-vaksiner: Inneholder en del av arvestoffet (RNA) fra virusets spike-protein. Kommer inn i kroppsceller via fettpartikler, og lar cellene produsere antistoffer mot spike-proteinet.

Denne typen er aldri brukt tidligere.

Brukes av: Pfizer/Biontech, Moderna

DNA-vaksiner:

Inneholder DNA som er kodet til å produsere spike-proteinet og få kroppen til å produsere antistoffer. Aldri godkjent tidligere.

Brukes av: Inovio Pharmaceuticals, AnGes/Takara Bio, Zydus Cadila

Kilde: Legemiddelverket