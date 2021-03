Saka vert oppdatert

– Ein tidlegare frisk person har fått påvist blodpropp i begge lungene, seier fagdirektør i Helse Bergen, Marta Ebbing.

Ho seier pasienten fekk AstraZeneca-vaksinen for nokre veker sidan, og vart innlagd i dag.

– Vedkommande er helsearbeidar, men ikkje tilsett i Helse Bergen.

I helga vart fire andre helsearbeidarar innlagde med mistanke om blodpropp, men ingen Fagdirektøren vil ikkje seie noko meir om tilstanden til dei innlagde.

BEKREFTAR: Fagdirektør i Helse Bergen, Martha Ebbing. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Me har oppfordra alle vaksinerte til å følge med om de har symptom, og melde frå, og å oppsøke lege om dei føler seg alvorleg sjuke, seier Ebbing.

Ingen ytterlege meldingar om blodpropp

I helga vart det rapportert om tre helsearbeidarar i Helse Sørøst som var innlagd med blodpropp kort tid etter å ha fått AstraZeneca-vaksina.

Ein av desse, ei kvinner under 50 år, døydde. Legemiddelverket undersøker no om det har samanheng med vaksina.

Tidlegare i dag sa medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, at dei ikkje hadde fått inn ytterlege meldingar knytt til sjeldne bivirkningar som blodpropp.

Legemiddelverket går no gjennom meldingar om blodpropp for alle vaksinar.

– Me antar at viss det har gått 14 dagar etter du er vaksinert, så er det veldig liten risiko for at du får nokon bivirkningar. Dei som har blitt sjuke har fått éin dose, seier Madsen.



Sålangt har 121.000 nordmenn fått AstraZeneca-vaksina. Det er berre meldt inn omlag 30 tilfelle med alvorlege biverknadar.

Ifølge AstraZeneca er det totalt registrert 15 tilfelle av blodpropp i beina og 22 tilfelle av blodpropp i lungene.

Legemiddelprodusenten meiner at dette tallet er lågare enn det ein i gjennomsnitt forventar i den befolkinga.