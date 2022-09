Inne på jenterommet på Landås i Bergen, tilbringer hun dagene.

Her har Amalie Bjørkedal-Aksnes (14) vært siden sommerferien.

Etter at lærerne hennes på Gimle oppveksttun i Bergen gikk ut i streik 20. juni, har hun ikke hatt undervisning.

I dag tar Utdanningsforbundet ut nesten 100 nye lærere i streik. I morgen tas 300 nye lærere ut. Da vil nærmere 8.500 lærere rundt om i landet være i streik.

Etter sommeren skulle hun begynne i niende klasse på Gimle oppveksttun skole. Slik skulle timeplanen hennes sett ut. I stedet har hun blitt sittende alene med bøkene på jenterommet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Klarer ikke lære ting alene

– Jeg pleier egentlig bare å ligge sengen min og se på TikTok.

Hun prøver å bla litt i skolebøkene hver dag. Men det stopper fort opp.

– Jeg klarer ikke å lære ting alene. Ting fester seg ikke. Jeg blir veldig fort «stuck», sier hun.

Foreldrene hennes er på jobb hver dag. Hvis ikke de kan hjelpe henne med oppgaver over telefonen, legger hun ofte fra seg bøkene.

– Jeg kjenner at jeg blir irritert. Jeg vil at skolen skal begynne igjen, slik at jeg skal forstå mer og komme meg videre, sier hun.

Etter sommerferien har Amalie Bjørkholt-Aksnes (14) blitt sittende alene med skolebøkene. Ofte ender det med at hun legger fra seg bøkene og gjør andre ting. – Det jeg leser, fester seg ikke, sier hun. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Far: – Tungt å se

Bernt Ola Bjørkedal er bekymret for datteren.

– Det er ikke bra for noen av dem å være hjemme, så det er litt tungt å se.

Han forteller at han prøver å motivere henne og hjelpe til med skolearbeidet.

– Men jeg forstår frustrasjonen. Spesielt for min datter som prøver, men som ikke får det helt til.

– Det er noe med å være i timene. Å kunne spørre læreren om hjelp og ha klassen rundt seg, sier Stine Emilie Olderkjær Veka.

Stine Emilie Olderkjær Veka er på besøk hos Amalie Bjørkedal-Aksnes, men ikke alle dager er like sosiale. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

I dag har Amalie besøk av klassevenninnen, men ikke alle dager er like sosiale.

– Jeg er ikke så veldig flink til å spørre folk om de vil henge med meg. Jeg pleier egentlig bare å være hjemme og vente på at noen spør meg. Det er ikke så veldig ofte, for jeg har ikke flest venner.

Rektor: – Det er krise

Startskuddet for lærerstreiken gikk i Bergen. Mandag har streiken vart i 110 dager. Dermed er mange av elevene i kommunen hardest rammet landet.

40 lærere ved Gimle oppveksttun skole gikk ut steik allerede 20. juni.

Nå er 46 lærere ved skolen tatt ut i streik. Åtte er igjen.

– Nå er det kritisk. Det er mange som har mistet hele skoletilbudet sitt, sier rektor Nita Løvestad ved Gimle oppveksttun skole.

Noen elever har ikke hatt et utdanningstilbud siden sommerferien. Enkelte har bare vært innom skolen én gang for å hente bøker.

Løvestad bekymrer seg nå for de langvarige konsekvensene for elevene, og håper partene snart blir enige.

– Frem til nå har kanskje ensomhet, manglende sosial kontakt og manglende struktur vært den største belastningen. Hvis dette fortsetter i flere uker vil også tap av faglig læring få konsekvenser vi ikke har oversikt over.

De to klassevenninnene savner begge å gå på skolen. Både for undervisningen, men også for det sosiale, forteller Amalie.

– Jeg har lyst til å være litt mer med venner igjen.