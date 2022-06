40 av disse er lærere ved Gimle oppveksttun i Bergen. De fem andre som streiker er tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.

Fra før er det tre streikende lærere ved Olsvik skole.

Men det er altså enn så lenge.

For det kan komme opptrappinger inn mot skolestart.

Lærerne streiker fordi de mener at de har fått dårligere oppgjør enn andre ansatte i kommunen de siste seks årene.

– De kan bare ringe

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener at oppgjøret ikke henger på greip.

– Det er helt håpløst når vi har lærermangel. Da må vi satse på lærerne, og i hvert fall gi dem den lønnen som alle andre får, sier han.

Det har ennå ikke vært dialog mellom Utdanningsforbundet og KS.

– Telefonen min er på 24 timer i døgnet. Så de kan bare ringe når som helst, men jeg har ikke hørt noe ennå, sier Handal.

Han vil ikke røpe streikestrategien, men sier at det er naturlig å trappe opp streiken når det nærmer seg skolestart.

– Nå venter en velfortjent ferie for lærerne i streik. Etter sommerferien vil streiken trappes opp, sier Handal.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier at de ikke har tatt flere lærere ut i streik, fordi det er lite virkningsfullt å streike i sommerferien. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

– Skal streike i Paris og Sulitjelma

Leder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet i Bergen holdt appell da lærere ved Gimle skole gikk ut i streik mandag morgen.

– Vi er i en ræva situasjon. Hvorfor skal våre barn velge å bli lærere?

Myrtveit oppfordret alle lærerne til å ha på seg T-skjortene gjennom sommerferien.

– Vi skal streike i Paris og Sulitjelma. Så gleder jeg med ellevilt til vi skal få med oss flere til høsten, sa hun.

Leder Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet i Bergen ba lærerne om å ha på seg streike-T-skjortene gjennom sommerferien. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Bare tre streikende

Etter lønnsoppgjøret i mai varslet lærerne streik i hele landet.

Men så langt er tre lærere ved Olsvik skole i Bergen de eneste som har streiket i Norge.

De tre er en del av Skolens landsforbund (SL).

Lærer Joakim Haugen ved skolen har tidligere sagt til NRK at deres streikevilje er stor.

– Det er kanskje vanskelig å få gjennomslag for noe som helst når man er så få. Men liten tue kan jo velte stort lass. Det jeg håper på er å sende et signal på at vi ikke vil ta til takke med smulene som er til overs, sier Haugen.

Tre lærere ved Olsvik skole i Bergen, som alle er en del av Skolens landsforbund, gikk ut i streik 8. juni. Nå trappes streiken opp. Joakim Haugen sier at streikeviljen er stor. Foto: Brynjar Mangor Myrtveit Osgjerd / NRK

– Det er jo en lovlig streik, så det må vi ta til etterretning, sier Helene Arnholm, regiondirektør i KS for Vestland og Rogaland.

Hun er ikke en del av forhandlingsgruppen til KS, og vil derfor ikke kommentere på hva som må til for at KS går i dialog.

KS nasjonalt har ingen ytterligere kommentarer utover Arnholms uttalelser, skriver Tonje Torsgard, kommunikasjonsrådgiver i KS, i en e-post til NRK.