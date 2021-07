Aldri før har Rødt fått mer økonomisk støtte under en valgkamp

Innerst i Sognefjorden stikker fabrikkpiper og kraner opp mellom stupbratte fjell.

Arbeiderpartiet mistet en tredjedel av stemmene her i Årdal under lokalvalget i 2015.

Selv om partiet likevel har dominert industrikommunen i over 60 år, er det noe som rører seg i Rødt.

Rødt vokser raskt, også på steder de tradisjonelt aldri har vært sterke og ligger ifølge NRKs siste supermåling an til å få en åttedobling på Stortinget.

For Vestlandets del, kan det bety at Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland valgdistrikt kan sende sine første Rødt-politikere opp Løvebakken.

Og nå får de også økonomisk drahjelp.

TRUES: Årdal kan miste opp til 40 prosent av sine innbyggere innen 2050, viser tall fra SBB og Vestland fylkeskommune. Ny industrisatsing og arbeidsplasser er en del av løsningen, mener lokalpolitikerne. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Kutter støtte til Ap – gir til Rødt

Arbeiderpartiets viktigste bidragsyter fra Sogn og Fjordane valgdistrikt, Årdals kjemiske fagforening, støttet Ap med 100 000 kroner før forrige stortingsvalg.

Men i år har 90 prosent av støtten forsvunnet, mye grunnet pandemien.

I stedet har styret i fagforeningen så langt kun vedtatt å innvilge to søknader om valgkampstøtte på til sammen 10.000 kroner.

I tillegg til Arbeiderpartiet, får Rødt nå for første gang valgkampstøtte i Årdal.

– Denne gangen følte styret at det var naturlig å støtte de søknadene på venstresiden som kom inn, slik at venstreblokken kan drive valgkamp og bli så sterk som mulig frem mot stortingsvalget, sier fagforeningens fungerende leder og medlem av Arbeiderpartiet, Torleif Sand.

Han understreker at Rødt ikke blir ansett som en konkurrent.

STERK I TROEN: Etter Arbeiderpartiets nye partiprogram kom ut, har fungerende leder i Årdal kjemiske fagforening, Torleif Sand, har en gjenvunnet tro på at industrieventyret i Årdal kan fortsette i årene fremover. Han mener Ap-ordfører Hilmar Høl (bak til venstre) rolle er mye av årsaken til det. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Rekordhøy finansiering

Årdal kjemiske fagforening er ett av flere bidrag fra fagbevegelsen, som har bidratt til rekordstøtte til Rødt.

Per 2. juli, har Rødt fått inn rett i underkant av halvannen million kroner i valgkampstøtte, viser oversikten fra partifinansiering.no.

Det er rekord, og 500.000 kroner mer enn det Rødt fikk under hele valgkamperioden frem til stortingsvalget i 2017.

Den viktigste eksterne giveren så langt er Fellesforbundet, som aldri tidligere har støttet Rødt før et stortingsvalg, med 100.000 kroner.

Leder i Fellesforbundets avdeling 19, Bjørn Martin Grinde Kormeseth, mener partiet trengs for å holde Arbeiderpartiet til venstre.

– Vi er enige med Rødt i mange saker, og partiet er i tillegg veldig flinke til å dra venstresiden mot venstre. Derfor har vi valgt å støtte partiet denne gangen, sier han.

– Det er klart vi får betalt for det

Rødt vokser også her i industrikommunene på Vestland, med 6 prosent i Årdal og over 5 prosent og fem plasser totalt i kommunestyrene i Høyanger og Ullensvang kommune.

– Vi har stått fjellstøtt på fagforeningenes side og kjempet for arbeidsfolk og mot forskjeller i samfunnet. Det er klart vi får betalt for det, sier Rødt-leder i Årdal, Stephan Ørnen.

Elektrikeren på Hydro Energi stiftet lokallaget i 2018. Tre år senere har han fått syv partikollegaer.

– Hvorfor tror du at Rødt nå gjør det godt også i industrikommunene på Vestlandet?

– Vi lytter til folk og fagbevegelse, og har frontet deres saker på en god måte på Stortinget. Her har vi kjempet sammen med fagbevegelsen mot å sende kraften ut av landet, mens Arbeiderpartiet har vært ganske ulne, sier han.

Rødts andrekandidat i Hordaland og tidligere fagforeningsleder i LO i Odda, Terje Kolbotn, mener Arbeiderpartiet fortjener «en smell».

– Det er knapt arbeidsfolk på toppen av listene og i partiledelsen lenger. Det er klart at mange fagforeningsfolk er på leting etter alternative partier som står fjellstøtt på arbeidernes grunn, sier han.

HARDT UT MOT Ap: Mangeårige fagforeningsmann og Rødts andrekandidat i Hordaland, Terje Kolbotn, mener Arbeiderpartiet er i utakt med arbeiderbevegelsen. (Her tidligere demonstrerende foran lokalsykehuset i Odda). Foto: Tale Hauso / NRK

Arbeidslivsforsker: – Naturlig at fagbevegelsen involveres

Ordfører i Årdal Hilmar Høl (Ap) tror troverdigheten til Arbeiderpartiet i kommunen er solid, og ser ikke på fagforeningens støtte til Rødt som problematisk.

– Hver eneste fagforening med respekt for seg selv vil vel ha en venstreregjering. Så, jeg ser ikke noe fare i det, sier han.

Høl har selv vært fagforeningsmann i et kvart århundre, og tror på Arbeiderpartiets evne til å videreutvikle industrien i kommunen.

– Arbeiderpartiet var det eneste partiet som møtte LO på de 54 punktene som ble lagt frem. For meg er det et klart signal på at Arbeiderpartiet er det partiet som jobber for arbeidsfolk. Vi er for utvikling og nye arbeidsplasser og jeg føler vi er på rett vei.

NY TEKNOLOGI: Ap-ordfører Hilmar Høl i Årdal kommune har troen på utviklingen av grønn industri i Årdal med fokus på blant annet Hydrogen og batteriproduksjon. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Arbeidslivsforsker ved Fafo, Kristine Nergaard, tror fagforeningenes støtte til Rødt kan handle om utålmodighet på grasrota.

– Rødt har tatt tak i de nære sakene som folk opplever på enkelte arbeidsplasser, som press på ansettelses- og lønningsforhold, samt kontroversielle temaer som innleid arbeidskraft og EU/EØS-tilnærming. Partiet har blitt mer konkrete og synlige for folk, sier hun.

Ettersom Rødt vokser, er det mer naturlig at fagbevegelsen involverer seg, sier Nergaard.

– Rødt har fått økt oppslutning og det kan bety at flere ser det som hensiktsmessig å støtte dem for å få flere mandater som vil støtte et regjeringsskifte. Flere ser nok også som fordel at Rødt kan trekke en eventuell ny regjering og Arbeiderpartiet til venstre. Fellesforbundet og et par andre LO-forbund har valgt å gi penger til Rødt i år, så er det nok en del som ønsker en bevegelse til venstre, særlig i arbeidslivspolitikken.