Den no 33 år gamle mannen som var vaktsjef på brua til KNM «Helge Ingstad» då den kolliderte med «Sola TS» natt til 8.november 2018, er tiltalt for brot på paragraf 356 i straffelova:

«for ved uaktsomhet å ha forårsaket sjøskade, som lett kunne medføre tap av menneskeliv».

Han er også tiltalt etter den militære straffelova paragraf 78, første og tredje ledd:

«for som befalingsmann å ha gjort seg skyldig i forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelse av sine tjenesteplikter, og det er voldt betydelig skade [...]».

Grunnlaget er skildra slik i tiltalen, som er teken ut etter ordre frå riksadvokaten:

«Natt til torsdag 8. november 2018, i tiden frem mot kl. 04.01, som ansvarshavende navigatør, førte han fregatten KNM Helge Ingstad sørover Hjeltefjorden, og fulgte en forhåndsplanlagt og validert kurs, med en hastighet på ca. 17 knop og med AIS i passiv modus. Han utviste ikke den aktsomhet, og tok ikke de forholdsregler, som sikker navigasjon forutsetter. Under vaktskiftet, i tiden kl. 03.43–03.53, diskuterte han med avtroppende vaktsjef hva et opplyst objekt ved Stureterminalen kunne være, men undersøkte ikke tilstrekkelig om det var stasjonært/landfast eller et fartøy ved land. Han registrerte heller ikke at et tankskip ca. kl. 03.45, over VHF kanal 80, ble klarert fra Fedje sjøtrafikksentral for avgang fra Stureterminalen, og skulle nordover. Han unnlot også etter dette å benytte tilgjengelige navigasjonshjelpemidler som radar og AIS-plotting, og engasjerte heller ikke øvrige personer i brovaktlaget, for å finne ut mer om objektet. Fra ca. kl. 03.59.30 ga han ordrer om kursendringer i babord retning uten å ha undersøkt hvorfor det var nødvendig å fravike den forhåndplanlagte og validerte kursen. Ca. kl. 04.00 mottok han anrop over VHF fra Sola TS der han bl.a. ble bedt om å svinge styrbord med en gang, men foretok ikke fare- og skadeavvergende tiltak, som å redusere farten og avklare fra hvem og hvorfor han ble bedt om å svinge styrbord, for derved å kunne foreta en adekvat unnamanøver.

Dette medførte at KNM Helge Ingstad kl. 04.01.15 kolliderte med Sola TS utenfor Stureterminalen i Øygarden. Fregatten ble påført omfattende materielle skader i skroget på styrbord side, og mannskapet mistet kontroll med styringen slik at fregatten gikk mot land og grunnstøtte. Det oppsto derved fare for tap av liv for mannskap. Sola TS ble påført mindre materielle skader.»

Strafferamma for brot på paragraf 356 i straffelova er bot eller fengsel i inntil tre år. For brot på paragraf 78 i den militære straffelova, er strafferamma inntil to år.