82 søkere fra hele landet kjemper om å få en ny fabrikk med potensielt 2000 arbeidsplasser.

Målet er å ta et grønt steg inn i fremtiden ved at Norge selv skal produsere miljøvennlige batterier.

I dag fikk mange norske ordførere og bedriftseiere en nedslående beskjed fra Hydro og Equinor.

– Det er klart vi er skuffet, sier ordfører i Bjørnafjorden kommune i Vestland, Trine Lindborg.

Fra 100 til 20

Listen av over 100 aktuelle tomter ble i dag nemlig redusert til rundt 20.

Kampen står om en fabrikk som skal produsere elektriske batterier. Bakgrunnen er EUs mål om å bli mer uavhengige av batteri fra Asia.

Derfor slapp Equinor, Hydro og Panasonic før jul nyheten om at de vil bygge en batterifabrkk i Norge, og samtidig ble norske kommuner bedt om å bli med på konkurransen.

Responsen lot ikke vente på seg.

Ville ikke si hvillke

Totalt meldte 82 kommuner seg, med store planer, heftige illustrasjoner og gode argument for at akkurat deres prosjekt burde vinne.

Hydro vil ikke fortelle hvilke 20 tomteforslag som går videre til «neste runde».

– Det er ikke hemmelig, vi har direkte og god kontakt med alle forslagsstillere. Men vi har sagt til dem at de får avgjøre om de ønsker å gjøre sitt forslag kjent og kommuniserer undt det, sier Kari Ertresvåg, informasjonssjef i Hydro.

NRK har snakket med flere kommuner som bekrefter at de enten er med eller ute av kampen om elbatteriproduksjon.

Faktaboksen under viser kommunene som opprinnelig var med i kampen:

Disse ønsker å være vertskap for batterifabrikk Ekspandér faktaboks Etter hva NRK erfarer har blant annet aktører i disse kommunene vist interesse for batterifabrikken: Nordland: Narvik/Harstad

Fauske (Salten-kommunene)

Vefsn Trøndelag: Steinkjer

Stjørdal

Levanger og Verdal

Malvik

Orkland

Rennebu

Heim

Trondheim

Grong

Namsos

Overhalla

Indre Fosen

Midtre Gauldal Møre og Romsdal: Aukra

Aure

Hustadvika

Sunndal

Surnadal

Kristiansund

Vestnes

Ålesund Vestland: Alver/Austreim

Askøy

Bjørnafjorden

Bremanger

Kinn

Kvinnherad

Masfjorden/Gulen

Voss

Øygarden

Sunnfjord/Høyanger/Hyllestad/Fjaler/Askvoll Rogaland: Tysvær

Time (2 ulike)

Bjerkreim Agder: Grimstad

Kristiansand

Vennesla

Lista renewable energy park AS Vestfold og Telemark: Sandefjord

Bamble

Notodden Viken: Kongsberg Innlandet: Toten

Elverum

Dovre

Disse er med videre

Her er prosjektene vi vet er med videre som aktuelle. Vår oversikt viser at de fordeler seg i Innlandet, Trøndelag og Rogaland:

Stjørdal, Trøndelag: Prosjektet er aktuell videre, opplyser kommunen til NRK

Prosjektet er aktuell videre, opplyser kommunen til NRK Malvik, Trøndelag : Er fremdeles aktuell opplyser kommunen til NRK

: Er fremdeles aktuell opplyser kommunen til NRK Elverum, Innlandet : Kommunen er med videre, opplyser kommunen til NRK

: Kommunen er med videre, opplyser kommunen til NRK Hamar, Innlandet, opplyser fylkeskommunen til NRK

opplyser fylkeskommunen til NRK Gjøvik, Innlandet, opplyser fylkeskommunen til NRK

opplyser fylkeskommunen til NRK Sør-Odal, Innlandet, opplyser fylkeskommunen til NRK

opplyser fylkeskommunen til NRK Søndre Land, Innlandet, opplyser fylkeskommunen til NRK

opplyser fylkeskommunen til NRK Bjerkreim, Rogaland: North Sea Energy Park, ifølge en pressemelding

North Sea Energy Park, ifølge en pressemelding Tysvær, Rogaland og Haugaland Næringspark er med videre, opplyser kommunen til NRK

og Haugaland Næringspark er med videre, opplyser kommunen til NRK Sandnes, Rogaland , der er prosjektet på Sviland er fremdeles aktuelt, melder Stavanger Aftenblad

, der er prosjektet på Sviland er fremdeles aktuelt, melder Stavanger Aftenblad Grimstad, Agder , jubler i en pressemelding over at de er med videre

, jubler i en pressemelding over at de er med videre Sandefjord, Vestfold og Telemark, melder i ettermiddag at de er med i kampen

Disse er ute

Samtidig som noen jubler er dette listen over de som ikke videre.

UTE: Bjørnafjorden kommune er svært skuffet over at Lyseparken-prosjektet ikke er med. Foto: Bjørnafjorden kommune

Vestland

Bjørnafjorden i Vestland, skriver kommunen i en pressemelding

i Vestland, skriver kommunen i en pressemelding Bremanger , opplyser kommunen til NRK

, opplyser kommunen til NRK Askøy, opplyser kommunen til NRK,

opplyser kommunen til NRK, Austrheim og Alver sitt samarbeidsprosjekt, ifølge en pressemelding fra de to kommune

sitt samarbeidsprosjekt, ifølge en pressemelding fra de to kommune Voss, to ulike tomter er uaktuelle , opplyser ordfører Hans Erik Ringkjøb til NRK

to ulike tomter er uaktuelle opplyser ordfører Hans Erik Ringkjøb til NRK Sunnfjord, Høyanger, Hyllestad, Fjaler og Askvoll , samleprosjektet her er helt ute av kampen, opplyser kommunene til NRK

, samleprosjektet her er helt ute av kampen, opplyser kommunene til NRK Kvinnherad , opplyser fylkesordføren i Vestland til NRK

, opplyser fylkesordføren i Vestland til NRK Øygarden , opplyser fylkesordføreren i Vestland til NRK

, opplyser fylkesordføreren i Vestland til NRK Kinn, opplyser kommunen til NRK

opplyser kommunen til NRK Gulen, to ulike prosjekt er ute av kampen, opplyser Wergeland-Gruppa og Gulen kommune til NRK

Nordland

Vefsn i Nordland, opplyser kommunen til NRK

i Nordland, opplyser kommunen til NRK Narvik er ikke med videre, opplyser kommunen til NRK

er ikke med videre, opplyser kommunen til NRK Salten fikk nei, bekrefter Bodøregionens utviklingsselskap til NRK

Møre og Romsdal

Ålesund , opplyser kommunen til NRK

, opplyser kommunen til NRK Sunndal , opplyser kommunen til NRK

, opplyser kommunen til NRK Surndal , opplyser kommunen til NRK

, opplyser kommunen til NRK Aukra , opplyser kommunen til NRK

, opplyser kommunen til NRK Aure , opplyser ordføreren til NRK

, opplyser ordføreren til NRK Vestnes, opplyser ordføreren til NRK

Trøndelag

Steinkjer er ute, opplyser kommunen til NRK

er ute, opplyser kommunen til NRK Verdal/Levanger, opplyser kommunen til NRK

opplyser kommunen til NRK Indre Fosen er ute, får NRK vite av kommunen

er ute, får NRK vite av kommunen Trondheim sine planer er veiet og funnet for lette, får NRK vite av kommunen

sine planer er veiet og funnet for lette, får NRK vite av kommunen Orkland er ute, bekrefter kommunen

er ute, bekrefter kommunen Namsos er ute av dansen, opplyser kommunen til NRK

er ute av dansen, opplyser kommunen til NRK Overhalla kom ikke med videre i prosesssen, opplyser kommunen til NRK

Agder

Kristiansand er ute kampen, opplyser kommunen til NRK

er ute kampen, opplyser kommunen til NRK Sirdal er ute, slår kommunen fast til NRK i dag

er ute, slår kommunen fast til NRK i dag Vennesla er ikke aktuell, slår kommunen fast overfor NRK

Vestfold og Telemark

Notodden er ikke med videre, opplyser kommunen til NRK

JUBLER: Beate Skretting i Grimstad kan gå videre med planene om batterifabrikk på Sørlandet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Jubel i Trøndelag og Agder

Reaksjonene er mange rundt om i landet. Det er Innlandet, Trøndelag og Rogaland som dominerer listen over ja-kommuner.

– Dette er en fantastisk nyhet, og det viser at Grimstad er en attraktiv kommune å etablere seg. Skulle vi nå helt opp i denne prosessen så gir det enorme ringvirkninger. Både for Grimstad kommune, men også for regionen, sier ordfører Beate Skretting.

Hun skal nå videre i kampen mot Malvik-ordfører Trond Hoseth (Ap).

Han sier følgende til NRK i dag:

– Dette kjennes veldig bra. Vi har hatt troen på vårt alternativ, og det er veldig gledelig å se at initiativtakerne er enige med oss i at dette er en god plass å plassere en slik fabrikk. friluftsområder. Det er skissert to tusen arbeidsplasser, og det er klart det vil ha ringvirkninger for hele regionen.

FRYKT: Vestlands fylkesordfører Jon Askeland er mest bekymret for at de nå kan ende opp med å levere kraft til en batterifabrikk et annet sted i landet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Skuffelse og frykt på Vestlandet

Fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland (Sp) frykter at hans store kraftfylke er helt ute av kampen.

– Dersom alle våre lokasjoner skulle være ute, håper jeg fabrikken blir lokalisert til Vestlandet. Men det verste som kan skje er at fabrikken blir lagt til en annen landsdel, som for eksempel Herøya i Porsgrunn, men med bruk av kraft fra vårt fylke.

I Kinn kommune tar de avslaget med fatning

– Det var ikke helt uventet. Vi har gjort en god kartlegging av bo- og næringsområder i vår kommune, så selv om vi ikke nådde opp er det andre som har lagt merke til søknaden vår, sier Kinn-ordfører Ola Teigen.

Dette skjer videre

Nå skal Panasonic, Hydro og Equinor jobbe videre med de aktuelle tomtene rundt om i landet.

Det er eksperter i alle tre selskapene som har vurdert alle forslagene opp mot kriteriene de har satt for fabrikken.

– Framover kommer prosjektet til å ha kontakt med hver enkelt av de forslagsstillerne som er med videre. Så bruker vi den tiden som da er nødvendig på å knytte dette her sammen med resten av arbeidet i prosjektet, sier informasjonssjef i Hydro, Kari Ertresvåg.