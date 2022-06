Tjøme-saken: Frifinnelsen oppheves

Lagmannsretten fant det bevist at arkitekt Rune Breili, uten å kreve betaling, hadde gitt arkitekttjenester til en verdi av 28 000 kroner til lederen av byggesaksavdelingen i tidligere Tjøme kommune.

Avdelingen behandlet byggesaker fra arkitektfirmaer som arkitekten arbeidet for. De to ble likevel frifunnet for tiltalen om grov korrupsjon.

Høyesterett er kommet til at lagmannsretten bygde på en uriktig lovtolkning.

I og med at frifinnelsen bygde på en uriktig lovanvendelse, blir lagmannsrettens dom opphevet. Saken må dermed behandles på nytt i lagmannsretten

I RETTEN: Rune Breili (bakerst) og tidligere byggesakssjef Harald Svendsen da saken gikk i Høyesterett 2. juni i år. Foto: Anders Fehn / NRK

Tegninger og vennetjenester

Kjernen i saken er arkitekttegninger Breili lagde gratis for tidligere byggesakssjef i Tjøme kommune, Harald Svendsen, da han bygget hus på Tjøme.

Det Høyesterett skulle vurdere var om Svendsen tok imot tegningene som venn eller offentlig ansatt. Helt konkret om de hjalp hverandre «i anledning stilling».

Breili sendte mange søknader til Tjøme på vegne av hytteeiere. Flere av søknadene ble behandlet av Svendsen.

Breili og Svendsen har hele tiden sagt at de bare var venner som hjalp hverandre. Økokrim er derimot ikke enig i dette. De mener at stillingen Svendsen hadde i kommunen gjør at dette var korrupsjon.

Ble overrasket

Anklagene har hengt over dem i flere år. Tingretten mente det var korrupsjon. Lagmannsretten mente det var en lovlig vennetjeneste og saken gikk til Høyesterett.

– Jeg er overrasket over at Økokrim anket dommen fra lagmannsretten, sa Rune Breili til NRK noen dager før saken gikk i Høyesterett.

Breili ønsker ikke kommentere at Høyesterett har opphevet frifinnelsen på nåværende tidspunkt.