Fant ikke tegn på korrupsjon i Tjøme-saken

– Vi fant ingen forskjell i saksbehandlingen på byggesøknader fra Breili og andre arkitekter.

Det sa Thomas Nilsen da han vitnet i Tjøme-saken under ankebehandlingen i Agder lagmannsrett denne uka.

Nilsen jobbet som rådgiver i BDO da firmaet fikk i oppdrag å granske byggesaksavdelingen i daværende Tjøme kommune i 2017. Oppdraget ble gitt etter at byggeskandalen på Tjøme ble kjent gjennom media.

I granskingsrapporten beskriver BDO en tett relasjon mellom arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen. De fant også en mangelfull saksbehandling, men ikke korrupsjon.

– Nesten alt ble godkjent, men det var ikke noe gap mellom arkitektene, forklarte Nilsen.

I retten påpekte Nilsen at de ikke har de samme mulighetene som politiet. Og at de kun kan intervjue involverte i sakene de gransker.

I vår ble arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune, Harald Svendsen, dømt for grov korrupsjon. Svendsen ble også dømt for flere saksbehandlingsfeil av byggesøknader i strandsonen.

Den populære hytte-arkitekten skal ifølge Økokrim i hemmelighet ha tegnet huset til Svendsen da han bygde hus på Mølledammen i 2010. Samtidig satt Svendsen og godkjente søknader fra Breili.

De to har hele tiden nektet straffskyld. De mener tegnejobben var en lovlig vennetjeneste. Da ankesaken startet i Agder lagmannsrett, sa begge at de er uskyldige.

– Overfladisk rapport

Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

I retten forklarte Nilsen i BDO at både Breili og Svendsen ga en ulik framstilling av relasjonen de hadde til hverandre og omfanget av vennetjenestene. Men BDO fant ikke tegn til motytelser mellom dem.

Tidligere etterforsker i Økokrim, Bjørn-Helge Myhre, kaller rapporten overfladisk.

– Den etterlot mange ubesvarte spørsmål som burde etterforskes.

Arkitekttegningene av huset til den tidligere byggesakslederen ble sentrale for etterforskningen.

– Dette var ikke kjent for de ansatte, og det var den første varsellampen vår. I korrupsjon er det ofte et tegn at noe holdes skjult, sa Myhre.

Økokrim var opptatt av hvorfor Breili tegnet huset til Svendsen og om dette var unikt.

Rune Breili sammen med sin forsvarer Thomas Skjelbred. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

– Forsøkt holdt skjult

I retten har det kommet fram at Breili har tegnet for Svendsen to ganger tidligere. Men dette er opplysninger Myhre sier begge har forsøkt å holde skjult.

Myhre forklarte at Svendsen først nektet for at arkitekt Breili var involvert i en av disse tegningene.

– Han sa han tegnet det selv, men ble da konfrontert med tegningene som hadde Breilis logo, sa Myhre.

Heller ikke Breili skal ha fortalt om tegningene i avhør med BDO eller lokalt politi i Vestfold. Det ble først tema i et avhør med Økokrim, sa Myhre.

– Ikke bevis for korrupsjon

Breilis forsvarer, Thomas Skjelbred, stilte spørsmål om det var funnet tegn til motytelser mellom arkitekten og den tidligere byggesakslederen.

– Nei, svarte Myhre, men la til at det ikke var nødvendig for å bli dømt for korrupsjon.

Fra tidligere er det kjent at Svendsen har snekret på en veranda hos Breili en gang. Samtidig har Breili tegnet for Svendsen. Ifølge Myhre kan dette være en del av det totale bildet.

Bare tegningene av det nyeste huset er en del av tiltalen, da de andre forholdene er foreldet. Økokrim mener likevel dette viser et mønster.

– Her må vi se helheten. De har forsøkt å holde dette skjult, påpekte Myhre.

Skjelbred påpekte at Breili mener at han skulle få betalt for tegningene på det ene huset til Svendsen, og at saken ikke kan baseres på uklarheter.

– Det er ikke funnet bevis på at det er gitt fordeler i form av stilling. Det er en forutsetning for korrupsjon og noe dere må bevise, sa Skjelbred i retten.

Onsdag forklarer tidligere teknisk sjef på Tjøme seg. Det samme gjør en politiker som var leder av utvalget som behandlet byggesaker.