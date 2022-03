Samler inn nødprevensjon til ukrainske flyktninger: – Voldtatte møter innstrammet abortlov i Polen

– Jeg leste i polske medier om at det er ukrainske kvinner som blir voldtatt i krigssonen i Ukraina. I Polen er abortloven veldig innstrammet og angrepillen er veldig vanskelig å få tak i.

Det sier Aleksandra Weder Sawicka. I helgen oppfordret hun derfor kjente og ukjente til å kjøpe nødprevensjon (også kjent som «angrepille») og donere til formålet.

Disse skal distribueres i ulike byer i Ukraina og på grenseovergangene mellom Ukraina og Polen.

Har hørt mange historier

Lege Katharina Pracon kan bekrefte at det er mange historier om kvinner som har blitt utsatt for seksualisert vold i forbindelse med krigen i Ukraina.

Kort tid etter at krigen brøt ut, reiste hun fra Norge til Polen for å hjelpe flyktninger som hadde kommet over grensa.

Katharina Pracon tilbrakte flere døgn i Polen kort tid etter at krigen i Ukraina brøt ut. På bildet deler hun ut basisvarer til mennesker på flukt fra krigen. Foto: Privat

Hun tilbrakte fire dager i Krakow. Der delte hun ut medisinsk utstyr og annet det var behov for.

Slik kom hun i kontakt med et stort antall mennesker på flukt.

Hun hørte mange historier om kvinner som har blitt voldtatt.

– Ja, dessverre. Jeg prøvde å forberede meg så godt jeg kunne før avreise på alt som kunne møte meg, men dette var jeg ikke helt forberedt på.

Pracon hadde med medisiner og annet for å dele ut til sivilbefolkningen da hun reiste til Polen. Hun bidro også med å pakke og sende medisinsk utstyr. Foto: Privat

Forrige uke skrev den britiske avisa The Independent om anklager fra ukrainsk hold om at voldtekt blir brukt som våpen i krigen. Pracon kjenner igjen tematikken.

– Dette var noe mange av kvinnene snakket om og hadde sett. Og visste om en eller flere det hadde skjedd med. Det er definitivt et stort problem, tror jeg.

Forteller om voldsomme inntrykk

Pracon snakker flytende polsk og kunne derfor kommunisere med de fleste ukrainere ved hjelp av en blanding av polsk, russisk og engelsk.

Flere av kvinnene Pracon snakket med, fortalte at de hadde møtt kvinner som hadde blitt sluppet løs etter at de ble voldtatt, og dermed kunne rømme videre.

Andre fortalte sterke historier om det de hadde sett langs fluktruten. Det vitnet om at ikke alle kommer fra det med livet i behold.

– Enkelte fortalte at de så døde kvinnekropper med hendene bundet bakpå ryggen. De hadde ikke overlevd, og det var åpenbart hva som hadde skjedd.

Ga viktig oppfølging

En kvinne gjorde veldig sterkt inntrykk på Pracon.

– Hun betrodde seg til meg fordi hun visste at jeg var helsepersonell.

Kvinnen fortalte at hun og flere andre hadde reist sammen med flere barn. Da de ventet på transport, kom russiske soldater inn der de satt med barna. De dro henne og flere andre kvinner ut. Så skal de ha voldtatt kvinnene mens barna sov.

Pracon sørget for at kvinnen fikk den hjelpen hun trengte, og at bevismateriell ble sikret.

– Det er selvfølgelig helt forferdelig tøft og grusomt for de damene dette gjelder. Mitt personlige inntrykk er at det skjer mye oftere enn det som er rapportert og snakket om.

Roser aksjonen

Pracon pakket selv ned nødprevensjon blant det medisinske utstyret som skulle sendes til Ukraina da hun var i Krakow.

Hun mener det er viktig at nødprevensjon er tilgjengelig for kvinner på flukt, og at det er positivt at folk tar initiativ til å hjelpe.

– Det er en veldig, veldig fin aksjon. Det er fint å se hvordan folk engasjerer seg og sørger for at hjelpen når frem der det trengs.

Samtidig understreker hun betydningen av fysisk og psykisk oppfølging etter slike overgrep, også utover tilbud om nødprevensjon.

Det er også viktig at det distribueres på en forsvarlig måte, og at verdigheten til kvinnene ivaretas, mener Pracon.

Samarbeider med andre organisasjoner

Flere norske frivillige som allerede hjelper ukrainere, både på flukt og inne i Ukraina, samarbeider nå med Sawiska om aksjonen med å distribuere nødprevensjon.

Mange har leverer nødprevensjon til Sawicka og hennes kontakter. De som ikke har mulighet til å levere selv, bestiller på nett med levering til Sawickas adresse. En ukrainsk frivillig oversetter bruksanvisningen og legger ved i pakkene. Foto: privat

Planen er at en organisasjon skal kjøre det som er samlet inn, til grensen og inn i ulike byer. Andre frivillige skal levere ut medisinene der det er behov.

De siste dagene har Sawiska stort sett brukt foran PC-en og på mobilen for å besvare meldinger fra folk som vil hjelpe.

Mobilen plinger stadig med ordrebekreftelser fra piller som er bestilt og skal leveres på døra til Sawiska de neste timene.

Flere av pakkene har påskriften «Для моєї української сестри», som en hilsen til den som skal motta pakken.

Det betyr «Til min ukrainske søster».