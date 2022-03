FN og flere hjelpeorganisasjoner har advart kvinner og unge om at noen av de som sier de vil hjelpe, kan være folk som slett ikke vil dem vel.

Are Magnus Olsen, seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet. Foto: Artur do Carmo / NRK

– Vi er bekymret for flere ting, folk kan sette seg i gjeld, folk kan havne i prostitusjon, i avhengighetsforhold, jobbe billig for å betale tilbake gjeld. Det må vi prøve å unngå.

Det sier Are Magnus Olsen som er seksjonsleder i Politiets utlendingsenhet.

Mange ukrainske kvinner og barn har reist fra fedrene og ektemennene. Menn mellom 18 og 60 år blir regnet som stridsdyktige og får ikke lov til å forlate landet.

Utnytter mennesker i krise

Tidligere kriser har vist at kriminelle vet å utnytte mennesker som er på flukt. Mange av de som har lagt ut på reise aner ikke hvor de skal og har ingen trygg avtale for stedet de ender.

Da kan det skje at de i ren desperasjon takker ja til noe de burde sagt nei til.

Fram til 17. mars ble det registrert minst 500 enslige barn som krysset grensen inn i Romania, melder FN. Det er reelle tallet er sannsynligvis langt høyere, mener organisasjonen.

I Råde i Østfold blir flyktningene tatt imot av Politiets utlendingsenhet. Her registerets de og får kollektiv beskyttelse. Her har de også nedsatt en egen gruppe for enslige, mindreårige asylsøkere. Den skal ha ekstra fokus på nettopp de mest sårbare som kommer.

Politiet oppfordrer også de som bor privat til å registrere seg:

– Vi risikerer at folk istedenfor å registrere seg og får kollektiv beskyttelse, heller blir boende hos folk og utnytter dem, enten til prostitusjon eller billig arbeidskraft, sier Olsen til NRK.

Kan bli lurt av kvinner

Utenfor gjerdene på mottakssenteret har politiet sett folk som prøver å komme i kontakt med flyktninger. Olsen syns det er trist at det er sånn.

– Vi må gjøre det vi kan for å forebygge at dette blir en arene for å verve folk, sier han.

Politi, både i Polen og Romania, har arrestert flere mistenkte, melder Sky News. De understreker at de som lokker flyktninger på falske premisser ikke alltid er menn. Tvert imot blir kvinner ofte brukt fordi de kan virke mer troverdige og lettere å stole på.

Trøst i et kosedyr. Forhåpentligvis er dette barnet trygt sammen med moren sin. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

I landene som grenser til Ukraina har FN satt opp såkalte «blå treffpunkter» der de forsøker å samle og registrere barn som kommer alene.

– Barna trenger at regjeringene i landene nå setter inn tiltak som kan holde dem trygge, sier UNICEF-leder, Afshan Khan.