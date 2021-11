Titusener demonstrerte mot polsk abortlov

«Jeg vil leve. Jeg har noen å leve for», skal Izabela ha sagt før hun døde, til kvinnen hun delte rom med på sykehuset.

Iza, som hun kalles, fikk ikke hjelp fordi hun var gravid og fordi hjertet til fosteret fortsatt slo, hevder en kvinne ved navn Natalia. Hun er en av mange som i går demonstrerte mot den polske abortloven.

Izabela var 22 uker på vei i svangerskapet da hun døde på et sykehus i Pszczyna i Sør-Polen. Advokaten til kvinnens etterlatte, Jolanta Budzowska, påstår at legene ikke utførte en abort på Izabela til tross for at fostervannet var borte og hun var alvorlig syk.

«Babyen veier 485 gram. Enn så lenge, takket være abortloven, må jeg ligge og vente. Det er ingenting de kan gjøre. De skal vente til den dør eller noe skjer. Jeg er redd det er blodforgiftning», skrev Izabela i en melding til sin mor, gjengitt av TV-stasjonen TVN24.

Den polske grunnlovsdomstolen avgjorde i fjor at abort er forbudt også når fosteret ikke er levedyktig. Foto: Jakub Orzechowski / Reuters

Europas strengeste lov

Den polske Grunnlovsdomstolen avgjorde i fjor at abort er forbudt også når fosteret ikke er levedyktig. Loven gjør i praksis all abort forbudt i landet. Før loven ble strammet inn var abort tillatt hvis graviditeten var forårsaket av en voldtekt, hvis kvinnens liv var i fare, eller hvis fosteret var alvorlig sykt eller skadet.

Lovinnstrammingen har støtte i deler av den polske befolkningen. For mange av landets katolikker begynner livet ved unnfangelsen og abort blir sett på som mord. I denne saken er det blitt hevdet at innstramningen i loven ikke har noen sammenheng med kvinnens død.

– Respektløst

– Det er en vanskelig sak, som trenger å oppklares, sa den polske helseministeren Adam Niedzielski til radiostasjonen RMF FM nylig.

– Å bruke denne saken for å slå politisk mynt er upassende. Det viser manglende respekt for mennesker som har blitt rammet av denne tragedien, sa ministeren.

Han forklarte at dødsfallet på sykehuset vil bli etterforsket.

Etter helgens protester har landets helsedepartement også sendt ut en presisering til sykehusene om at det er lov å utføre abort dersom kvinnens liv er i fare.

Weronika Przebierała fra den ultrakonservative juristorganisasjonen Ordo Iuris, en av de sterkeste forkjemperne for den strenge abortloven, hevder at den gravide kvinnens død ikke kan knyttes til loven

– Det var legene som gjorde en dårlig jobb. Det er innenfor loven å avslutte svangerskapet hvis kvinnens liv er i fare, sa Przebierała til Washington Post.

Protester i 70 byer

Izabela døde i september, men dødsfallet ble først gjort offentlig for et par uker siden. Familien hennes skriver i en uttalelse at de offentliggjør historien om hennes død fordi de håper at «den vil dra folks oppmerksomhet mot kvinners posisjon i helsevesenet, og føre til en endring i loven».

Familien til den avdøde Iza håper at historien hennes kan føre til en endring i loven» Foto: Wojtek Radwanski / AFP

Offentliggjøringen av Izabelas historie har ført til mobilisering i sosiale medier og markeringer over hele Polen. I går ble det protestert mot abortloven i 70 byer. I Warszawa skal flere tusen ha marsjert fra Grunnlovsdomstolen, hvor loven ble vedtatt, til Helsedepartementet.

– Jeg tror denne loven har gjort det vanskeligere for sykehus. Helsepersonalet er vettskremt og vet ikke hvordan de skal håndtere slike tilfeller, sa Antonina Lewandowska Føderasjonen for Kvinner og Familieplanlegging til BBC.

Polens helsedepartement presiserer altså nå overfor polske leger at det ifølge landets lover er tillatt å utføre abort dersom en kvinnes liv og helse er i fare, ifølge NTB.