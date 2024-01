Omvendt voldsalarm endret livet til Birgitte – nå vil politiet at flere skal få det

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Politiet ser at bruk av fotlenke, eller omvendt voldsalarm, fungerer for å beskytte voldsutsatte kvinner og ønsker å bruke det mer.

Birgitte, som selv har vært i et voldelig forhold, mener at fotlenke kan redde flere voldsutsatte kvinner.

Omvendt voldsalarm har vært et tiltak i over 10 år, men har vært lite brukt. Av 232 saker der politiet ba om omvendt voldsalarm, ble 127 avslått i retten.

Sør-Øst politidistrikt har ikke registrert noen brudd på besøksforbudet i sakene der gjerningspersonen er dømt til omvendt voldsalarm.

Justisministeren varsler at politiet kanskje allerede før påske kan pålegge fotlenke, noe hun mener vil hjelpe voldsutsatte.



– Om jeg har tenkt at det kunne vært meg? Ja, det er det jeg kommer tilbake til, alt jeg har opplevd. Jeg har selv kjent på dødsfrykt, sier Birgitte.

Hun kjenner de vonde følelsene bølger opp i henne etter partnerdrapene som har skjedd i Norge den siste tida.

Hun kan bli kvalm og ufokusert.

– Men jeg blir kanskje mest sint. Jeg tenker at i noen av tilfellene kunne det vært unngått hvis de hadde brukt de verktøyene som finnes, sier hun.

Hun forteller at hun selv har levd i et voldelig forhold i mange år.

Omvendt voldsalarm og hjelp fra krisesenteret gjorde at Birgitte kunne ta tilbake livet sitt. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Da hun fikk voldsalarm, følte hun seg fortsatt utrygg døgnet rundt. Hun kjente på redsel for at han plutselig kunne dukke opp, og på ansvaret for å trykke fort nok hvis det skulle skje noe.

Men da eksmannen hennes ble dømt til omvendt voldsalarm i 2019, endret livet seg for Birgitte.

– Det gjorde en så stor forskjell i livet mitt. Jeg kunne senke skuldrene, være i nærmiljøet mitt hvor jeg hadde krisesenteret, hjelpeapparatet, venner, familie og fritidsaktiviteter. Her kunne jeg få lov til å være trygg og ta livet mitt tilbake, sier hun.

Les tilsvaret fra Birgittes eksmann nederst i saken.

Hindrer partnerdrap

Omvendt voldsalarm har vært et tiltak for å beskytte voldsutsatte i over 10 år.

Likevel har det vært lite brukt.

Av 232 saker som politiet ba om omvendt voldsalarm, ble 127 avslått i retten, viser nasjonale tall.

Ordningen er forbundet med et besøksforbud.

Politiet har ansvaret for ordningen og administrerer den i samarbeid med Kriminalomsorgen.

Ordningen trådte i kraft 1. februar 2013.

Tiltaket er aktuelt der noen er dømt for familievold eller der den dømte tidligere har brutt besøks- eller kontaktforbud.

Del av regjeringens innsats mot vold i nære relasjoner.

I desember 2023 vedtok Stortinget at politiet kan pålegge fotlenke. I januar 2024 varslet justisministeren at lovendringen skal framskyndes til før påske.

I Sør-Øst politidistrikt startet de i fjor et prosjekt med mål om å få flere dømt i retten.

Likevel opplever de at mange saker stopper i retten.

Politiet er positive til at de selv snart kan pålegge fotlenke uten å gå via retten.

– Det er det beskyttelsestiltaket som vi har best suksess med, sier Siv Elise Kvamsdal, påtalejurist i Sør-Øst politidistrikt.

Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Siv Elise Kvamsdal, ser at omvendt voldsalarm er et effektiv tiltak for å beskytte voldsutsatte. Foto: MAGNUS SKATVEDT IVERSEN / NRK

– Er det et virkemiddel som i ytterste konsekvens hindrer partnerdrap?

– Ja, absolutt, sier hun.

Justisministeren: – Så fort som mulig

Nå varsler justisministeren at politiet kanskje allerede før påske kan pålegge fotlenke.

– Vår ambisjon er at det skal skje så fort som mulig før påske. Jo før, jo bedre, men jeg kan ikke gi en konkret dato, sier hun.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: William Jobling / NRK

Mehl mener dette vil hjelpe voldsutsatte.

– Jeg er veldig glad for at dette blir en mulighet for politiet. Det har det ikke vært før, og det vil gi bedre beskyttelse til voldsutsatte, sier hun.

Politiet er positive til økt bruk av omvendt voldsalarm.

– Politidirektoratet jobber nå på spreng for å kartlegge hva som må være på plass for å sikre at politiet vil være rustet til å håndtere lovendringen på en god måte, skriver seksjonssjef i Politidirektoratet, Kristin Elnæs i en e-post til NRK.

Vilkår må være oppfylt

Tingrettsdommer i Oslo tingrett, Ina Strømstad, synes det er vanskelig å ha et sikkert svar på hvorfor ikke flere dømmes til omvendt voldsalarm i retten.

Noen vilkår må være oppfylt for å dømme noen til omvendt voldsalarm, påpeker hun.

Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett. Foto: Oslo tingrett

– Det kan godt tenkes at dette tiltaket har det vært for lite fokus på, både fra påtalemyndighetens side og domstolene, sier Strømstad.

Hun uttaler seg på vegne av dommernes mediegruppe.

Et økt fokus på dette ønsker domstolene velkommen, legger hun til.

– Inngripende tiltak

Kristina Davidsen i Elden advokatfirma representerer eksmannen til Birgitte.

Hun sier det har vært en stor belastning for mannen å ha fotlenke, og det skapte skader og komplikasjoner.

– Det var også belastende fordi alarmen kunne gå på, på grunn av tekniske feil. Lenken ble tatt av for litt over et år siden, og han har lagt dette bak seg, sier Davidsen.

Omvendt voldsalarm er et inngripende tiltak, påpeker hun.

– Det legger store begrensninger på hverdagen og livsutfoldelsen til de som blir dømt til det, sier hun.