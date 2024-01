Spesialenheten starter undersøkelser etter drapet i Elverum

Det skriver spesialenheten i en pressemelding. De opplyser at det er på bakgrunn av opplysninger som har kommet fram i media, at de starter undersøkelser.

– Gjennom media er det kjent at gjerningspersonen hadde besøksforbud overfor avdøde, og at dette skal ha blitt brutt gjentatte ganger, skriver spesialenheten i en pressemelding.

Det var VG som først omtalte saken.

Brøt besøksforbudet

Familien til den avdøde kvinnen har tidligere rettet kritikk mot politiet, og kalt drapet «et varslet drap».

I april i fjor ble mannen som er sikta for drapet på Varatharajan ilagt et forbud mot å oppsøke henne. Dette forbudet brøt han en rekke ganger.

Ifølge politiet skal kvinnen ha bedt om både voldsalarm og omvendt voldsalarm, uten å ha fått det.

Bistandsadvokat Pirashanty Sivabalachandran sier til NRK at kvinnens etterlatte er glade for at det åpnes en uavhengig gransking og at de vil samarbeide med politiet.

Skal innhente informasjon

Spesialenheten vil ta kontakt med Oslo politidistrikt som er ansvarlig for saken som omhandler besøksforbud, for å innhente relevant informasjon og dokumenter.

De vil også ta kontakt med Innlandet politidistrikt som etterforsker selve drapssaken, skriver spesialenheten i pressemeldinga.

Spesialenheten vil senere komme tilbake til om det skal iverksettes etterforskning i saken.