Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Vald- og overgrepslinja har opplevd auka pågang den første veka i 2024.

Det har vore minst fire drap på kvinner i 2024 der nære relasjonar er sikta. Dette er uvanleg mange på ei veke.

Fagfolk etterlyser hyppigare bruk av omvendt valdsalarm, der gjerningspersonen blir overvaka i staden for offeret.

Dette kan bidra til å førebygge vald og overgrep og gi offera meir tryggleik, meiner dei.

– Eg var klar for å trykka på han, sånn at kroppen min i det minste skulle bli funnen dersom noko skulle oppstå, seier Laial Janet Ayoub (38).

Forfattaren har tidlegare vore ei av fleire tusen kvinner som treng å ha med seg ein valdsalarm alle stader.

Ho seier ho var sikker på at ho kunne bli drepen dersom ho trykte på knappen for seint i ein trugselsituasjon.

– Dei få gongane eg torde å gå ut, så hadde eg valdsalarmen i handa.

Rundt 2000 personar i Noreg har valdsalarm i dag. Ei av dei var kvinna som no er drepen i Øygarden.

Valdsalarmen ser i dag ut som ein mobiltelefon. Med denne får ein direkte kontakt med politiet. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Ayoub hadde sin valdsalarm hengande rundt halsen.

Dei som er i bruk i dag ser ut som smarttelefonar, men har direkte kontakt med politiet.

Ho meiner ein omvendt valdsalarm er ei mykje betre løysing. Dette er ei fotlenke som valdsutøvar må ha på seg.

– Det er mykje tryggare at han har ei fotlenke og at politiet får varselet, meiner Ayoub.

Ho får støtte frå fleire hald, og regjeringa har lova endring.

Valds- og trusselutsette personar kan bruke valdsalarm til å varsle politiet. Når dei trykker på alarmknappen blir det sendt ut eit signal til politiet, som kan rykke ut til der dei er. Omvendt valdsalarm er ei fotlenke som valdsutøvarar kan bli påkravde å gå med når dei blir dømde til kontaktforbod.

Den valdsdømde kan då ikkje ferdast innanfor område som er bestemt på førehand. Kryssar fotlenka inn i eitt av desse områda blir politiet varsla. Dei kan følge rørslene til den valdsdømde i eit kart og rykke ut ved behov.

Dobbelt så mange kontaktar hjelpelinja

Ane Fossum er dagleg leiar i Krisesekretariatet. Dei driv valds- og overgrepslinja.

Hit har det kome dobbelt så mange chat-meldingar den første veka i januar samanlikna med i fjor.

Menneska som tek kontakt på krisetelefonen eller i chat gjer det som regel fordi dei er uroa for sin eigen tryggleik.

– Fleire av dei som tek kontakt uttrykker også frykt for å bli ein del av statistikken, seier Fossum.

– Enkelte har sagt at på grunn av sakene som har kome opp i media så har dei innsett alvoret i sin eigen situasjon, seier Ane Fossum. Foto: Krisesentersekretariatet

Ho meiner dei drapa som har skjedd i løpet av den første veka i januar er «eit bevis på at vi som samfunn ikkje lukkast å verne om dei valdsutsette».

– Det at ein kan bli drepen medan ein har valdsalarm, og det at ein blir drepen sjølv om ein har besøksforbod, tenker eg er vernetilbod som ikkje vernar godt nok.

– Vi har vore ein pådrivar for å få fortgang i bruken av omvendt valdsalarm, som vi veit er eit tiltak som faktisk vernar den valdsutsette og som legg byrda over på den valdsutøvande der den høyrer heime.

Dei fem drapshendingane så langt i 2024 Ekspander/minimer faktaboks 1. nyttårsdag blei tre personar funne omkomne i Sørfold kommune. Politiet trur ein tenåring drap mora si og stefaren sin, før han tok livet sitt.

2. januar døydde to menneske av skotskadar i ein bil i Elverum. Ein mann er sikta for drap på ei kvinne han har hatt eit romantisk forhold til. Han tok òg livet sitt.

Seinare same dag blei ein mann funnen død i Stavern. Ei kvinne, sambuaren til mannen, er sikta for drap, men ho er òg sakna.

Natt til 7. januar blei ei kvinne funnen død på eit hotell i Gudbrandsdalen. Ein mann er sikta for drap.

På føremiddagen 7. januar blei det funne leivningar av eit menneske i ein utbrent bil i Øygarden. Ein mann er pågripen og sikta for drap.

Meiner ordninga ikkje fungerer i dag

Lova om omvendt valdsalarm blei innført i tidleg 2013. Frå februar det året til same månad i 2023, har lova berre blitt brukt 85 gongar, ifølge tal som Krisesekretariatet har fått.

Retten har i over halvparten av sakene sagt nei til å setja omvendt valdsalarm på valdsutøvaren. Årsaka har vore å verne om hans rettar.

Like før jul i fjor innførte Stortinget fleire lovendringar som skal gjere det lettare å bruke ordninga i praksis, men dette trer ikkje i kraft før 1. juli i år.

Då vil ein ikkje lenger trenge ei rettsavgjerd for å krevje at valdsutøvaren går med fotlenka som utløyser alarmen.

Slik ser ein omvendt valdsalarm ut: Ei fotlenke blir plassert på valdsutøvaren. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

I tillegg kan den til dømes brukast når nokon bryt besøksforbod eller er vurdert som ekstra farlege.

– Dei er då diverre for seint for fleire av desse som no allereie er drepne, seier Fossum, og legger til at tiltaka som blir innførte heller ikkje er kraftige nok.

– Heile prosessen med omvendt valdsalarm har gått altfor sakte. Det meiner eg blant anna er fordi Justisdepartementet har somla i saksbehandlinga.

Krev at justisministeren kjem på banen

Line Kolstad Rødseth er dagleg leiar i Landsforeininga mot seksuelle overgrep (LMSO). Ho demonstrerte i seks timar framfor politistasjonen på Grønland i Oslo sist fredag.

Det var drapet på Rahavy Varatharajan 1. januar som først motiverte henne til å krevje ei endring i lovverket.

– Drapet rørte meg sterkt på bakgrunn av at ho hadde både besøksforbod og politimeldt fleire hendingar, seier ho til NRK.

Line Kolstad Rødseth i Landsforeininga mot seksuelle overgrep (LMSO). Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Ho var så tydeleg i ønsket om å få hjelp og så enda det i altså i drap. For meg er det uuthaldeleg. Vi er mange som er opprørte.

Rødseth har sjølv opplevd å vere valdsutsett og ha eit besøksforbod på plass som skulle verne henne. Dette blei brote mange gongar, seier ho.

– Det at eg aksjonerer handlar også om at det ikkje får noko konsekvensar at ein bryt eit besøksforbod, og at ein i mykje større grad må bruke omvendt valdsalarm.

Ho meiner justisminister Emilie Enger Mehl må kome på banen og gjere klart kva for tiltak regjeringa vil innføre for å gjere noko med dette.

– Vi som er valdsutsette og vi som jobbar på dette feltet veit at slike type planar går altfor treigt og ikkje løyser dei store problema som vi ser no. Kvinner blir drepne på vegen dit.

Støre: – Urimeleg at kvinna må bere alarm

– Valdsalarm skal gi tryggleik, men eg vil seie det er urimeleg at det er kvinna som er utsett for ein trugsel som må bere ein alarm, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

– Det kan vere rett i nokre tilfelle.

Han viser til at lovvedtaka er gjort, og at dei ønskjer å rulle det ut så snart det let seg gjere.

Justisministeren meiner det aller viktigaste er å sørge for at kvinner er trygge, men også at rettstryggleiken er ein verdi ein skal verne om.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: William Jobling / NRK

– Derfor er det viktig at det er påtalemakta som gjer vurderinga om vilkåra er oppfylte for å setje på nokon ei fotlenke.

Likevel håpar ho at den omvende valdsalarmen kan redde fleire liv, sjølv om det tek ifrå valdsutøvarar noko av fridommen deira.

– Kvifor skjer ikkje dette før 1. juli?

– Det har vore viktig for oss å ta kampen for at kvinner skal føle seg trygge, og då er omvendt valdsalarm eit viktig tiltak.

– Vi la fram eit lovendringsforslag i Stortinget like før jul. Det blei vedteke og no skal vi jobbe så raskt som mogleg for at det kjem ut.