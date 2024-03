Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks UTD i Larvik produserer kister av en spesialpapp kalt Re-board, som er testet og godkjent for vekt inntil 150 kilo.

Kistene er 100 prosent nedbrytbare og brennbare, fri for metaller og kjemiske stoffer, og avgir 94 prosent mindre CO₂ sammenliknet med en standard trekiste.

Kisten veier 12 kilo, fordi det brukes 80 prosent mindre tre i pappkisten, sammenliknet med en standard trekiste.

Kistene kan skreddersys med personlig kunst, som i tilfellet med den kjente regissøren Stein Winges begravelse.

Gravferdskonsulent Cecilie Trosby mener det vil ta tid å endre folks tradisjoner, men ser en gryende interesse for pappkistene.

Selv om de miljøvennlige kistene presenteres for kunder, velger de fleste fortsatt tradisjonelle trekister.

I produksjonslokalene til Orbit Norge i Larvik er det ikke øredøvende lyd fra saga eller lukten av sagflis som preger rommet.

Her er det store papplater som står på rekke og rad, klare for sin tur i en diger lasermaskin, for å så bli til kister som skal frakte folk på sin siste reise.

Mange er naturlig nok skeptiske om en kiste av papp holder vekten av en død kropp, forteller salgsdirektør Lars Dybwad i Orbit Norge.

Larviksfirmaet Orbit Norge startet med produksjon av pappkister i 2022. Salgsdirektør Lars Dybwad tror at fokus på miljø også vil bli vanlig i begravelser fremover. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Kan love at pappen holder

Papplaten som brukes er en spesialpapp som kalles Re-board, og kistene er testet og godkjent for vekt inntil 150 kilo.

– En 16 mm plate tåler opptil 90 tonn, så vi bruker bare noen promille av styrkeforholdet i kisten.

Re-board som brukes i pappkisten brytes ned mye raskere enn vanlige trekister når de først er i jorden. Det brukes 80 prosent mindre tre til å produsere en pappkiste sammenliknet med en standard trekiste, og veier kun 12 kilo. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Re-board, som brukes i pappkisten, brytes ned raskere enn vanlige trekister når de først er i jorden.

Det brukes 80 prosent mindre tre til å produsere en pappkiste, sammenliknet med en standard trekiste, og veier 12 kilo.

Måten kisten skjæres ut i et stort emne som deretter brettes sammen på, gjør at mennesket som blir lagt oppi den ikke faller ut, ifølge produsenten.

– Du faller ikke ut, det kan vi forsikre om, sier Dybwad

Han mener de miljøvennlige fordelene med pappkisten er mange.

I forhold til de tradisjonelle kisten i tre er pappkisten 100 prosent nedbrytbar og brennbar, fri for metaller og kjemiske stoffer og avgir 94 prosent mindre CO₂ sammenliknet med en standard trekiste, ifølge Lars Dybwad.

Carolina Grønsleth – Kunne absolutt blitt gravlagt i en slik kiste. Jeg mener det er viktig å redusere sløsing med ressurser. Det hadde vært fint å kunne bidra til miljøet til siste slutt.

Marthe Wold Papa – Alt som kan spare karbonfotavtrykket mitt, tenker jeg er en bra ting.

Kunstner Stein Winges siste reise ble i papp

Den norske teaterlegenden Stein Winge døde 26. februar i år. Foto: Foto Morten Holm / Scanpix

Stein Winge var en av Norges mest markante og internasjonalt anerkjente regissører, kjent for å ta en rekke moderne regigrep og var en fornyer innen både teater og opera.

Da han skulle bisettes ønsket familien å føre arven videre i begravelsen. Det resulterte i at Winges siste reise også ble alt annet enn tradisjonell.

På pappkistene kan man selv sette sitt preg på overflaten. Det har sønnen, Sigurd Nikolai Winge benyttet seg av

Sigurd Nikolai Winge besøker kisteprodusenten i Larvik for å se resultatet av KI-kunsten han sendte over på filer bare noen få dager før bisettelsen i Domkirken i Oslo. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– I min sorgprosess har denne kreative prosessen vært en veldig fin greie. Det å sette familiens preg på kisten. Så det har betydd veldig mye for meg, forteller sønnen.

Vil ta tid

Bryde begravelsesbyrå i Sandefjord var de første som begynte å selge pappkistene da de kom på det norske markedet i 2022.

Selv om gravferdskonsulent, Cecilie Trosby, presenterer de miljøvennlige kistene til kunder, går de fleste fortsatt for de tradisjonelle kistene av tre.

Gravferdskonsulent Cecilie Trosby i Bryde begravelsesbyrå ønsker å tilby folk muligheten til å ta andre valg enn de tradisjonelle når begravelser skal planlegges. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det tar jo litt tid. Det er en konservativ bransje.

Hun skjønte at hun måtte venne folk til tanken om kister av papp, og har valgt å stille dem ut i lokalets vindu.

– Vi selger kanskje ikke så mange ennå, men det er mange som kommer innom for å se nærmere på de. Jeg vil si det er en gryende interesse.

Fortsatt selger hun mest av de tradisjonelle trekistene

– Når folk er i sorg så har de allerede en formening om hvordan begravelsen skal være og vet før de kommer hva de skal ha.

Hun tror det vil ta tid å forandre folks tradisjoner. Men ser ikke bort i fra at folk vil velge bort trekister i fremtiden

Når vi er i sorg har vi allerede dannet oss et bilde av hvordan begravelsen skal være, ifølge Trosby.