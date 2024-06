Rundt 100 mennesker har fått begravelse på statens regning siden ordningen startet i 1881.

Det har vært mennesker som har utpekt seg innen både kultur, idrett, vitenskap og politikk.

Forskjell på statsbegravelse og begravelse på statens regning Ekspander/minimer faktaboks En statsbegravelse i regi av staten er stort sett forbeholdt medlemmer av kongehuset.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning fra regjeringen. Den skjer i regi av de pårørende, men betales av staten. Kilde: Store norske leksikon

Torsdag melder regjeringen at de endrer ordningen.

– Når kjente og kjære personer i det norske samfunnet går bort, er det naturlig at det oppstår et ønske i befolkningen om at vedkommende skal hedres fra offisielt hold. Dette har vi sett de siste årene. I mangel av faste regler for tildeling, har ordningen vært vanskelig å håndtere, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til NRK.

Ordningen har ikke vært forutsigbar og rettferdig nok, og derfor endres den nå, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Foto: Geir Olsen / NTB

Vanskelig å få rettferdig

Tidligere var det ikke faste regler for hvem som kunne begraves på statens regning. Det ble fattet vedtak i hvert enkelt tilfelle.

Edvard Grieg, Kim Friele og Grete Waitz er blant dem som har fått.

Noen av de rundt 100 nordmennene som har blitt vist æren. Foto: Eivind Enger/Nasjonalbiblioteket Disse har fått dekket begravelse av staten 7 bilder Gina Krog ble den første kvinnen som fikk begravelse på statens bekostning i 1916. Hun var en norsk kvinnesaksforkjemper, politiker og redaktør. I sin samtid ble hun regnet som selve høvdingen i norsk kvinnebevegelse, ifølge Store norske leksikon. Foto: Eivind Enger / Nasjonalbiblioteket Henrik Ibsen fikk begravelse på statens bekostning. Foto: Carl Størmer / NTB scanpix Grete Waitz fikk begravelsen dekket i 2011. Foto: NTB Kim Friele var en frontkvinne og fikk sin begravelse dekket i 2021. Foto: NRK Wenche Foss døde i 2011, og blir av mange regnet som en av de største skuespillerne Norge har hatt. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Rolv Wesenlund, her i rollen som Fleksnes, fikk begravelse dekket av staten. Foto: Sverre A. Børretzen / NTB scanpix Thor Heyerdahl i 1947 ombord på Kon Tiki. Han fikk dekket sin begravelse da han døde i 2002, 87 år gammel. Foto: AP

De siste årene ble det også omtalt da store kulturpersonligheter som Ole Paus og Lillebjørn Nilsen ikke fikk tilbud.

– Vi ønsker at ordningen for gravferd på statens bekostning skal være forutsigbar og rettferdig. Dette er grunnen til at vi endrer ordningen, sier Jaffery.

Kongefamilie, regjering og rett

Med den nye ordningen, vil det ikke være noen tvil: Hverken Paus eller Nilsen ville vært kandidater.

Fra nå av er reglene strenge. For kongelige, gjelder ordningen kun disse: «medlemmer av den nære kongefamilien som aktivt har representert Kongehuset».

Ordning for begravelse på statens regning Ekspander/minimer faktaboks Det var tidligere ikke faste regler for ordningen med hvem som begraves på statens bekostning.

Da ble det ble fattet vedtak i hvert tilfelle.

Fremtredende politikere, embetspersoner, soldater, vitenskapsfolk, idrettsutøvere og kulturfolk og kunstnere er blant dem som har fått det.

Kun ni kvinner har fått begravelse på statens regning siden ordningen startet i 1881.

Familien til noen få har takket nei.

26. juni 2024 orienterte regjeringen om at de har endret ordningen.

Nå er det kun medlemmer av den nære kongefamilien som aktivt har representert Kongehuset, sittende medlemmer av regjeringen og tidligere statsministre, og sittende eller tidligere høyesterettsjustitiarier som får gravferd på statens bekostning.

Andre kan bli hedret med krans, minnetale eller ved at regjeringen er representert i begravelsen. Kilde: Store norske leksikon og Regjeringen

Av politikere omfattes sittende stortingsrepresentanter og tidligere stortingspresidenter, medlemmer av regjeringen og tidligere statsministre.

Og fra den tredje statsmakt: «sittende eller tidligere høyesterettsjustitiarier».

En høyesterettsjustitiarius er lederen av Høyesterett. Som øverste representant for den dømmende statsmakt, blir de med i ordningen.

– Når noen som har hatt en særegen posisjon i det norske samfunnet går bort, er det en god tradisjon og naturlig at regjeringen hedrer vedkommende. Det er ulike måter vi kan hedre på og det skal vi fortsette med, sier Jaffery.

Disse har fått tilbud om begravelse betalt av staten Ekspander/minimer faktaboks Disse har fått tilbud siden 1949: Sigrid Undset, forfatter, 1949

Anders Sandvig, museumsdirektør, 1950

Johan Nygaardsvold, tidligere statsminister, 1952

Aldor Ingebrigtsen, lagtingspresident, 1952

Fartein Valen, komponist, 1952

Kristian F. Monsen, tidligere stortingspresident, 1954

Helmer Hansen, polfarer, 1956

Just Knud Qvigstad, tidligere statsråd, 1957

Oscar Torp, stortingspresident og tidl. statsminister, 1958

Eivind Berggrav, tidligere biskop, 1959

Olav Bjåland, polfarer, 1961

Otto Ruge, general, 1961

Olav Bruvik, statsråd, 1963

Carl Joachim Hambro, tidligere stortingspresident, 1964

Johan Scharffenberg, tidligere overlege, 1965 (takket nei)

Paal Berg, høyesterettsjustitiarius, 1968

Reidar Holtermann, general, 1966

Johan Falkberget, forfatter, 1967

Nils Langhelle, stortingspresident, 1967

Arnulf Øverland, forfatter, 1968

Trygve Lie, tidligere statsråd, 1969

Hallvard Lange, tidligere utenriksminister, 1970

Tarjei Vesaas, dikter, 1970

Gunnar Jahn, tidligere finansminister og sjef i Norges Bank, 1971

Terje Wold, høyesterettsjustitiarius, 1972

Sonja Ludvigsen, statsråd, 1974

Toralf Øksnevad, programdirektør, 1975

John Lyng, tidligere statsminister og utenriksminister, 1978 (takket nei)

Erik Brofoss, sjefsdirektør i Norges Bank, 1979

Trygve Brattelie, tidligere statsminister, 1984

Harald Sæverud, komponist, 1992

Erling Stordahl, senterleder, 1994

Leif Juster, skuespiller, 1995

Haldir Moren Vesaas, forfatter, 1995

Jan P. Syse, tidligere statsmininster, 1997

Birger Ruud, skihopper, 1998

Rolv Ryssdal, tidligere høyesterettsjustitiarius og sittende president for Den europeiske menneske­rettighetsdomstol, 1998

Per Aabel, skuespiller, 1999

Helge Ingstad, forsker og forfatter, 2001

Nils-Aslak Valkeapeää, samisk kunstner, 2001

Jakob Weidemann, maler, 2001 (takket nei)

Thor Heyerdahl, forsker og oppdager, 2002

Kjell Aukrust, forfatter og kunstner, 2002

Johs. Andenæs, jusprofessor, 2003

Ludvig Walentin Karlsen, grunnlegger av Evangeliesenteret for rusmisbrukere, 2004

Erik Bye, NRK-medarbeider, visesanger og forfatter, 2004

Per Borten, tidligere statsminister, 2005

Kristian Ottosen, motstandsmann, krigshistoriker og forfatter, 2006

Lars Korvald, tidligere statsminister, 2006

Jens Christian Hauge, tidligere forsvarsminister, justisminister og Milorg-leder, 2006

Bjørn Egge, tidligere motstandsmann, general og Røde Kors-president, 2007

Julius Paltiel, konsentrasjonsleirfange, jødisk tidsvitne, 2008

Arne Næss senior, filosofiprofessor, forfatter, naturverner, 2009

Guttorm Hansen, tidligere stortingspresident, 2009

Arne Nordheim, komponist, 2010

Wenche Foss, skuespiller, 2011

Grete Waitz, friidrettsutøver, 2011

Gunnar Sønsteby, motstandsmann og krigsveteran, 2012

Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, 2012 (takket nei)

Hjalmar Johan «Hjallis» Andersen, skøyteløper, 2013

Jo Benkow, tidligere stortingspresident, 2013

Rolv Wesenlund, skuespiller, 2013

Samuel Leon Steinmann, siste gjenlevende norske jøde deportert i 1942, 2015

Wilhelm Mohr, jagerflyger under andre verdenskrig, 2016

Jørgen Hårek Kosmo, tidligere stortingspresident, 2017

Odvar Nordli, tidligere statsminister, 2018

Joachim Holmboe Rønneberg, krigsveteran, 2018

Ragnar Ulstein, krigsveteran, forfatter og journalist, 2019

Karen Christine (Kim) Friele, forfatter og foregangskvinne for homofiles rettigheter, 2021

Kåre Willoch, tidligere statsminister, 2021

Rosemarie Køhn, tidligere biskop, 2022

Toralv Maurstad, skuespiller og teatersjef, 2022

Shabana Rehman, skribent og samfunnsdebattant, 2022 Kilde: Kulturdepartementet, NRK

– Vi mister høytiden

– Det er noe litt smått over det, sier Hans Ole Rian, leder i forbundet Creo, som organiserer kunst- og kulturarbeidere.

Han synes ordningen har vært en fin måte å hedre betydningsfulle kultur- og idrettspersonligheter på.

KRITISK: Hans Ole Rian leder Creo, en fagforening for kunst- og kulturarbeidere. Han er også vara for SV til Oslo bystyre og 1. vara til finanskomiteen på Stortinget. Foto: Emily Louisa Millan Eide

– Vi mister noe av den høytiden som assosieres med ordningen. Den har fungert som et siste punktum for et livsverk, spesielt for kunstnere.

– Har det ikke vært for uforutsigbart hvem som skal motta denne æresbevisningen?

– Det bør være mulig å finne tydeligere kriterier uten å skrote ordningen. Jeg synes ikke vi skal være så redd for debatt heller, sier Rian.

Andre vil hedres

Selv om flere faller utenfor ordningen for at staten tar regningen for begravelsen, vil mange kunne hedres på andre måter.

– Det kan skje ved at regjeringen for eksempel sender krans, at statsministeren eller en statsråd deltar i gravferden og eventuelt holder minnetale, eller at regjeringen er representert på annen måte, sier statssekretær Kristoffer Thoner ved SMK.

«Gravferd på statens bekostning» er altså ikke det samme som statsbegravelse.

Når en konge, dronning, kronprins eller kronprinsesse dør, er det en statsbegravelse som følger egne regler.