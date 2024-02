Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En 38-årig mann sonet en femårsdom for seksuelle overgrep i Bastøy fengsel da han prøvde å få tak i sin eks-samboer via fengselets telefon, til tross for et ilagt kontaktforbud.

Fra oktober 2022 til april 2023 ringte han eks-samboeren over 140 ganger og prøvde å ringe over 200 ganger til, men tastet feil nummer.

Han forsøkte også å ta kontakt via sosiale medier, og to mobiltelefoner ble beslaglagt hos ham i fengselet.

Mannen er nå dømt til ytterligere 90 dagers fengsel, inndragning av de to beslaglagte mobiltelefonene og har fått besøksforbud mot eks-samboeren i fem år. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mannen ble samboer med fornærmede i 2019. De bodde sammen i to år, før forholdet tok slutt da han ble arrestert i forbindelse med overgrep mot datteren hennes.

Han ble i 2022 dømt til fem års fengsel og startet soning i Bastøy fengsel.

I dommen ble han også ilagt kontaktforbud mot stedatteren.

Mannen kontaktet fornærmedes søster og sa at han ville ta kontakt med fornærmede hvis han fikk permisjon, noe han ikke fikk.

Kvinnen fikk brev fra fengselet om at han hadde søkt permisjon, og hun varslet da politiet. Mannen ble da også ilagt besøksforbud mot kvinnen.

Ringte fra fengselet

Men det brydde ikke mannen seg noe om.

I perioden mellom 26. oktober 2022 og 12. april 2023 ringte han henne over 140 ganger fra Bastøy fengsel.

Han mente grunnen var fordi hun skyldte ham penger.

Kvinnen tok telefonen noen ganger, og i bakgrunnen kunne hun høre polsk eller engelsk sang om kjærlighet. Hun mottok også talemelding med slik musikk i bakgrunnen, står det i dommen.

Han forsøkte også å ringe henne over 200 ganger, men lyktes ikke fordi han tastet inn feil telefonnummer.

Da fengselet oppdaget dette, ble fornærmedes nummer sperret.

Mannen forklarte i retten at han ikke forsto at besøksforbudet også gjaldt telefonkontakt. Den forklaringen tror ikke retten noe på.

I 2021 var det 2981 brudd på besøksforbudet, viser tall fra Politidirektoratet.

Tok kontakt via sosiale medier

Fra fengselet i juni i fjor trykket mannen «liker» på et bilde av fornærmede på hennes profil på Instagram, via en mobiltelefon som tiltalte oppbevarte ulovlig.

Litt over en uke senere ringte han henne også via Messenger to ganger.

Da kvinnen oppdaget dette tok hun kontakt med politiet, som ransaket og beslagla to mobiltelefoner hos tiltalte på Bastøy.

Mannen soner nå dommen for grove seksuelle overgrep på Bastøy fengsel og kan bli prøveløslatt på slutten av året. Etter dette vil han bli utvist til hjemlandet.

Mannen er dømt til besøksforbud mot kvinnen i fem år, samt fengsel i 90 dager og inndragning av to beslaglagte mobiltelefoner, ifølge dommen.

Mannens forsvarer, Jon Gunnar Christensen i advokatfirmaet Hasle, har snakket med klienten sin onsdag.

Jon Gunnar Christensen representerte 38-åringen i retten. Foto: Magnus Torfoss

– Han har godtatt dommen, og vil ikke anke, sier han til NRK.

– Klienten er dømt for de forhold han erkjente, som vi mener er korrekt. Straffen ble satt i tråd med påstand fra meg. Påtalemyndigheten ønsket høyere straff og at klienten skulle betale sakskostnader, men ble ikke hørt på dette, sier Christensen.